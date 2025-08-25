Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Công an Nghệ An dùng xe chuyên dụng đưa thiếu niên 15 tuổi đi cấp cứu trong mưa bão

Ngọc Tú
TPO - Trước tình trạng nguy hiểm của cậu bé, Công an xã Thần Lĩnh đã sử dụng xe chuyên dụng đến đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời dù thời tiết đang mưa bão.

Video công an xã dùng xe chuyên dụng đưa cháu T. đi bệnh viện cấp cứu kịp thời trong mưa bão.

Khoảng 15h ngày 25/8, cháu V.V.T. (SN 2010, trú tại xóm Nghi Hưng 1, xã Thần Lĩnh, tỉnh Nghệ An) đang cùng gia đình gia cố lại mái nhà để chống bão số 5 thì bị trượt ngã, chấn thương mạnh vùng đầu.

Sau khi gặp nạn, gia đình đã liên hệ nhiều xe ô tô cá nhân để đưa cháu T. đi bệnh viện. Tuy nhiên do mưa bão diễn biến phức tạp, gia đình không thể liên hệ được xe để đi. Quá lo lắng cho con trai, chị Nguyễn Thị Lan (mẹ) đã gọi điện trực tiếp đến số trực ban Công an xã Thần Lĩnh nhờ hỗ trợ.

e4e0ed7544dfcc8195ce.jpg
Chỉ sau 30 phút, cháu đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Tiếp nhận thông tin, Cán bộ chiến sĩ Công an xã Thần Lĩnh lập tức sử dụng xe chuyên dụng đến đưa T. đi cấp cứu. Đến 15h30’ cùng ngày, T. đã được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An.

Hiện cháu đã tạm thời qua cơn nguy kịch và đang được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

cdc5214c88e600b859f7.jpg
Hiện cháu T. đã qua cơn nguy kịch và đang được theo dõi tại bệnh viện.
Ngọc Tú
