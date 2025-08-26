Lý do Nghệ An, Hà Tĩnh mất điện diện rộng

TPO - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho biết, bão số 5 đã khiến hàng loạt đường dây và trạm biến áp ở các tỉnh Bắc Trung Bộ bị sự cố, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống lưới điện và gây gián đoạn cung cấp điện.

Theo EVNNPC, tại Hà Tĩnh, hiện 2 đường dây 110kV (Cẩm Xuyên - Kỳ Anh 2 và T500 - Hương Khê) gặp sự cố đã khiến nhiều khu vực trên địa bàn ngừng, giảm cung cấp điện. Nhiều đường dây trung, hạ thế và trạm biến áp hư hỏng, cây cối ngã đổ chắn ngang lưới điện.

Từ tối 25/8, các đơn vị điện lực đã phải huy động lực lượng khắc phục xuyên đêm để cấp điện trở lại cho đường dây 475E18.1, đảm bảo cung cấp điện cho cơ quan đầu não của tỉnh như tỉnh uỷ, UBND tỉnh, bệnh viện đa khoa tỉnh, Công an tỉnh cùng nhiều cơ quan chỉ đạo công tác phòng, chống lụt bão và ổn định sinh hoạt của người dân.

Trên lưới trung thế, EVNNPC cho biết, hiện còn hơn 220 đường dây/nhánh bị gián đoạn; trong đó 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Thanh Hóa chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Công tác khắc phục sự cố điện trên địa bàn Hà Tĩnh được triển khai xuyên đêm.

Riêng hệ thống trạm biến áp, đã có hàng nghìn trạm bị gián đoạn vận hành. Các đơn vị đang khẩn trương khôi phục, trong đó đến sáng 26/8 mới có hơn 1.000 trạm đã được cấp điện trở lại.

"Đến thời điểm này nhiều cột điện gãy đổ, nhiều km đường dây bị hư hỏng, gần 3.000 công tơ bị ảnh hưởng. Do thời tiết tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa vẫn còn mưa to, gió lớn, công tác kiểm đếm và khắc phục gặp nhiều khó khăn", đại diện EVNNPC cho hay.

Nghệ An, Hà Tĩnh mất điện diện rộng nên tối qua các phường, xã trên địa bàn chìm trong bóng đêm.

EVNNPC cho biết, ngay trong đêm và rạng sáng nay 26/8, đơn vị này đã huy động lực lượng xung kích từ nhiều công ty điện lực khu vực phía Bắc, mang theo thiết bị, vật tư và phương tiện di chuyển vào các tỉnh bị ảnh hưởng để phối hợp khắc phục sự cố, khôi phục lưới điện, ưu tiên cấp điện trở lại cho khách hàng và các phụ tải trọng yếu như bệnh viện, cơ sở y tế, trạm bơm tiêu úng, cơ quan điều hành phòng chống bão lụt…

Trong khi đó, Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) thông tin, đến sáng nay đã huy động 200 người của 5 công ty điện lực: Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Quảng Trị, cùng vật tư, thiết bị vào hỗ trợ Công ty Điện lực Hà Tĩnh khắc phục sự cố, khôi phục lưới điện tại Hà Tĩnh.

EVNNPC huy động lực lượng vào hỗ trợ các tỉnh Bắc Trung Bộ khắc phục sự cố điện.

Theo ghi nhận, nhiều xã, phường tại Nghệ An, Hà Tĩnh vẫn đang trong tình trạng mất điện diện rộng và mưa lớn kéo dài, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt của người dân.

Bà Lê Thị Minh (xã Diễn Châu, Nghệ An) cho biết, xã đã mất điện từ trưa hôm qua đến nay vẫn chưa có. "Từ chiều tối qua mưa lớn, trời tối mịt nên hầu như không ai dám ra ngoài".

Đặc biệt, nhiều tuyến đường liên xã tại vùng trung du, miền núi Nghệ An bị ngập, gây khó khăn cho công tác đi lại. Chính quyền địa phương đã triển khai lực lượng cắm biển cảnh báo, không cho người dân qua lại tại các điểm ngập sâu nhằm đảm bảo an toàn.

Các khách sạn trên địa bàn TP Vinh, Cửa Lò...phải sử dụng máy phát để phục vụ người dân di dời và khách lưu trú.

Ông Nguyễn Đức Thiện - Tổng Giám đốc EVNNPC - cho biết, trước tình trạng mất điện diện rộng, đơn vị đã yêu cầu PC Hà Tĩnh và các đơn vị liên quan bám sát khẩn trương kiểm tra, khắc phục các sự cố, đảm bảo an toàn lưới điện đến đâu, cấp điện trở lại đến đó.