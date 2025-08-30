Cận cảnh thuỷ điện Hố Hô xả tràn, đường Hồ Chí Minh ngập do mưa lớn

Ngày 30/8, đại diện Nhà máy Thuỷ điện Hố Hô cho biết, để chủ động ứng phó với mưa lớn, từ sáng 29/8, đơn vị đã vận hành xả tràn điều tiết nước, tăng dung tích phòng lũ cho khu vực nhà máy.
Song do từ đêm qua đến sáng nay, tại địa bàn huyện Hương Khê cũ và khu vực nhà máy có mưa rất to khiến lưu lượng nước đổ về hồ của nhà máy tăng nhanh. Trước thực tế này, đơn vị đã tăng lưu lượng xả tràn.
Cụ thể, khoảng 9h ngày 30/8, Nhà máy Thủy điện Hố Hô đang xả tràn với lưu lượng 682 m3/giây. Đơn vị này đang theo dõi sát tình hình thời tiết để điều chỉnh mức xả tràn phù hợp, đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du.
Trước diễn biến mưa lớn, ghi nhận tại xã Phúc Trạch, Hương Xuân, Hương Khê, Hà Linh đã có một số tuyến đường bị ngập, ngành chức năng đang huy động lực lượng triển khai các phương án để ứng phó.
Thông tin từ ông Đặng Tuấn Anh, Chủ tịch UBND xã Hương Xuân, cho biết để đảm bảo an toàn cho các hộ dân vùng thấp trũng, hộ nguy cơ bị sạt lở do mưa lũ, địa phương đã cử lực lượng công an, dân quân chủ động sơ tán.
Theo đó, địa phương đã chủ động sơ tán 22 hộ dân với 72 nhân khẩu tại thôn 3, xã Hương Lâm cũ (nay thuộc xã Hương Xuân) đến nơi an toàn trước nguy cơ ngập lụt, chia cắt.
Ngoài ra, xã cũng cử lực lượng chốt chặn, đặt biển cảnh báo để ngăn người dân đi qua một số tuyến đường, cầu tràn có điểm ngập sâu.
Tại xã Hương Khê, do mưa lớn cũng khiến đường mòn Hồ Chí Minh qua địa bàn này bị ngập cục bộ.
Một số hình ảnh ghi nhận tình hình mưa lũ tại huyện Hương Khê (cũ):
Hiện một số hồ chứa đang xả tràn như: hồ Kẻ Gỗ 90 m3/s (đã mở hết cửa tràn); Sông Rác 110 m3/s; hồ Bộc Nguyên 25 m3/s; hồ Kim Sơn 10 m3/s; hồ Thượng Sông Trí 10 m3/s; Đá Bạc 8,15 m3/s. Thời điểm này, mực nước một số hồ chứa lớn trên địa bàn Hà Tĩnh như: hồ Kẻ Gỗ đạt 28,07/32,5 m (dung tích 226,75/345 triệu m3, đạt 65,72% so với thiết kế); hồ Sông Rác 20,24/23,2 m (dung tích 78,31/124,5 triệu m3, đạt 62,89% so với thiết kế); hồ Ngàn Trươi 38,34/52 m (dung tích 313,55/775,7 triệu m3, đạt 40,42% so với thiết kế). Các hồ chứa vừa và nhỏ khác đến nay đạt từ 70 đến 90% dung tích so với thiết kế.
Mực nước tại các trạm: Chu Lễ đang ở mức 10,06m; Linh Cảm 3,45m; Hòa Duyệt 6,4m; Hương Trạch 20,83m; Sơn Kim 22,83m; dưới báo động 1.