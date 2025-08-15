Học sinh cả nước hướng tới lễ khai giảng đặc biệt

TP - Sáng 5/9 tới, lần đầu tiên học sinh từ mầm non, phổ thông đến sinh viên các trường đại học, cao đẳng và cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên cả nước sẽ cùng dự lễ khai giảng năm học mới.

Trường Tiểu học Vĩnh Tuy (Hà Nội) tổ chức đón học sinh lớp 1 sớm

Chỉ còn hơn 2 tuần nữa, học sinh cả nước sẽ bước vào lễ khai giảng năm học mới 2025-2026. Từ nhiều năm nay, Bộ GD&ĐT yêu cầu, các trường đồng thời tổ chức khai giảng vào sáng 5/9 với tinh thần gọn nhẹ, vui tươi, thực sự là ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường.

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, năm nay đơn vị sẽ tổ chức lễ khai giảng gắn liền với lễ kỷ niệm 80 năm thành lập nên sẽ kết nối trực tuyến chương trình đến tất cả cơ sở giáo dục từ mầm non, tiểu học, THCS, THPT, đại học, cao đẳng, giáo dục nghề nghiệp trên toàn quốc nhằm tạo sự lan tỏa về truyền thống vẻ vang của ngành, hướng tới năm học chất lượng.

Bộ GD&ĐT đã yêu cầu các nhà trường chuẩn bị đường truyền, thiết bị để kết nối chương trình lễ khai giảng trực tuyến hoặc qua kênh truyền hình của VTV tới tất cả thầy cô, học sinh các nhà trường trên toàn quốc. “Chương trình diễn ra từ 8h - 9h30 sáng 5/9, mọi hoạt động riêng của trường nếu có sẽ phải kết thúc trước 8h”, theo thông báo của Bộ GD&ĐT.

Tại Trường tiểu học Vĩnh Tuy (Hà Nội), không khí chuẩn bị chào đón năm học mới được cô trò khẩn trương thực hiện. Tất cả các phòng học được kê lại bàn ghế, lau dọn sạch sẽ, vệ sinh sân trường, nhà bếp, trang trí cờ hoa tạo không khí vui tươi. Đội văn nghệ tập hợp học sinh năng khiếu các khối lớp cũng đã bắt đầu luyện tập các tiết mục chào mừng.

Cô Nguyễn Phương Hoa, Hiệu trưởng nhà trường gọi lễ khai giảng năm học này là lễ khai giảng “đặc biệt” vì ngày lễ trùng với dịp 80 năm thành lập của ngành. Nhà trường dự kiến, sáng sớm ngày 5/9, thầy cô giáo sẽ ra cổng trường đón học sinh, sau đó tổ chức lễ khai trường ngắn gọn trong vòng 15 phút. Hiệu trưởng sẽ có phát biểu chào mừng năm học mới, đánh trống khai trường và các em diễn văn nghệ. Đúng 8 giờ, cô trò sẽ tiếp sóng chương trình lễ khai giảng do Bộ GD&ĐT tổ chức.

Lãnh đạo Sở GD&ÐT Hà Nội cho biết, đơn vị sẽ có hướng dẫn cụ thể đến các trường cho lễ khai giảng đặc biệt đúng quy định của Bộ GD&ÐT và phù hợp với thực tế địa phương.

Bà Tô Thị Hải Yến, Hiệu trưởng Trường THCS Giảng Võ (Hà Nội) cho biết, công tác chuẩn bị cho năm học mới được trường triển khai từ đầu tháng 8. Đến thời điểm này, đã hoàn tất việc rà soát điều kiện an toàn của phòng học, phòng y tế, bếp ăn…

Năm học tới được xác định là năm khuyến khích học sinh, giáo viên có nhiều ý tưởng sáng tạo, sẵn sàng thay đổi để thành công và đề cao tinh thần kết nối, tương tác với cộng đồng, xã hội. “Lễ khai giảng là sự khởi đầu, sau lễ khai giảng sẽ là hành trình cô trò gắn kết, tạo môi trường học tập, hoạt động hứng khởi, trong đó thầy dạy tốt, truyền cảm hứng để học trò cảm thấy yêu thích môn học”, bà Yến nói.

Ở vùng khó khăn hơn, giáo viên các trường cũng đang nỗ lực tu sửa trường lớp trước khi đón học sinh khai trường. Thầy Nguyễn Khắc Điệp, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Trà Vân (Đà Nẵng) chia sẻ, thầy cô toàn trường đang chỉnh trang lại trường lớp để đón học sinh. Trong đó điểm trường chính sẽ được trồng thêm cây, treo cờ, hoa tạo không khí vui tươi, phấn khởi. Thầy cô cũng rải đá sỏi lên các lối đi nội bộ để khi đến trường, những mảng đất đỏ không theo chân các em vào lớp học. Năm nay, nhà trường đã có mái che chứa đủ cho hơn 300 học sinh ở điểm trường chính và màn hình tivi 52 inh để học sinh theo dõi chương trình khai giảng trực tuyến.