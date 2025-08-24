Thanh niên chằng chống giúp người dân ứng phó bão số 5

TPO - Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 5, lực lượng đoàn viên, thanh niên trên toàn tỉnh đã đồng loạt ra quân, triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần chung tay cùng người dân ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.
Đoàn viên thanh niên trèo lên mái tôn đặt những bao cát để che chắn lại phần mái nhằm giảm thiểu thiệt hại do bão số 5 gây ra tại Hà Tĩnh.
Không chỉ tập trung tại các địa phương ven biển, lực lượng thanh niên tình nguyện ở 69 đơn vị phường xã cũng đã chủ động triển khai nhiều phần việc cụ thể như hỗ trợ người dân kê cao tài sản, di dời vật nuôi, cắt tỉa cây xanh, neo đậu thuyền bè, thu dọn vật cản có nguy cơ mất an toàn.