Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Thanh niên chằng chống giúp người dân ứng phó bão số 5

Hoài Nam

TPO - Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 5, lực lượng đoàn viên, thanh niên trên toàn tỉnh đã đồng loạt ra quân, triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần chung tay cùng người dân ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

537566999-1176944701134425-3338724897684667531-n.jpg
Từ sáng ngày 24/8, màu áo xanh tình nguyện﻿ đã có mặt tại nhiều thôn xóm, khu dân cư ở Hà Tĩnh để hỗ trợ bà con. Ảnh: HN
f1e7d2d33d77b529ec66.jpg
Trước khi bão số 5 đổ bộ﻿, đoàn viên thanh niên đã nghĩ ra cách làm sáng tạo để giúp bà con gia cố nhà cửa như bơm nước vào túi bóng rồi đặt dọc theo mái tôn, mái nhà nhằm tăng sức nặng, chống gió lốc cuốn phăng.
36b269428ce704b95df6.jpg
Tại phường Hoành Sơn (tỉnh Hà Tĩnh), đoàn viên thanh niên﻿ không quản ngại nguy hiểm, trèo lên mái nhà giúp các hộ dân gia cố lại mái tôn, chằng chống cửa, bảo đảm an toàn trước gió bão.
753e351f07bb8fe5d6aa.jpg
Thanh niên áo xanh cố gắng bơm từng túi bóng, chuyền tay nhau đưa lên mái tôn, sắp xếp ngay ngắn như những “bao cát mini” khiến người dân yên tâm.
537263643-1176839371144958-7947654628198317539-n.jpg
538079984-1176839497811612-7785010247780541199-n.jpg
Đoàn viên thanh niên trèo lên mái tôn đặt những bao cát để che chắn lại phần mái nhằm giảm thiểu thiệt hại do bão số 5 gây ra tại Hà Tĩnh.
53b9d898ea3c62623b2d.jpg
72d930f8025c8a02d34d.jpg
Không chỉ tập trung tại các địa phương ven biển, lực lượng thanh niên tình nguyện ở 69 đơn vị phường xã cũng đã chủ động triển khai nhiều phần việc cụ thể như hỗ trợ người dân kê cao tài sản, di dời vật nuôi, cắt tỉa cây xanh, neo đậu thuyền bè, thu dọn vật cản có nguy cơ mất an toàn.
5df19945bfe137bf6ef0.jpg
Ở xã Thạch Khê lực lượng đoàn công an xã đã trực tiếp đưa hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm đi sơ tán đến nơi an toàn.
535485637-1176839104478318-1966701649802967447-n.jpg
538487254-1176839241144971-2910322866474571461-n.jpg
Những hành động kịp thời, trách nhiệm
5d58237911dd9983c0cc.jpg
Theo Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh, các đội hình thanh niên tình nguyện sẽ tiếp tục được điều động đến những địa bàn xung yếu, sẵn sàng ứng phó khi bão số 5 đổ bộ﻿.
Hoài Nam
#Hà Tĩnh #Bão số 5 #bão số 5 tại Hà Tĩnh #xuất quân hỗ trợ #đoàn viên thanh niên #bão số 5 đổ bộ #Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh

Xem thêm

Cùng chuyên mục