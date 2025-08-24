Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Thanh Hóa lập đội thanh niên tình nguyện ứng phó bão số 5

Hoàng Lam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Để chủ động ứng phó với diễn biến của cơn bão số 5 theo phương châm “4 tại chỗ”, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Thanh Hóa đã chỉ đạo Đoàn các xã, phường thành lập đội “Thanh niên tình nguyện xung kích”, sẵn sàng tham gia hỗ trợ người dân phòng, chống bão.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Thanh Hóa chỉ đạo Đoàn các xã, phường tập trung đẩy mạnh tuyên truyền các quy định phòng, chống bão, cảnh báo tác động và các kịch bản ứng phó với bão, mưa lũ sau bão đến người dân. Các thông tin về dự báo, cảnh báo bão từ cơ quan chức năng được kịp thời tuyên truyền, cảnh báo trên các kênh website, mạng xã hội Facebook, Zalo của Đoàn, Hội.

Đến nay, 100% Đoàn các xã, phường đã kiện toàn, củng cố, thành lập mới các đội “Thanh niên tình nguyện xung kích”, sẵn sàng tham gia hỗ trợ các hoạt động ứng phó và khắc phục hậu quả của bão, mưa lũ sau bão.

f1b79cd7-6ee8-461f-9e79-140b96989277.jpg
Thanh niên tình nguyện Thanh Hóa hỗ trợ người dân khắc phục sau cơn bão số 3 (tháng 7/2025)

Đoàn viên thanh niên được huy động tham gia hỗ trợ nhân dân chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây xanh, gia cố, bảo vệ trụ sở, kho tàng, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, công trình công cộng (nhất là cơ sở giáo dục, y tế), công trình cơ sở hạ tầng. Đồng thời, hỗ trợ nhân dân thu hoạch sản phẩm nông nghiệp, nhất là diện tích hoa màu, nuôi trồng thủy hải sản sắp đến thời kỳ thu hoạch...

Hoàng Lam
#Thanh Hóa #ứng phó với bão số 5 #thanh niên tình nguyện xung kích #chằng chống nhà cửa #cắt tỉa cây xanh #Tỉnh Đoàn Thanh Hóa #bão số 5

Xem thêm

Cùng chuyên mục