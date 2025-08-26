Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Cây đổ la liệt đè hàng loạt ô tô ở Nghệ An

Thu Hiền

TPO - Bão số 5 quần thảo nhiều giờ ở Nghệ An gây ra thiệt hại nặng nề cho người dân. Nhiều ô tô ở các phường, xã bị cây đè, vỡ kính sau bão.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 5﻿ (bão Kajiki), nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An ghi nhận mưa to, gió lớn khiến hàng trăm cây xanh bị quật ngã, gãy đổ chắn ngang lòng đường, đè lên xe ô tô gây hư hỏng.
Loạt ô tô ở phường Thành Vinh bị cây xanh đè trúng, hư hỏng
Ô tô đậu dưới cây xanh bị gió quật đổ trúng xe.
Một chiếc xe ô tô đậu tại sân chung cư Bảo Sơn (phường Trường Vinh) bị vỡ kính
Không chỉ ô tô, xe máy cũng đổ la liệt sau khi bão số 5 quần thảo.
Nhiều ô tô hư hỏng do tường đổ
Theo báo cáo nhanh của UBND tỉnh Nghệ An, tính đến 8h30 sáng 26/8, mưa bão đã làm 2 người bị thương; hơn 1.600 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái; hơn 460 nhà bị ngập nước, 14 điểm trường bị hư hỏng; hơn 13.300 ha diện tích lúa bị thiệt hại; 2 cầu bị hư hỏng; 678 cột điện bị gãy, đổ.
