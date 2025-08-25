LÂM ĐỒNG: Nguyên nhân vụ ô tô tông hàng loạt xe máy, hất văng người xuống đường

TPO - Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế trong vụ ô tô tông hàng loạt xe máy, hất văng một người xuống đường ở Lâm Đồng khai nhận do buồn ngủ.

Ngày 25/8, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ghi nhận hiện trường và làm việc với các bên liên quan vụ ô tô tông hàng loạt xe máy, hất văng một người xuống đường trên địa bàn phường Lâm Viên - Đà Lạt.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh cắt từ clip.

Kết quả kiểm tra cho thấy tài xế N.T.T. (26 tuổi, trú phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng) không sử dụng rượu bia, âm tính với ma tuý.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông T. khai nhận trước đó đi dự đám cưới, trên đường về do buồn ngủ nên không làm chủ được tay lái, dẫn đến vụ tai nạn.

Như Tiền Phong thông tin vào 15h44 ngày 23/8, một ô tô bất ngờ đánh lái, lấn sang phần đường ngược chiều rồi lao thẳng lên vỉa hè đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Lâm Viên - Đà Lạt (Lâm Đồng). Chiếc xe tông trúng một người dân và nhiều xe máy đang đỗ bên đường.

Cú va chạm mạnh khiến nạn nhân bị hất văng xuống đường, chấn thương nặng, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng gãy chân, đa chấn thương. Một số xe máy cùng ô tô cũng hư hỏng nặng.