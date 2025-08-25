Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

VIDEO: Cây bật gốc, gãy đổ la liệt trên phố ở Thanh Hóa do bão số 5

Hoàng Lam
TPO - Do ảnh hưởng của bão số 5, mưa lớn kèm theo gió mạnh đã quật ngã, làm bất gốc nhiều cây xanh ở phường trung tâm tỉnh Thanh Hóa.

Chiều 25/8, do ảnh hưởng của bão số 5, mưa lớn kèm theo gió mạnh đã gây ngập lụt cục bộ, gãy đổ cây trên nhiều tuyến phố ở trung tâm tỉnh Thanh Hóa như: Hạc Thành, Phan Chu Trinh, Triệu Quốc Đạt, đại lộ Lê Lợi...

z6943432866078-765deaa40df3aa4a794b191e8e0dfad0.jpg
Lúc 17h ngày 25/8, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có mưa
z6943432832063-1b44e375175222c1062da6207ab14efa.jpg
z6943432827573-2de54d5435670b2ac9c785ccd377c727.jpg
Mưa kèm theo gió mạnh đã làm đổ gãy nhiều cây xanh trên các tuyến phố trung tâm﻿ tỉnh Thanh Hóa
z6943432822020-b3c28a1dd3a4add234f28713d5d31c3d.jpg
Lực lượng chức năng xử lý cây xanh bị đổ gãy chặn ngang đường
z6943432708354-5f37cad9612d25f26e888ab3ab8062ec.jpg
Cây xanh đổ làm hư hỏng mái nhà của người dân
z6943432734178-86f601b13ffb53aaf13d42080504b1d3.jpg
Mưa gây ngập lụt khiến nhiều phương tiện tham gia giao thông bị chết máy.
z6943432761611-4ea24c02bc7a4140fbde6b226b3f73d4.jpg
Cây bật gốc trên phố
1fdee46928c3a09df9d2.jpg
Nhiều phương tiện hư hỏng vì bị cây xanh đổ đè lên
z6943432766851-fbbd48f6208a6d6991a49bea64404888.jpg
z6943432766685-1f80f1ad60ceea48eccc89727b3eb542.jpg
Khu vực đường Phan Chu Trinh, phường Hạc Thành ngập nước.
z6943432777553-698e9f27902316f9227b20e32f5b9af3.jpg

Theo ghi nhận, đến cuối ngày 25/8, tại khu vực trung tâm tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có mưa. Hiện chưa có thống kê thiệt hại do ảnh hưởng của mưa bão. Các địa phương, ngành chức năng của tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục triển khai các biện pháp ứng phó, chủ động với các tình huống mưa gây ngập lụt, sạt lở, lũ quét...

Hoàng Lam
