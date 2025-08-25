Thanh Hóa di dời người dân khu vực miền núi, cảnh giác nguy cơ sạt lở, lũ quét

TPO - Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, xã Na Mèo (Thanh Hóa) đã huy động toàn bộ lực lượng, khẩn trương di dời người dân tại các vùng xung yếu đến nơi an toàn.

Na Mèo là một trong những địa phương đối diện với nguy cơ sạt lở cao mỗi khi mưa bão lớn. Trước diễn biến của cơn bão số 5, ngày 25/8, xã Na Mèo đã sơ tán 71 hộ với 293 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Tại các điểm sơ tán tập trung, công an xã đã bố trí cán bộ trực nhằm đảm bảo an ninh trật tự, tuần tra để bảo vệ tài sản cho nhân dân; các lực lượng cũng được bố trí để đảm bảo công tác hậu cần, y tế nhằm hỗ trợ người dân khi cần thiết.

Người dân bản Cha Khót, xã Na Mèo (Thanh Hóa) tránh trú ở nhà văn hoá bản

Cùng với lực lượng chức năng, chính quyền các địa phương, từ đêm 24/8 đến ngày 25/8, đội “Thanh niên tình nguyện xung kích” đã đến từng nhà dân ở các khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng của bão để tuyên truyền, vận động người dân về sự cần thiết phải di dời đến nơi an toàn...

Cảnh giác, chủ động ứng phó với nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất

Chỉ đạo trực tuyến công tác ứng phó với bão số 5, ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy tiền phương tại trung tâm khu vực miền núi Thanh Hóa thông tin về nhận định mức độ nguy hiểm của cơn bão số 5, trong đó đối với khu vực miền núi dự báo sẽ có mưa lớn kéo dài do hoàn lưu bão, gây nguy cơ cao sạt lở đất đá, lũ ống, lũ quét, đe dọa an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Do đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm đề nghị các sở, ngành thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, các xã trong khu vực đề cao cảnh giác, không được chủ quan, lơ là. Tập trung cao nhất, khẩn trương tổ chức thực hiện các giải pháp ứng phó với tinh thần đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng của nhân dân và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Theo dự báo, mưa lớn khả năng kéo dài trên địa bàn các xã miền núi vào ban đêm, gây khó khăn cho công tác ứng phó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các xã cần phân công ngay lực lượng trực tiếp xuống địa bàn dân cư, rà soát, đánh giá nguy cơ thiên tai tại các khu vực nguy hiểm, xung yếu. Từ đó chủ động di dời người dân ở nơi có khả năng cao bị ảnh hưởng đến nơi an toàn. Công tác di dân cần được khẩn trương hoàn thành và báo cáo về Ban Chỉ huy tiền phương.

Đoàn thanh niên xã Bát Mọt hỗ trợ cắm biển cảnh báo khu vực nguy hiểm để người dân biết và tránh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm giao Sở Xây dựng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chuẩn bị máy móc, trang thiết bị, vật tư, sẵn sàng ứng phó tình huống sạt lở, đảm bảo giao thông toàn tuyến được thông suốt. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh rà soát, đánh giá khu vực có nguy cơ cao sạt lở ở khu vực biên giới, địa bàn đóng quân để chủ động lực lượng, phương tiện, máy móc, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra và hỗ trợ người dân...

Hiện nay, tại các xã vùng cao phía Tây của tỉnh Thanh Hóa đã có mưa vừa đến to. Nước sông suối bắt đầu dâng cao, gây sạt lở đất đá.