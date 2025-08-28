Ngư dân kể lại khoảnh khắc ‘sinh tử’ giữa bão số 5

TPO - Gió lớn, sóng dồn dập khiến con tàu của một ngư dân ở Hà Tĩnh bị đứt neo, chao đảo giữa nước biển. Sau bão đi qua, người đàn ông có hơn nửa cuộc đời gắn bó với biển kể lại khoảnh khắc “sinh tử” trong trận cuồng phong.

Nhiều giờ giằng co

Rạng sáng 26/8, khi cơn bão số 5 đi qua, người dân xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh) vội vã ra khu neo đậu tàu thuyền ở cảng Cửa Nhượng để trục vớt những chiếc thuyền bị chìm và sửa lại con tàu bị hư hỏng nặng. Tại đây, con tàu 380CV của gia đình ông Nguyễn Trọng Việt (60 tuổi, xã Thiên Cầm) nằm vắt nửa thân mình lên phần bờ kè, cạnh đó có nhiều chiếc thuyền của ngư dân khác cũng đắm chìm trong nước, có số bị vò nát. “Quá khủng khiếp, đây là cơn bão lịch sử gây thiệt hại nặng nề cho ngư dân vùng này”, ông Việt nói.

Ông Nguyễn Trọng Việt cùng con tàu nằm vắt nửa thân lên bờ kè.

Theo nghề biển từ năm 15 tuổi, ông Việt cho biết chưa bao giờ thấy cơn bão nào mạnh như vậy. Nhiều thuyền bị hư hỏng, nhưng may mắn người ở làng biển ai cũng an toàn.

Một ngày bão đi qua, ông Việt vẫn chưa hết bàng hoàng, bởi trong trận cuồng phong, người đàn ông ấy đã đối mặt với giây phút sinh tử khi vật lộn với sóng dữ. Ông Việt kể lại, 4 ngày trước, đã đưa tàu vào neo đậu trong khu vực tránh trú bão, giằng chặt dây neo và chằng buộc theo hướng dẫn của ngành chức năng. Mọi công tác phòng chống bão được hoàn thành trước khi bão đổ bộ. Nhưng cơn bão này quá mạnh, ngoài sức tưởng tượng.

Khu neo đậu tàu thuyền tan hoang sau bão số 5.

Người đàn ông chia sẻ, từ sáng ngày 25/8, vùng biển Thiên Cầm đã mưa trắng trời. Đến 12h trưa cùng ngày, gió bắt đầu nổi lên, giật mạnh. Mỗi phút trôi qua, sức gió lại dữ dội hơn, từng đợt sóng lớn cuộn cao đập thẳng vào khu neo đậu. Biết tình hình không ổn, con tàu đang bị đe doạ trước sức nặng của gió bão, ông Việt nán lại tìm cách chồng chéo thêm cho tàu.

Nhiều người thân trong gia đình khuyên rời khỏi khu neo đậu để trở về nhà, nhưng ông Việt nghĩ “đây là cơ nghiệp nuôi sống cả gia đình 5 miệng ăn” nên cố gắng tìm cách để giữ tài sản. Nhưng không ngờ chỉ ít giờ sau đó, tàu bất ngờ bị đứt neo khi bị sóng va đập, giằng co.

“Khoảng 14h30, tôi nghe tiếng rít kinh hoàng, con thuyền rung lên bần bật rồi giật mạnh. Những mỏ neo bị sóng giằng đứt, tàu bắt đầu trôi tuột ra theo hướng gió. Lúc này, tôi cố nổ máy để giữ tàu tránh bị lật, nhưng chân vịt không hoạt động nên thuyền bị đẩy đi”, ông Việt kể lại.

Ông Việt bàng hoàng kể lại khoảnh khắc trong khi bão số 5 đổ bộ.

Khoảng 15h cùng ngày, khi con tàu đang chao đảo giữa nước biển, trôi dạt cách vị trí neo ban đầu khoảng 800m thì một cơn sóng lớn ập đến, hất con tàu lên mép kè. Tưởng

chừng cú va chạm ấy sẽ nhấn chìm, nhưng nó lại trở thành cái ‘phao cứu sinh’, giúp con tàu mắc lại tại phần cuối chân bờ. Vị trí này chỉ còn cách luồng lạch chảy ra biển khoảng 10m.

“Lúc đó nghĩ nếu tàu còn là mình còn. Trong đầu chỉ mong nó không bị lật, cũng không bị cuộn ra hướng cửa biển. Và điều may mắn tàu bị đánh mắc tại chân kè đê chỉ cách luồng lạch hướng ra biển khoảng10m. Nên khi dạt vào đây, tôi nhảy xuống và bơi vào bờ. Nếu như bị đẩy ra giữa biển thì có thể tàu bị chìm và tôi cũng khó mà an toàn trở về”, ông Việt nhớ lại.

Tàu thuyền tại xã Thiên Cầm hư hỏng nặng sau bão đổ bộ. (Clip: Hoài Nam)

“Đó là tài sản, là cuộc đời… nên cố giữ”

Ông Việt chia sẻ, với ngư dân miền biển không ai mà không sợ bão, cũng không ai liều mình để chống lại thiên nhiên. Nhưng với người gắn bó cả đời cùng nghề biển, con tàu không chỉ là tài sản, miếng cơm manh áo của gia đình mà còn như “người bạn” tri kỷ.

“Rất mạo hiểm, nhưng không có cách lựa chọn nào khác. Thời khắc đó, tôi chỉ nghĩ làm sao giữ được nó vì có thuyền, còn hy vọng. Để mất rồi, thì cả gia đình tôi, rồi gia đình những bạn thuyền không biết dựa vào đâu ”, ông Việt tâm sự.

Con thuyền của gia đình ông Việt bị sóng đánh dạt lên kè.

Đã có hơn nửa thế kỷ đi khơi, nhưng ông Việt khẳng định chưa từng chứng kiến trận bão nào dữ dội và khốc liệt như cơn bão lần này. Bão quần thảo suốt 6-7 giờ trên vùng biển Cửa Nhượng, sức gió mạnh tưởng chừng như muốn cuốn đi mọi thứ.

“Thuyền của tôi lúc đóng mới giá trị 1,5 tỷ đồng, chủ yếu vươn khơi xa. Nhưng giờ sau trận bão này, phải sửa mất khoảng 200 triệu đồng. Như tôi còn may mắn khi còn có thể vớt vát, có nhiều người mất trắng khi tàu thuyền bị đánh nát”, ông Việt tâm sự.

Khu neo đậu ở cảng Cửa Nhượng sau khi bão quét qua là cảnh đổ nát, hoang tàn. Nhiều người dân có mặt tại đây để nhặt từng mảnh gỗ, sợi lưới, cố vớt vát chút tài sản còn sót lại. Với ngư dân miền biển Thiên Cầm, để dựng lại nghiệp biển sẽ là chặng đường đầy gian nan, bởi vốn liếng đã không còn, biển cả lại ngày một khắc nghiệt

.