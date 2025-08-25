Sóng biển Đồ Sơn cao 3-4m do ảnh hưởng bão số 5

TPO - Ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão số 5, gió mạnh kết hợp triều cường, trưa và chiều 25/8, sóng biển khu vực Đồ Sơn (Hải Phòng) dâng cao 3-4m, lực lượng chức năng chốt chặn, cấm phương tiện và người di chuyển ra bờ biển.