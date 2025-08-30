Hà Tĩnh: Bão số 6 gây mưa lớn, nhiều tuyến đường ngập sâu, 46 hộ dân tộc Chứt bị cô lập

TPO - Bão Nongfa (bão số 6) đang đổ bộ vào đất liền, tại Hà Tĩnh ghi nhận có mưa lớn, khiến nhiều tuyến đường bị chia cắt, một bản người đồng bào Chứt rơi vào tình trạng cô lập.

Do ảnh hưởng của bão số 6, từ đêm 29 đến sáng nay (30/8) trên địa bàn các xã Hương Xuân, Phúc Trạch, Hương Khê (huyện Hương Khê cũ, tỉnh Hà Tĩnh) xuất hiện mưa lớn kéo dài. Tại xã Phúc Trạch, nước lũ dâng cao đã làm ngập cầu tràn vào bản Rào Tre, khiến tuyến đường duy nhất dẫn vào bản bị chia cắt.

Trao đổi với phóng viên, Trung tá Nguyễn Văn Thiên, Tổ trưởng Tổ công tác Rào Tre (Đồn Biên phòng Bản Giàng) cho biết, bản Rào Tre có 46 hộ với 161 nhân khẩu người dân tộc Chứt. Hiện các hộ dân vẫn ổn định cuộc sống nhờ nguồn lương thực, thực phẩm và nước uống dự trữ. “Chúng tôi đang bám địa bàn nắm tình hình, rà soát nguy cơ sạt lở để kịp thời sơ tán dân nếu có diễn biến bất thường”, Trung tá Thiên cho biết thêm.

Đường vào khu vực Bản Rào Tre bị chia cắt do mưa lớn.

Mưa lớn cũng khiến quốc lộ 15 đoạn qua xã Phúc Trạch bị ngập 30-50 cm. Lực lượng chức năng đã dựng rào chắn, cắm biển cảnh báo và cấm phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn.

Cùng thời điểm, tuyến đường Trần Phú (xã Hương Khê) cũng bị ngập cục bộ. Sáng 30/8, một số ô tô và xe máy qua khu vực này đã bị chết máy. Người dân phản ánh tình trạng ngập nặng một phần do dự án nâng cấp đường đang thi công dở dang, hệ thống thoát nước chưa hoàn thiện.

Một số tuyến đường tại Hà Tĩnh bị ngập sâu, ngành chức năng cắm biển cấm phương tiện qua lại.

Tuyến đường Trần Phú (xã Hương Khê) cũng bị ngập cục bộ.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, trong vòng 24 giờ (từ 6h ngày 29 đến 6h ngày 30/8), nhiều nơi trong tỉnh ghi nhận lượng mưa phổ biến 120-222mm.

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, các hồ chứa Kẻ Gỗ, Bộc Nguyên, Sông Rác, Đá Hàn và thủy điện Hố Hô đã tiến hành xả tràn điều tiết nhằm bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du. Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải đã ban hành công điện khẩn, yêu cầu chính quyền các địa phương tập trung cao độ ứng phó bão Nongfa và mưa lớn, không để xảy ra tình trạng chủ quan, lơ là trong chỉ đạo điều hành.