Lâm Đồng Ô tô tông hàng loạt xe máy, hất văng một người xuống đường

TPO - Chiếc ô tô bất ngờ lao sang phần đường ngược chiều, tông trực diện một người dân trên vỉa hè rồi hất văng hàng loạt xe máy, khiến nạn nhân ngã xuống đường bị thương nặng.

Ngày 24/8, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp Công an phường Lâm Viên - Đà Lạt xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, khiến một người bị thương nặng.

Camera người dân ghi lại sự việc.

Theo ghi nhận từ camera của người dân, vào 15h44 ngày 23/8, một ô tô (chưa rõ người điều khiển) bất ngờ đánh lái, lấn sang phần đường ngược chiều rồi lao thẳng lên vỉa hè. Chiếc xe tông trúng một người dân và nhiều xe máy đang đỗ bên đường.

Cú va chạm mạnh khiến nạn nhân bị hất văng xuống đường, chấn thương nặng, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng gãy chân, đa chấn thương. Một số xe máy cùng ô tô cũng hư hỏng nặng.