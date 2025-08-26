Cây đổ la liệt đè hàng loạt ô tô ở Nghệ An

TPO - Bão số 5 quần thảo nhiều giờ ở Nghệ An gây ra thiệt hại nặng nề cho người dân. Nhiều ô tô ở các phường, xã bị cây đè, vỡ kính sau bão.
Loạt ô tô ở phường Thành Vinh bị cây xanh đè trúng, hư hỏng
Ô tô đậu dưới cây xanh bị gió quật đổ trúng xe.
Không chỉ ô tô, xe máy cũng đổ la liệt sau khi bão số 5 quần thảo.
Nhiều ô tô hư hỏng do tường đổ
Theo báo cáo nhanh của UBND tỉnh Nghệ An, tính đến 8h30 sáng 26/8, mưa bão đã làm 2 người bị thương; hơn 1.600 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái; hơn 460 nhà bị ngập nước, 14 điểm trường bị hư hỏng; hơn 13.300 ha diện tích lúa bị thiệt hại; 2 cầu bị hư hỏng; 678 cột điện bị gãy, đổ.