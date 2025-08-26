Cây đổ la liệt đè hàng loạt ô tô ở Nghệ An

TPO - Bão số 5 quần thảo nhiều giờ ở Nghệ An gây ra thiệt hại nặng nề cho người dân. Nhiều ô tô ở các phường, xã bị cây đè, vỡ kính sau bão.