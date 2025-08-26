Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 5 tại Hà Tĩnh

TPO - Ngày 26/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã trực tiếp kiểm tra, thăm hỏi người dân vùng chịu thiệt hại nặng do bão số 5 tại Hà Tĩnh.

Ngày 26/8, đoàn công tác Trung ương do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dẫn đầu đi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 5 trên địa bàn và tặng quà, động viên người dân Hà Tĩnh bị thiệt hại do bão. Tham gia đoàn có Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu 4, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4.

Về phía tỉnh Hà Tĩnh có Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh. Tại đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và đoàn công tác đã đến thăm, động viên người dân xã Lộc Hà, xã Trường Lưu và kiểm tra tại Trường Mầm non Nga Lộc.

Phó Thủ tướng Chính phủ đến thăm, động viên gia đình anh Nguyễn Quang Tứ (thôn Hoà Bình) và gia đình bà Trần Thị Sách (thôn Yên Định, xã Lộc Hà). Đây là hai trong hàng trăm hộ dân ở xã Lộc Hà bị ảnh hưởng nặng nề do bão số 5. Các gia đình đều bị tốc mái, hư hỏng nặng.

Theo báo cáo nhanh, bão số 5 đã khiến gần 1.000 ngôi nhà trên địa bàn xã Lộc Hà bị tốc mái, hư hỏng, nhiều công trình hạ tầng ảnh hưởng. Ngay sau bão, tỉnh Hà Tĩnh đã hỗ trợ mỗi xã 100 triệu đồng để mua vật tư, bố trí lực lượng công an, quân sự chốt trực, giúp nhân dân khắc phục từ những giờ đầu.

Phó Thủ tướng thăm hỏi, động viên gia đình bà Trần Thị Sách.

Phó Thủ tướng biểu dương tinh thần “4 tại chỗ” của địa phương, đồng thời yêu cầu rà soát, phân loại rõ hộ chính sách, hộ nghèo, người yếu thế, hộ không nơi nương tựa để có chính sách hỗ trợ kịp thời từ Trung ương và tỉnh.

Thăm gia đình anh Nguyễn Quang Trung (thôn Đất Đỏ, xã Trường Lưu), thuộc diện khó khăn, có người thân bệnh tật, bản thân bị gãy chân, Phó Thủ tướng động viên và đề nghị chính quyền đưa hộ này cùng các gia đình thiệt hại nặng vào diện hỗ trợ nhà ở, bảo đảm công khai, đúng đối tượng.

Đến kiểm tra tại Trường Mầm non Nga Lộc (xã Trường Lưu), Phó Thủ tướng chỉ đạo ưu tiên huy động lực lượng công an, đoàn thanh niên, phụ huynh tham gia dọn dẹp, sửa chữa, khắc phục cây đổ và kiểm tra độ an toàn công trình để sớm đưa các cháu trở lại lớp.

Phó Thủ tướng Chính phủ cũng khuyến khích các địa phương phát huy tính chủ động, linh hoạt và sáng tạo trong tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ, trên tinh thần bám sát định hướng của Nhà nước, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.

