Ngư dân khóc ròng trước cảnh lồng bè nuôi cá ở vịnh Hòn La hư hại sau bão số 5

TPO - Với sức gió giật cấp 12, bão số 5 đã làm hư hại hàng chục lồng, bè nuôi cá, hàu, ốc hương của ngư dân trên vùng biển Hòn La (Quảng Trị), gây thiệt hại nặng nề.

Có mặt tại vùng vịnh Hòn La, xã Phú Trạch sau khi bão số 5 đi qua, hàng chục lồng, bè nuôi cá, nuôi hàu, ốc hương của ngư dân nơi đây bị sóng biển vò nát, nằm la liệt, nhiều kết cấu gỗ bị sóng đánh gãy vụn, lưới và ngư cụ rách tơi tả. Nhiều bè nổi bị nhấn chìm, số khác trôi dạt vào bờ trong tình trạng hư hỏng nặng.

Một bè nuôi bị sóng đánh dạt lên bãi đá của vịnh Hòn La.

Trong khi đó, các loại cá giống, cá thương phẩm thoát ra ngoài khi lồng, bè bị hỏng, nổi trắng bụng lềnh bềnh giữa sóng lớn. Một số ít cá, ốc hương, hàu... còn vướng vào lưới thì đa phần đã chết.

Anh Bùi Anh Tuấn, một hộ nuôi cá lồng và bè hàu trên biển Hòn La nghẹn ngào cho biết: 25 bè với hơn 3.000 con cá bớp, tôm hùm, ốc hương, hàu đại dương…, vốn đầu tư lên tới 2 tỉ đồng, giờ chỉ còn lại đống gỗ vụn, lưới rách và cá nổi trắng trên sóng.

Những gì còn sót lại sau bão số 5 của những người nuôi biển trên vịnh Hòn La.

“Sau khi bão tan, sáng nay ra kiểm tra lồng, bè thì tất cả đã bị sóng đánh tan tành. Những hộ nuôi biển như chúng tôi coi như mất trắng. Giờ chỉ biết đứng nhìn, bất lực trước thiên tai” anh Tuấn xót xa nói.

Người dân địa phương cho biết, bão số 5 là một trong những cơn bão lớn nhất nhiều năm nay. Không chỉ lồng bè cá bị phá hủy, nhiều ngư cụ cũng bị trôi dạt theo dòng nước. Xót của, một số hộ dân đã thuê máy móc, nhân công vớt vát những gì còn sót lại.

Cá giống, cá thương phẩm, hàu, ốc hương bị chết sạch sau bão số 5.

Theo Ban Chỉ huy Phòng Thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, bão số 5 đã làm 5 người bị thương, 10 ngôi nhà hư hỏng, hơn 2.500 ha lúa và hoa màu cùng 1.500 cây cao su bị thiệt hại.

Nhiều diện tích nuôi trồng thủy sản của người dân địa phương bị cuốn trôi, trong đó có 7,5 ha ao cá ở xã Tuyên Bình và hơn 5 ha hồ tôm ở xã Tân Gianh. Mưa lớn cũng gây sạt lở, ngập tràn nhiều tuyến đường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông.

Ước tính ban đầu, bão số 5 gây thiệt hại ở tỉnh Quảng Trị khoảng 300 tỉ đồng, bao gồm nông nghiệp và cơ sở hạ tầng.