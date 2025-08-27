Nghệ An: Sau bão số 5, hàng nghìn người dân vẫn chưa có nước sử dụng

TPO - Đường điện trung thế bị hỏng sau bão số 5 dẫn đến 1 trong 3 nhà máy không thể hoạt động để cấp nước phục vụ khách hàng một số phường, xã của tỉnh Nghệ An.

Trưa 27/8, ông Nguyễn Văn Hà - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP cấp nước Nghệ An cho biết, hệ thống nhà máy nước của đơn vị bị ảnh hưởng sau khi cơn bão số 5 quét qua dẫn đến nhiều khách hàng trên địa bàn vẫn chưa có nước để sử dụng.

Bên trong một nhà máy cấp nước của Nghệ An.

Theo ông Hà cho biết, sau khi bão số 5 quét qua, cả 3 nhà máy trong hệ thống của công ty gồm nhà máy nước tại Hưng Nguyên, Hưng Vĩnh và Cầu Bạch đều bị mất điện không thể hoạt động. Đến 19h ngày 26/8, 2 nhà máy tại Hưng Nguyên và Hưng Vĩnh có điện và hoạt động trở lại bình thường. Riêng nhà máy Cầu Bạch chưa có điện nên không thể hoạt động.

“Sáng nay 27/8, Công ty Điện lực Nghệ An thông báo hệ thống đường dây trung thế ở xã Kim Liên bị hỏng. Dây trung thế này cung cấp điện cho nhà máy Cầu Bạch nên khi mất điện nhà máy không thể hoạt động. Phía điện lực đang nỗ lực khắc phục nhưng chưa biết khi nào mới có thể xử lý xong”, ông Nguyễn Văn Hà nói.

Phó Tổng Giám đốc Công ty CP cấp nước Nghệ An cho biết thêm, toàn hệ thống có 3 nhà máy nhưng chỉ 2 nhà máy hoạt động nên áp suất nước không đủ. Dẫn đến việc một số khu vực dân cư đã có nước máy sử dụng, một số khu vực dân cư vẫn chưa có nước.

Bão số 5 khiến các đường dây điện, hệ thống cột điện ở Nghệ An bị hư hỏng nặng.

“Chỉ mới 2 nhà máy hoạt động nên không đủ áp để cung cấp nước cho khách hàng. Một số khu vực địa hình thấp hiện đã có nước. Còn một số khu vực có địa hình cao hơn nước vẫn chưa có”, ông Nguyễn Văn Hà nói và cho biết thêm, hệ thống nhà máy nước này cung cấp cho hơn 112.000 khách hàng.

Điện lực Nghệ An cho biết, cơn bão số 5 đã làm cho 27 đường dây trung thế với 1.004 trạm biến áp bị mất điện, tương ứng với 104.000 khách hàng ở các phường bị mất điện.

Đến trưa 25/8, Nghệ An đã khôi phục được 25/27 đường dây trung thế, cùng gần 1.000 trạm biến áp, 87.000 khách hàng đã có điện. Dự kiến trong ngày hôm nay, sẽ khôi phục lại toàn bộ điện lưới ở các phường Thành Vinh, Trường Vinh, Vinh Phú, Vinh Hưng, Vinh Lộc, Cửa Lò.