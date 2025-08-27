Hệ thống nhà màng dưa lưới gãy đổ, nông dân mất trắng tiền tỷ

Tại Hà Tĩnh, bão số 5 cũng để lại nhiều tổn thất. Thống kê sơ bộ cho thấy toàn tỉnh có 9 người bị thương; 7 ngôi nhà sập đổ, khoảng 1.200 nhà ngập sâu và 6.300 nhà tốc mái. Ngoài ra, 47 trường học, 5 cơ sở y tế, 7 công trình văn hóa bị hư hỏng; khoảng 21.000 ha lúa hè thu, 1.600 ha hoa màu bị ngập úng, ngã đổ; 4.000 tấn thủy sản thiệt hại. Hàng chục nghìn cây xanh gãy đổ, nhiều tuyến giao thông, công trình thủy lợi, lưới điện và thông tin liên lạc bị ảnh hưởng nặng.

