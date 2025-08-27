Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Hệ thống nhà màng dưa lưới gãy đổ, nông dân mất trắng tiền tỷ

Hoài Nam

TPO - Một hộ gia đình ở Hà Tĩnh trồng dưa lưới trong nhà màng mất hơn 1 tỷ đồng do bão số 5. Bão đi qua, người dân lội nước bạc để vớt vát chút tài sản còn sót lại.

tp-anh-dua-chon-dls.jpg
Gia đình ông Trần Đình Quang (55 tuổi, thôn Bình Nguyên, xã Bình An cũ, nay thuộc xã Lộc Hà) là một trong những hộ nông dân lâm vào cảnh trắng tay sau cơn bão số 5 khi toàn bộ nhà màng lưới trồng dưa bị đổ sập.
tp-anh-chon-bai-1.jpg
3 năm trước, gia đình ông Quang đã đầu tư nhà màng lưới với nguồn vốn 1 tỷ đồng trên diện tích 2.500m2. Số tiền này ông Quang đã cầm cố sổ đỏ để vay 600 triệu đồng làm mô hình nông nghiệp.
tp-dua-chon-29.jpg
Ông Quang cho biết, trong số tổng diện tích trồng dưa có 1.00m2 diện tích đang trong giai đoạn thu hoạch, phần diện tích còn lại là loại mới trồng, đang cho thụ phấn.
tp-dua-luoi-khs.jpg
Số diện tích dưa cho thu hoạch đợt này dự kiến khoảng 3 tấn. Tuy nhiên, do bão quá mạnh đã làm gãy đổ toàn bộ nhà màng, khiến toàn bộ cây dưa bị thiệt hại.
tp-anh-cho-j-0922ksh.jpg
Sau bão, nhiều người thân trong gia đình đã lội nước để cắt dưa, vớt vát lại chút tài sản. Theo chủ vườn, nếu không bị ảnh hưởng do bão, đợt này số lượng dưa thu hoạch sẽ đạt khoảng 3 tấn. Tuy nhiên giờ mất trắng vụ dưa, gây thiệt hại khoảng 200 triệu đồng, ngoài ra hệ thống nhà màng gãy đổ, mất khoảng 1 tỷ đồng.
tp-anh-dua-chon-kjs.jpg
Trong bão, cả gia đình 5 người có mặt trực xuyên đêm để cố gắng ứng cứu nhà màng, song bão quá lớn khiến toàn bộ khung thép, mái che và dàn dưa bị đánh sập. “Ba năm dồn tâm sức, chưa kịp lấy lại số vốn bỏ ra giờ mất trắng. Thiệt hại khoảng 200 triệu đồng tiền dưa, chưa kể khu nhà màng trị giá hơn 1 tỷ đồng cũng bị phá hỏng hoàn toàn”, ông Quang nói.
tp-anh-dua-chon-928.jpg
tp-anh-dua-10093.jpg
Nhiều người dân địa phương dù bị thiệt hại sau bão chưa kịp khắc phục, nhưng đã có mặt tại vườn dưa để giúp gia chủ vớt vát lại tài sản.
tp-anh-cho-ksjl.jpg
tp-anh-chon.jpg
Hiện toàn bộ hà màng lưới gãy đổ để lại khung cảnh hoang tàn, đổ nát.
tp-dua-luoi-chon.jpg
Bão đi qua, mưa ngớt, nhưng tại ruộng dưa nước vẫn ngập sâu, nhiều quả dưa cũng ngập trong bùn.
tp-jakhslsk.jpg
tp-dua-hoaios-chonjpg.jpg
Hệ thống nhà màng bị bão đánh gãy tan tác, đổ sập xuống đất.

Tại Hà Tĩnh, bão số 5 cũng để lại nhiều tổn thất. Thống kê sơ bộ cho thấy toàn tỉnh có 9 người bị thương; 7 ngôi nhà sập đổ, khoảng 1.200 nhà ngập sâu và 6.300 nhà tốc mái. Ngoài ra, 47 trường học, 5 cơ sở y tế, 7 công trình văn hóa bị hư hỏng; khoảng 21.000 ha lúa hè thu, 1.600 ha hoa màu bị ngập úng, ngã đổ; 4.000 tấn thủy sản thiệt hại. Hàng chục nghìn cây xanh gãy đổ, nhiều tuyến giao thông, công trình thủy lợi, lưới điện và thông tin liên lạc bị ảnh hưởng nặng.

Hoài Nam
#Hà Tĩnh #bão số 5 #màng dưa lưới bị bão đánh sập #dân mất trắng #nhà màng trồng dưa lưới

Xem thêm

Cùng chuyên mục