Sở GD&ĐT TPHCM phản hồi việc đưa môn liên kết vào trường để thương mại hóa

TPO - Sở GD&ĐT TPHCM khẳng định hiệu trưởng chịu trách nhiệm toàn diện hoạt động liên kết, không để trường học bị thương mại hóa. Trong trường hợp học sinh không tham gia hoạt động liên kết, nhà trường phải tổ chức các hoạt động giáo dục khác phù hợp, tuyệt đối không để học sinh bị bỏ trống giờ học hoặc bị đối xử không công bằng.

Hiệu trưởng chịu trách nhiệm cao nhất

Chiều 18/12, tại họp báo cung cấp thông tin về hoạt động giáo dục, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TPHCM đã làm rõ nhiều nội dung liên quan đến hoạt động liên kết trong nhà trường.

Buổi họp báo diễn ra trong bối cảnh các môn liên kết dưới danh nghĩa tự nguyện trong trường học bị nhiều phụ huynh phản ánh: Những hoạt động này được tổ chức xen kẽ trong thời khóa biểu học chính khóa của học sinh tại TPHCM.

Thông tin chi tiết về các quy định và quy trình tổ chức hoạt động liên kết, ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TPHCM, khẳng định hiện nay không tồn tại khái niệm “môn liên kết” hay “môn tự nguyện” trong chương trình giáo dục phổ thông.

"Liên kết chỉ là một phương thức tổ chức hoạt động giáo dục nhằm hỗ trợ nhà trường hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh theo chương trình đã được phê duyệt", ông Minh nói.

Ông Hồ Tấn Minh - Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TPHCM tại buổi họp báo. Ảnh: Anh Nhàn

Ông Minh khẳng định, hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm cao nhất trong việc xây dựng chương trình nhà trường, tổ chức toàn bộ hoạt động dạy học và giáo dục. Việc triển khai các hoạt động liên kết phải tuân thủ nguyên tắc ưu tiên tối đa nguồn lực nội bộ của nhà trường.

"Chỉ khi nhà trường không đủ điều kiện để đáp ứng các mục tiêu phát triển năng lực ở mức cao hơn thì mới được xem xét liên kết với đơn vị bên ngoài", ông Minh nói.

Liên quan đến vấn đề tài chính khi phụ huynh phải nộp tiền học các môn liên kết, ông Minh cho biết việc xây dựng chi phí phải tuân thủ pháp luật về giá, cơ chế tự chủ tài chính, lập dự toán thu chi phù hợp khả năng chi trả của đa số phụ huynh, bảo đảm nguyên tắc thu đủ chi đủ, sử dụng đúng mục đích và công khai trước khi thực hiện. Mức thu phải tương xứng chất lượng dịch vụ, tỷ lệ tăng (nếu có) không quá 15% so với năm học trước. Các nội dung chi được xác định theo thực tế và hướng dẫn chuyên môn, kèm bảng dự toán chi tiết cho từng chương trình.

Một nguyên tắc xuyên suốt được Sở GD&ĐT TPHCM nhấn mạnh là “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Theo đó, trong trường hợp học sinh không tham gia hoạt động liên kết, nhà trường phải tổ chức các hoạt động giáo dục khác phù hợp. Tuyệt đối không để học sinh bị bỏ trống giờ học hoặc bị đối xử không công bằng.

"Sở sẽ có văn bản chấn chỉnh, phê bình hoặc xử lý kỷ luật đối với những hiệu trưởng không đảm bảo các nguyên tắc quản lý, tổ chức và công khai theo yêu cầu", ông Minh nói.

Tạo mọi điều kiện cho học sinh khó khăn

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Nguyễn Bảo Quốc - Phó giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cảm ơn những ý kiến thẳng thắn từ các cơ quan báo chí.

Theo ông Quốc, chủ trương xuyên suốt của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực giáo dục là hướng đến phát triển con người toàn diện, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế nhưng không được biến trường học thành nơi kinh doanh. Giáo dục phải trang bị cho học sinh kiến thức, kỹ năng, thái độ cần thiết để thích ứng với thực tiễn xã hội.

Ông Nguyễn Bảo Quốc - Phó giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM tại buổi họp báo.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT TPHCM cũng thẳng thắn nhìn nhận, thời gian qua vẫn còn những tồn tại trong quá trình triển khai, không đúng tinh thần giáo dục.

Trước thực tế đó, Sở đã có chỉ đạo các trường phải tận dụng nguồn lực nội bộ để tổ chức các hoạt động thay thế cho học sinh không tham gia liên kết, như câu lạc bộ thể thao, STEM, kỹ năng sống…, đảm bảo mọi học sinh đều được tham gia hoạt động giáo dục phù hợp.

Ông Quốc thông tin thêm: HĐND TPHCM vừa thông qua nghị quyết hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, qua đó tạo thêm điều kiện để các em được tiếp cận các hoạt động giáo dục chất lượng.

Về công tác quản lý, lãnh đạo Sở GD&ĐT TPHCM khẳng định mục tiêu lâu dài là xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế của thành phố trong giai đoạn mới.