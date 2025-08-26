Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Nghệ An: Dùng máy nổ phát điện để tiêu, thoát lũ sau bão

Thu Hiền
TPO - Trong điều kiện mất điện diện rộng, các hệ thống tiêu úng ở Nghệ An buộc phải dùng máy nổ phát điện để mở cửa xả, đảm bảo dòng chảy thông suốt.

Chiều 26/8, ông Nguyễn Đức Hạnh - Giám đốc Xí nghiệp Thủy lợi Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, cống Diễn Thuỷ là một phần của hệ thống liên hoàn gồm cống Diễn Thành và tràn Diễn Kỷ, có nhiệm vụ tiêu úng cho hệ thống kênh tiêu Vách Nam, thoát lũ ra sông Bùng.

“Từ 14 giờ chiều 25/8, do ảnh hưởng bão số 5 đổ bộ, khu vực mất điện hoàn toàn, chúng tôi phải chuyển sang dùng máy phát điện công suất 19kW để vận hành 3 cửa cống. Mỗi cửa dài 8 mét, hiện đang xả lũ với lưu lượng khoảng 300 m³/s. Bên cạnh đó, các công nhân cũng tích cực trục vớt bèo tây dày đặc tại cửa cống, nhằm tránh ách tắc và đảm bảo dòng chảy thông thoáng”, ông Hạnh cho hay.

tp-3-5845.jpg
Cống tiêu Diễn Thành lưu lượng xả lên đến 623 m³/s.

Các hệ thống cống tiêu khác trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng đang hoạt động hết công suất ứng phó với tình trạng ngập lụt. Tại cống tiêu Diễn Thành, do mất điện nên đơn vị phải huy động máy phát điện công suất 75kW để vận hành 3 cửa cống, mỗi cửa dài 19 mét, với tổng lưu lượng xả lên đến 623 m³/s.

Cống ba ra Nghi Quang (xã Hải Lộc) hiện cũng đang vận hành 13 cửa cống bằng máy phát điện 20kW để duy trì lưu lượng xả hơn 400 m³/s.

Tại cống ba ra Bến Thủy (phường Trường Vinh) cũng đang mở đồng loạt 10 cửa, với tổng lưu lượng xả khoảng 265 m³/s.

Trước đó, do bão số 5 nên đường dây 471E15.7 cấp điện cho trạm bơm chống úng Bến Thủy bị gián đoạn. Phía Công ty điện lực Nghệ An đã điều động máy phát điện 1000kVA để kịp thời cấp điện, hỗ trợ tiêu úng khẩn cấp, giảm thiểu nguy cơ ngập úng cục bộ tại thành phố Vinh (cũ).

tp-1-1996.jpg
Công ty điện lực Nghệ An điều động máy phát điện 1000kVA để kịp thời cấp điện, hỗ trợ tiêu úng khẩn cấp tại cống ba ra Bến Thủy

Theo đại diện Chi cục Thủy lợi Nghệ An, toàn tỉnh hiện có gần 20 hệ thống tiêu lớn nhỏ như cống ba ra Nghi Quang, Bến Thủy, Nghi Xá, Diễn Thành, Diễn Thủy... Tuy nhiên, hiện mới chỉ có cống Diễn Thành được nâng cấp và hiện đại hóa. Phần lớn các công trình còn lại đã xuống cấp, gây khó khăn cho việc vận hành, nhất là trong điều kiện mất điện và mưa bão kéo dài.

Chi cục Thủy lợi Nghệ An đang chỉ đạo các đơn vị thuỷ lợi địa phương túc trực 24/24h, bám sát tình hình thực tế, xả nước theo phương châm “gạn triều, tiêu úng”. Đồng thời phải theo dõi chặt mực nước và tình hình thủy văn, đảm bảo quá trình xả không để nước mặn xâm nhập đồng ruộng.

Thu Hiền
#Nghệ An #tiêu úng #thoát lũ #cống tiêu #máy phát điện #bão số 5 #ngập lụt

