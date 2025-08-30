Cận cảnh thuỷ điện Hố Hô xả tràn, đường Hồ Chí Minh ngập do mưa lớn

TPO - Do ảnh hưởng của cơn bão số 6 gây mưa lớn tại Hà Tĩnh khiến lưu lượng nước đổ về tăng nhanh, Nhà máy Thủy điện Hố Hô đang xả tràn với lưu lượng 682 m3/giây. Hiện, đường mòn Hồ Chí Minh đoạn qua xã Hương Khê cũng bị ngập sâu.

Cận cảnh thuỷ điện Hố Hô xả tràn (Clip: Hoài Nam)

Ngày 30/8, đại diện Nhà máy Thuỷ điện Hố Hô cho biết, để chủ động ứng phó với mưa lớn, từ sáng 29/8, đơn vị đã vận hành xả tràn điều tiết nước, tăng dung tích phòng lũ cho khu vực nhà máy.

Song do từ đêm qua đến sáng nay, tại địa bàn huyện Hương Khê cũ và khu vực nhà máy có mưa rất to khiến lưu lượng nước đổ về hồ của nhà máy tăng nhanh. Trước thực tế này, đơn vị đã tăng lưu lượng xả tràn.

Cụ thể, khoảng 9h ngày 30/8, Nhà máy Thủy điện Hố Hô đang xả tràn với lưu lượng 682 m3/giây. Đơn vị này đang theo dõi sát tình hình thời tiết để điều chỉnh mức xả tràn phù hợp, đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du.

Nhà máy Thuỷ điện Hố Hô đang xả tràn.

Trước diễn biến mưa lớn, ghi nhận tại xã Phúc Trạch, Hương Xuân, Hương Khê, Hà Linh đã có một số tuyến đường bị ngập, ngành chức năng đang huy động lực lượng triển khai các phương án để ứng phó.

Thông tin từ ông Đặng Tuấn Anh, Chủ tịch UBND xã Hương Xuân, cho biết để đảm bảo an toàn cho các hộ dân vùng thấp trũng, hộ nguy cơ bị sạt lở do mưa lũ, địa phương đã cử lực lượng công an, dân quân chủ động sơ tán.

Theo đó, địa phương đã chủ động sơ tán 22 hộ dân với 72 nhân khẩu tại thôn 3, xã Hương Lâm cũ (nay thuộc xã Hương Xuân) đến nơi an toàn trước nguy cơ ngập lụt, chia cắt.

Ngoài ra, xã cũng cử lực lượng chốt chặn, đặt biển cảnh báo để ngăn người dân đi qua một số tuyến đường, cầu tràn có điểm ngập sâu.

Tại xã Hương Khê, do mưa lớn cũng khiến đường mòn Hồ Chí Minh qua địa bàn này bị ngập cục bộ.

Một số hình ảnh ghi nhận tình hình mưa lũ tại huyện Hương Khê (cũ):

Nước sông Ngàn Sâu đang tiếp tục dâng.

Ngành chức năng chốt chặn tại một số điểm bị ngập cấm phương tiện và người qua lại để đảm bảo an toàn.

Nước chảy xiết, Công an xã Hương Xuân có mặt để hỗ trợ di dời người dân đến vị trí an toàn.

Sơ tán 22 hộ dân với 72 nhân khẩu tại thôn 3, xã Hương Lâm cũ (nay thuộc xã Hương Xuân) đến nơi an toàn trước nguy cơ ngập lụt, chia cắt.

Ghi nhận tại đường mòn Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực xã Hương Khê do mưa lớn cũng ngập sâu, phương tiện di chuyển khó khăn.

Theo đại diện xã Hương Khê cho biết, tại địa phương mưa lớn theo từng đợt. Mỗi đợt kéo dài hàng chục phút. Riêng tại khu vực đường mòn Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn thấp trũng, vì thế nước không thể thoát nên xảy ra ngập úng cục bộ.

Khoảng 12h ngày 30/8, mưa lớn, khu vực này vẫn ngập cục bộ.