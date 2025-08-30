Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Hà Tĩnh:

Bão số 6 gây mưa lớn, nhiều tuyến đường ngập sâu, 46 hộ dân tộc Chứt bị cô lập

Hoài Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bão Nongfa (bão số 6) đang đổ bộ vào đất liền, tại Hà Tĩnh ghi nhận có mưa lớn, khiến nhiều tuyến đường bị chia cắt, một bản người đồng bào Chứt rơi vào tình trạng cô lập.

Do ảnh hưởng của bão số 6, từ đêm 29 đến sáng nay (30/8) trên địa bàn các xã Hương Xuân, Phúc Trạch, Hương Khê (huyện Hương Khê cũ, tỉnh Hà Tĩnh) xuất hiện mưa lớn kéo dài. Tại xã Phúc Trạch, nước lũ dâng cao đã làm ngập cầu tràn vào bản Rào Tre, khiến tuyến đường duy nhất dẫn vào bản bị chia cắt.

Trao đổi với phóng viên, Trung tá Nguyễn Văn Thiên, Tổ trưởng Tổ công tác Rào Tre (Đồn Biên phòng Bản Giàng) cho biết, bản Rào Tre có 46 hộ với 161 nhân khẩu người dân tộc Chứt. Hiện các hộ dân vẫn ổn định cuộc sống nhờ nguồn lương thực, thực phẩm và nước uống dự trữ. “Chúng tôi đang bám địa bàn nắm tình hình, rà soát nguy cơ sạt lở để kịp thời sơ tán dân nếu có diễn biến bất thường”, Trung tá Thiên cho biết thêm.

539577836-2923149647895932-4923844139479797155-n.jpg
Đường vào khu vực Bản Rào Tre bị chia cắt do mưa lớn.

Mưa lớn cũng khiến quốc lộ 15 đoạn qua xã Phúc Trạch bị ngập 30-50 cm. Lực lượng chức năng đã dựng rào chắn, cắm biển cảnh báo và cấm phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn.

Cùng thời điểm, tuyến đường Trần Phú (xã Hương Khê) cũng bị ngập cục bộ. Sáng 30/8, một số ô tô và xe máy qua khu vực này đã bị chết máy. Người dân phản ánh tình trạng ngập nặng một phần do dự án nâng cấp đường đang thi công dở dang, hệ thống thoát nước chưa hoàn thiện.

3ee62246132d9873c13c.jpg
Một số tuyến đường tại Hà Tĩnh bị ngập sâu, ngành chức năng cắm biển cấm phương tiện qua lại.
1cbf9922bf4a34146d5b-2386.jpg
Tuyến đường Trần Phú (xã Hương Khê) cũng bị ngập cục bộ.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, trong vòng 24 giờ (từ 6h ngày 29 đến 6h ngày 30/8), nhiều nơi trong tỉnh ghi nhận lượng mưa phổ biến 120-222mm.

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, các hồ chứa Kẻ Gỗ, Bộc Nguyên, Sông Rác, Đá Hàn và thủy điện Hố Hô đã tiến hành xả tràn điều tiết nhằm bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du. Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải đã ban hành công điện khẩn, yêu cầu chính quyền các địa phương tập trung cao độ ứng phó bão Nongfa và mưa lớn, không để xảy ra tình trạng chủ quan, lơ là trong chỉ đạo điều hành.

Hoài Nam
#Hà Tĩnh #Bão số 6 #bão số 6 gây mưa lớn #ngập lụt

Xem thêm

Cùng chuyên mục