Vượt lũ dữ đưa dân bản đến nơi an toàn

Ngọc Tú
TPO - Giữa dòng nước lũ đục ngầu, cán bộ xã Nhôn Mai (Nghệ An) vẫn bất chấp hiểm nguy cố gắng đưa người dân ra khỏi vùng sạt lở nguy hiểm đến nơi an toàn.

Video cán bộ xã Nhôn Mai vượt lũ dữ sơ tán người dân đến nơi an toàn trước cơn bão số 5.

Ngày 25/8, trên mạng xã hội đăng tải đoạn video ghi lại cảnh một nhóm cán bộ xã Nhôn Mai (Nghệ An) vượt nước lũ dữ đưa người dân đi sơ tán an toàn tránh bão số 5. Đoạn video được chia sẻ trên mạng đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của mọi người.

Ông Lê Hồng Thái - Chủ tịch UBND xã Nhôn Mai - cho biết để đảm bảo an toàn cho người dân trước khi bão đổ bộ, xã đã huy động tối đa lực lượng xuống các bản để vận động, hỗ trợ nhân dân di dời đến nơi an toàn.

“Chúng tôi đã cử cán bộ xuống toàn bộ 21 bản phối hợp với ban quản lý bản trực tiếp di dời các hộ dân vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. Phương châm là không để bất kỳ ai ở lại vùng nguy hiểm”, ông Thái nói.

Theo Chủ tịch xã Nhôn Mai, hiện xã đã di dời gần 1.000 người dân trong các vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. Bên cạnh việc di dời, xã Nhôn Mai sẽ bố trí các lực lượng công an, quân sự ở lại các điểm để hỗ trợ người dân.

538257789-122126723504928408-1187339608644494130-n.jpg
538351766-122126722808928408-3101564950315379637-n.jpg
Ngày 25/8, xã Nhôn Mai đã sơ tán được gần 1.000 người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Nhôn Mai là xã biên giới đặc biệt khó khăn. Cuối tháng 7, trận lũ quét lịch sử đã khiến xã này bị thiệt hại nặng nề, nhiều ngôi nhà bị cuốn trôi, nhiều tuyến đường giao thông bị đứt gãy. Hiện cơn bão số 5 đổ bộ vào đất liền, chính quyền địa phương đang lo sợ nguy cơ xảy ra sạt lở đất khi có mưa lớn do hoàn lưu bão.

Ngọc Tú
