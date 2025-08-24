Thanh Hóa lập đội thanh niên tình nguyện ứng phó bão số 5

TPO - Để chủ động ứng phó với diễn biến của cơn bão số 5 theo phương châm “4 tại chỗ”, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Thanh Hóa đã chỉ đạo Đoàn các xã, phường thành lập đội “Thanh niên tình nguyện xung kích”, sẵn sàng tham gia hỗ trợ người dân phòng, chống bão.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Thanh Hóa chỉ đạo Đoàn các xã, phường tập trung đẩy mạnh tuyên truyền các quy định phòng, chống bão, cảnh báo tác động và các kịch bản ứng phó với bão, mưa lũ sau bão đến người dân. Các thông tin về dự báo, cảnh báo bão từ cơ quan chức năng được kịp thời tuyên truyền, cảnh báo trên các kênh website, mạng xã hội Facebook, Zalo của Đoàn, Hội.

Đến nay, 100% Đoàn các xã, phường đã kiện toàn, củng cố, thành lập mới các đội “Thanh niên tình nguyện xung kích”, sẵn sàng tham gia hỗ trợ các hoạt động ứng phó và khắc phục hậu quả của bão, mưa lũ sau bão.

Thanh niên tình nguyện Thanh Hóa hỗ trợ người dân khắc phục sau cơn bão số 3 (tháng 7/2025)

Đoàn viên thanh niên được huy động tham gia hỗ trợ nhân dân chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây xanh, gia cố, bảo vệ trụ sở, kho tàng, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, công trình công cộng (nhất là cơ sở giáo dục, y tế), công trình cơ sở hạ tầng. Đồng thời, hỗ trợ nhân dân thu hoạch sản phẩm nông nghiệp, nhất là diện tích hoa màu, nuôi trồng thủy hải sản sắp đến thời kỳ thu hoạch...