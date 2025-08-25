Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Thủ tướng chỉ đạo triển khai quyết liệt các biện pháp ứng phó khẩn cấp với bão số 5

Trường Phong
TPO - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt các biện pháp ứng phó khẩn cấp với bão số 5 và mưa lũ với tinh thần chủ động ứng phó ở mức cao nhất. Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an chỉ đạo triển khai lực lượng, phương tiện (bao gồm cả trực thăng) tại khu vực trọng điểm để hỗ trợ di dời, sơ tán dân cư và sẵn sàng triển khai công tác cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.

Ngày 25/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện số 146/CĐ-TTg gửi bí thư, chủ tịch UBND các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị, Hưng Yên, Ninh Bình; bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia về tiếp tục triển khai quyết liệt công tác ứng phó bão số 5.

Công điện nêu rõ, bão số 5 với cường độ rất mạnh vẫn di chuyển nhanh về phía đất liền nước ta. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 10 giờ sáng 25/8, vị trí tâm bão cách Nghệ An khoảng 120 km, cách Hà Tĩnh 100 km về phía đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão vẫn mạnh cấp 13-14, giật cấp 16; bão đã bắt đầu gây gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9 tại vùng ven biển các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh và sẽ mạnh dần lên khi bão tiếp tục di chuyển vào bờ.

44.jpg
Mưa lớn do bão số 5 tại khu vực miền Trung. Ảnh: Tiền Phong.

Chiều tối nay, vùng tâm bão sẽ đổ bộ trực tiếp vào khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão có thể đạt cấp 12-13, giật cấp 16, gây nước dâng, sóng lớn, nguy cơ mất an toàn đối với đê biển, đường ven biển, ngập sâu, sạt lở tại ven biển Thanh Hóa và phía bắc Nghệ An (các tỉnh từ Hưng Yên, Ninh Bình cũng cần đề phòng sóng lớn gây tràn, sạt lở, vỡ đê biển, đê cửa sông). Bão mưa lớn, nguy cơ rất cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt tại đô thị, vùng trũng thấp và ven sông, suối.

Tiếp theo các Công điện số 141, 143, trong công điện 146, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; bí thư, chủ tịch UBND các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Hưng Yên, Ninh Bình và các địa phương có dự báo nguy cơ mưa lớn kéo dài sau bão theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt các biện pháp ứng phó khẩn cấp với bão số 5 và mưa lũ với tinh thần chủ động ứng phó ở mức cao nhất; sẵn sàng triển khai công tác khắc phục nhanh nhất hậu quả thiên tai ngay sau bão, lũ để bảo đảm các hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và khai giảng năm học mới đảm bảo an toàn, vui tươi, ấm áp cho Nhân dân.

Thủ tướng yêu cầu bí thư, chủ tịch UBND các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác sơ tán, di dời dân cư tại các khu vực nguy hiểm, đặc biệt trên tàu thuyền tại nơi neo đậu, lồng bè, chòi canh nuôi thủy hải sản, trong các nhà yếu; khẩn trương rà soát, triển khai ngay công tác sơ tán dân tại những khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt sâu, nước chảy xiết.

"Quyết định hạn chế người và phương tiện lưu thông trên đường, trên sông, kiểm soát chặt chẽ việc đi lại của người dân khi gió bão mạnh, mưa lũ ảnh hưởng trực tiếp để tránh xảy ra các sự cố", công điện nhấn mạnh.

Công điện cũng nêu, các địa phương cần phân công lãnh đạo tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cán bộ trong ban thường vụ, ban chấp hành Đảng bộ trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác ứng phó tại các xã, phường trọng điểm, nhất là các xã, thôn, bản có nguy cơ bị chia cắt khi bão, mưa lũ, trong đó tập trung triển khai công tác sơ tán di dời dân cư khỏi nơi nguy hiểm, bảo đảm lương thực, nhu yếu phẩm dự trữ, điện, sóng thông tin liên lạc thông suốt từ thôn, bản, xã phường đến cấp tỉnh; chỉ đạo vận hành bảo đảm an toàn hồ đập thủy điện, thủy lợi; bố trí phương tiện, trang thiết bị để sẵn sàng triển khai cứu hộ cứu nạn khi có tình huống,…

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao nhiệm vụ tiếp tục chỉ đạo công tác dự báo, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác về diễn biến của bão, mưa lũ; chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, bảo vệ sản xuất nông nghiệp... Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn đối với các hồ đập thủy điện, hệ thống điện và các hoạt động khác của ngành. Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn cho người, phương tiện và bảo đảm an toàn đối với hoạt động giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hàng không,…

"Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an chỉ đạo triển khai lực lượng, phương tiện (bao gồm cả trực thăng) tại khu vực trọng điểm để hỗ trợ di dời, sơ tán dân cư và sẵn sàng triển khai công tác cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu", Thủ tướng yêu cầu.

Trường Phong
