Xã hội

Google News

Sóng biển Đồ Sơn cao 3-4m do ảnh hưởng bão số 5

Nguyễn Hoàn

TPO - Ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão số 5, gió mạnh kết hợp triều cường, trưa và chiều 25/8, sóng biển khu vực Đồ Sơn (Hải Phòng) dâng cao 3-4m, lực lượng chức năng chốt chặn, cấm phương tiện và người di chuyển ra bờ biển.

tp-do-son-1.jpg
Trưa 25/8, tại TP Hải Phòng﻿ trời mưa kèm theo gió mạnh. Khu vực bờ biển Đồ Sơn﻿ mặc dù ít mưa nhưng gió mạnh cấp 7-8 do ảnh hưởng bởi cơn bão số 5﻿ đổ bộ đất liền. Để ứng phó với bão, UBND phường Đồ Sơn huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an, biên phòng, dân quân tự vệ ứng trực tại các điểm chốt phân luồng, cấm người dân, du khách ra đường ven biển.
tp-do-son-2.jpg
tp-do-son-4.jpg
Các tổ công tác thuộc phường Đồ Sơn sử dụng phương tiện tuần tra lưu động, dùng loa phát thanh cảnh báo người dân địa phương kinh doanh ven biển còn lại di chuyển về nơi tránh trú an toàn. Đặc biệt, chốt chặn các nút giao hướng dẫn, cấm du khách ra đường ven biển chụp ảnh khi gió to, sóng lớn nhằm đảm bảo an toàn.
tp-do-son-7.jpg
tp-do-son-8.jpg
tp-do-son-16.jpg
Ghi nhận tại các bãi tắm ở bán đảo Đồ Sơn, gió to kết hợp triều cường, sóng biển dâng 3-4m vỗ từng đợt liên hồi vào đường ven biển, bờ kè.
tp-do-son-22.jpg
tp-do-son-20.jpg
tp-do-son-19.jpg
Đại diện UBND phường Đồ Sơn cho biết, mặc dù mưa nhỏ song ở Đồ Sơn xuất hiện gió mạnh đúng thời điểm xuất hiện triều cường khiến sóng biển dâng cao. Nước vỗ vào bờ mạnh liên hồi ảnh hưởng và tiềm ẩn nguy hiểm cho người điều khiển xe máy, ô tô di chuyển qua.
tp-do-son-10.jpg
tp-do-son-12.jpg
tp-do-son-13.jpg
Một số tài xế ô tô kinh doanh dịch vụ chở khách du lịch và người dân di chuyển qua đường ven biển Đồ Sơn hứng đủ nước biển do sóng đánh trúng, buộc phải rẽ vào đường tránh sau núi.
tp-do-son-5.jpg
tp-do-son-6.jpg
Trong khi đó, từ sáng, nhiều hộ kinh doanh dịch vụ ở ven biển Đồ Sơn đã nhanh chóng di chuyển đồ đạc, tài sản về nơi an toàn. Trong ảnh, một người phụ nữ di chuyển biển hiệu gặp gió mạnh tạt bay biển hiệu.
tp-do-son-18.jpg
tp-do-son-17.jpg
tp-do-son-21.jpg
tp-do-son-15.jpg
Theo lãnh đạo UBND phường Đồ Sơn, buổi trưa và đầu giờ chiều địa phương có triều cường, kết hợp gió mạnh làm nước biển dâng cao khoảng 3m. Chiều cùng ngày, triều cường đạt đỉnh kết hợp với hoàn lưu bão số 5, có thể sóng biển ở Đồ Sơn còn dâng cao hơn nữa. Do đó, các tổ công tác địa phương ứng trực tất cả các nút giao nối ra ven biển để cấm người và phương tiện, hướng dẫn du khách và người dân di chuyển an toàn.
Nguyễn Hoàn
#Hải Phòng #biển Đồ Sơn #bão số 5 #triều cường #phòng chống bão

