Mưa lớn, nhiều tuyến đường ở Quảng Trị bị ngập lụt và hư hỏng nặng

Hoàng Nam
TPO - Do ảnh hưởng của bão số 6, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Mực nước các sông dâng cao, khiến nhiều tuyến đường bị ngập lụt và hư hỏng nặng.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, đến chiều 30/8, địa phương này có 21 điểm ngập lụt, gây ách tắc tắc giao thông và nhiều khu dân cư bị cô lập. Các tuyến đường bị ngập, gây chia cắt chủ yếu nằm ở địa bàn miền núi, nơi đời sống người dân còn nhiều khó khăn.

anh-chup-man-hinh-2025-08-30-luc-13333737.jpg
Nước lũ tràn qua một con đường ở Quảng Trị. Ảnh CTV.

Tại xã Bến Quan, một số vị trí trên tuyến tỉnh lộ 571 qua địa bàn bị hư hỏng nặng gây chia cắt giao thông. Cụ thể, phần mố cầu Khe Tiên tại Km5+200 bị xói lở, cuốn trôi với diện tích khoảng 3,7x2,5m2; nền mặt đường, mái taluy tại Km23+450 bị sạt lở, xói trôi mái taluy sâu vào nền đường tạo hàm ếch với diện tích hư hỏng khoảng 4,5x66m2.

Tại vị trí đường tràn ở Km 25+750 bị xói trôi nền đường dài 30m khiến việc đi lại của người dân và phương tiện qua đây bị ách tắc hoàn toàn. Ngoài ra, tại Km22 đến Km25 xuất hiện các vị trí bị sạt lở khiến lượng đất đá tràn ra lòng đường.

vinho-20250830162500.jpg
Đường bị hư hỏng nặng ở xã Bến Quan. Ảnh CTV.

Theo Chủ tịch UBND xã Bến Quan Nguyễn Thanh Hải, tại khu vực nói trên, vào năm 2024, mưa lũ cũng đã làm nhiều vị trí bị hư hỏng nghiêm trọng và vừa được khắc phục. Hiện tại, người dân phải lưu thông tạm bằng cách băng cắt qua các đường mòn, lối tự mở nếu thực sự có nhu cầu.

Hoàng Nam
