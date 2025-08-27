Hệ thống nhà màng dưa lưới gãy đổ, nông dân mất trắng tiền tỷ

TPO - Một hộ gia đình ở Hà Tĩnh trồng dưa lưới trong nhà màng mất hơn 1 tỷ đồng do bão số 5. Bão đi qua, người dân lội nước bạc để vớt vát chút tài sản còn sót lại.
Nhiều người dân địa phương dù bị thiệt hại sau bão chưa kịp khắc phục, nhưng đã có mặt tại vườn dưa để giúp gia chủ vớt vát lại tài sản.
Hiện toàn bộ hà màng lưới gãy đổ để lại khung cảnh hoang tàn, đổ nát.
Hệ thống nhà màng bị bão đánh gãy tan tác, đổ sập xuống đất.
Tại Hà Tĩnh, bão số 5 cũng để lại nhiều tổn thất. Thống kê sơ bộ cho thấy toàn tỉnh có 9 người bị thương; 7 ngôi nhà sập đổ, khoảng 1.200 nhà ngập sâu và 6.300 nhà tốc mái. Ngoài ra, 47 trường học, 5 cơ sở y tế, 7 công trình văn hóa bị hư hỏng; khoảng 21.000 ha lúa hè thu, 1.600 ha hoa màu bị ngập úng, ngã đổ; 4.000 tấn thủy sản thiệt hại. Hàng chục nghìn cây xanh gãy đổ, nhiều tuyến giao thông, công trình thủy lợi, lưới điện và thông tin liên lạc bị ảnh hưởng nặng.