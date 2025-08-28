Nghệ An, Hà Tĩnh không bắn pháo hoa dịp 2/9 để khắc phục thiệt hại sau bão

TPO - Trước thiệt hại nặng nề do bão số 5 gây ra, 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã quyết định không bắn pháo hoa và dừng tổ chức chương trình nghệ thuật dịp 2/9 để khắc phục thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống cho người dân.

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa thông báo về việc dừng tổ chức chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa dịp lễ 2/9 để tập trung khắc phục hậu quả nặng nề do bão số 5 gây ra và ổn định đời sống nhân dân.

Bão số 5 gây thiệt hại nặng nề cho Hà Tĩnh.

Tỉnh cũng giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan dừng việc tổ chức Chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa theo đúng quy định.

Lực lượng vũ trang hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau bão.

Theo số liệu thống kê mới nhất, bão số 5 tại Hà Tĩnh đã khiến 1 người chết, 9 người bị thương; 7 ngôi nhà sập đổ, 1.200 nhà ngập sâu, 6.300 nhà tốc mái; 47 trường học, 5 cơ sở y tế, 7 công trình văn hóa bị hư hỏng; gần 21.000 ha lúa hè thu, 1.600 ha hoa màu ngập úng, ngã đổ; hơn 2.400 ha cây lâu năm, cây ăn quả thiệt hại cùng 15.800 cây xanh gãy đổ. Bão cũng làm 4.000 tấn thủy sản hư hại, nhiều tàu cá bị chìm tại các khu neo đậu.

Ngoài ra, hạ tầng điện bị tàn phá nặng nề với 240 cột điện gãy đổ, 20.000 m dây điện đứt khiến 64/69 xã phường mất điện. Thủy lợi, đê điều, giao thông nhiều nơi sạt lở, hư hỏng; 45 tấn lương thực bị ẩm ướt, 4 cầu và 2 cống giao thông hỏng nặng.

Chiều ngày 28/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An cho biết, tỉnh Nghệ An quyết định không bắn pháo hoa và dừng tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng 80 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025).

Theo kế hoạch trước đó, chương trình nghệ thuật chào mừng 80 năm Quốc khánh sẽ được tổ chức vào tối 1/9 tại Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ. Tuy nhiên do mưa bão, tỉnh Nghệ An đã thống nhất không tổ chức bắn pháo hoa và hoãn tổ chức chương trình nghệ thuật.

Bão số 5 gây thiệt hại lớn cho tỉnh Nghệ An.

Theo báo cáo của Ban chỉ huy PCTT-TKCN và PTDS tỉnh Nghệ An, tính đến 10h ngày 27/8, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 2 người bị thương do bão. Toàn tỉnh có 5.149 nhà bị hư hỏng, tốc mái; 776 nhà bị ngập nước; 892 hộ phải di dời khẩn cấp; 113 điểm trường bị thiệt hại theo nhiều mức; 13 cơ sở y tế hư hỏng, tốc mái.

Bên cạnh đó, hơn 52.000 ha diện tích nông, lâm nghiệp bị thiệt hại; 100m đê cấp IV bị sạt lở; hơn 1.000 ha nuôi trồng thuỷ sản, hải sản bị thiệt hại; 2.235m đường giao thông bị hư hỏng, sạt lở; 7 cầu bị hư hỏng; 1.885 cột điện bị đổ, gãy; 14 trụ sở cơ quan hư hỏng, tốc mái. Nghệ An ước tính thiệt hại do bão số 5 gây ra là khoảng 1.421 tỷ đồng.