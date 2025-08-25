Nghệ An mưa trắng trời

Hotline: 0865015015
Tiền Phong Nhật báo
Sinh viên Việt Nam
Hoa Học trò
Tòa soạn
Quảng cáo
Báo điện tử Tiền Phong
Trang chủ
Xã hội
Chính trị
Tin tức
Phóng sự
Kinh tế
Thị trường
Doanh nghiệp
Đầu tư
Tài chính - Chứng khoán
Giảm nghèo bền vững
Sóng xanh
Địa ốc
Đô thị - Dự án
Thị trường - Doanh nghiệp
Nhà đẹp - Kiến trúc
Chuyên gia - Tư vấn
Media Địa ốc
Sức khỏe
Y khoa
Thuốc tốt
Khỏe đẹp
Giới tính
Mẹ và bé
Phòng chống ung thư
Thế giới
Phân tích - Bình luận
Chuyện lạ
Giới trẻ
Nhịp sống
Cộng đồng mạng
Tài năng trẻ
Pháp luật
Bản tin 113
Pháp đình
Thể thao
Bóng đá
Hậu trường thể thao
Golf
Người lính
Xe
Thị trường xe
Đánh giá xe
Cộng đồng xe
Tư vấn
Văn hóa
Tin văn hóa
Câu chuyện văn hóa
Sách
Sổ bụi
Giải trí
Sao
Hậu trường sao
Video
Đẹp
Giáo dục
Cổng trường
Tuyển sinh
Du học
Khoa học
Hoa hậu
Tin tức
Ảnh
Video
Hậu trường hoa hậu
Video
Thời sự
Showbiz-TV
Thời tiết
Thị trường
Thể thao
Quân sự
Mutex
Xem thêm
Chuyên mục
Xã hội
Chính trị
Tin tức
Phóng sự
Kinh tế
Thị trường
Doanh nghiệp
Đầu tư
Tài chính - Chứng khoán
Giảm nghèo bền vững
Xem thêm
Sóng xanh
Di chuyển xanh
Net zero
Đầu tư
Lifestyle
Xanh 4.0
Xem thêm
Địa ốc
Đô thị - Dự án
Thị trường - Doanh nghiệp
Nhà đẹp - Kiến trúc
Chuyên gia - Tư vấn
Media Địa ốc
Xem thêm
Sức khỏe
Y khoa
Thuốc tốt
Khỏe đẹp
Giới tính
Mẹ và bé
Phòng chống ung thư
Xem thêm
Thế giới
Phân tích - Bình luận
Chuyện lạ
Giới trẻ
Nhịp sống
Cộng đồng mạng
Tài năng trẻ
Pháp luật
Bản tin 113
Pháp đình
Thể thao
Bóng đá
Hậu trường thể thao
Golf
Người lính
Xe
Thị trường xe
Đánh giá xe
Cộng đồng xe
Tư vấn
Xem thêm
Văn hóa
Tin văn hóa
Câu chuyện văn hóa
Sách
Sổ bụi
Xem thêm
Giải trí
Sao
Hậu trường sao
Video
Đẹp
Xem thêm
Giáo dục
Cổng trường
Tuyển sinh
Du học
Khoa học
Hoa hậu
Tin tức
Ảnh
Video
Hậu trường hoa hậu
Xem thêm
Bạn đọc
Điều tra
Diễn đàn
Hồi âm
Nhân ái
Xem thêm
Video
Thời sự
Showbiz-TV
Thời tiết
Thị trường
Thể thao
Quân sự
Mutex
Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch
Hành trình
Mở vali
Vivu
Khoảnh khắc
Đối thoại
Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô
Đời sống
Giao thông - Đô thị
Đầu tư
Môi trường
Xem thêm
Nhịp sống phương Nam
Chuyển động 24h
Giao thông – Đô thị
Kinh tế - Thị trường
Media
Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác
Sinh viên Việt Nam
Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo
0909559988
booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
024.39431250
Đặt mua báo in
(024)39439664
0908988666
Bạn đọc làm báo
Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu
Nhật báo
Sự kiện
Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên
fb
yt
tt
zl
gg
Multimedia
Ảnh
Google News
Nghệ An mưa trắng trời
Thu Hiền
25/08/2025 11:57
Nghe
Chia sẻ
Lưu tin
Bình luận
Trở về
chia sẻ
chia sẻ
chia sẻ
copy link
in báo
bình luận
TPO - Trước khi bão số 5 đổ bộ, Nghệ An mưa trắng trời, nhiều tuyến đường bị ngập sâu.
Đến 10h30 phút ngày 25/8, tại khu vực biển
Cửa Lò
(phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An), mưa trắng trời, gió mạnh, sóng biển cuồn cuộn, dâng cao. Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu.
Trên tuyến đường Bình Minh (phường Cửa Lò), gió mạnh khiến nhiều cành cây xanh gãy đổ, bảng biển, cụm đèn trang trí đường bị gió thổi bay.
Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở Cửa Lò
ngập sâu.
Gió
rít mạnh
khiến người và phương tiện di chuyển khó khăn.
Gió mạnh khiến cây đổ đè lên ô tô.
Sóng biển
dâng cao
, cuộn trào.
Lực lượng chức năng chốt chặn qua cầu Cửa Hội - cây cầu bắc qua sông Lam, nối hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Tất cả người và phương tiện qua cầu đều bị yêu cầu quay đầu.
Trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua Diễn Châu, mưa to, gió lớn đã làm một số cây bên đường gãy đổ, ảnh hưởng đến giao thông trên tuyến. Nhận được thông tin, Trạm CSGT 5.1 thuộc Phòng CSGT Công an Nghệ An đã lập tức có mặt để phân luồng và dọn dẹp cây cối, đảm bảo an toàn và lưu thông trên tuyến.
Bão Kajiki gây mưa to, gió giật ở Trung Quốc
Bão số 5 áp sát đất liền, sóng biển cao 3-5 m ở Hà Tĩnh
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Người dân không ra đường trong thời gian bão vào
Thu Hiền
#Nghệ An
#mưa lớn
#ngập lụt
#bão số 5
#giao thông
#thời tiết xấu
Xem thêm
Ảnh hưởng bão số 5, TPHCM mưa diện rộng, có nơi trên 140 mm
Bão số 5 áp sát, cả phường ngược xuôi giải cứu dưa hấu
Thủ tướng lập Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 5
Cùng chuyên mục
Chợ cá lớn nhất miền Trung 'cháy hàng' khi bão số 5 cận kề
Đội hình nữ 'đặc vụ' làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối Đại lễ 2/9
Loạt nhà tốc mái, cây gãy đổ ở Hà Tĩnh trước bão số 5
Quán cà phê ở Đà Nẵng rực sắc cờ đỏ sao vàng, hút giới trẻ check-in
Xếp hàng chụp ảnh với không gian cờ hoa rực rỡ dịp 2/9
Khoảnh khắc ấn tượng trong buổi Tổng hợp luyện lần 2 tại Quảng trường Ba Đình
'Ốc đảo trắng' 67m2 đón ánh sáng giữa đô thị chật hẹp
Cầu Phong Châu gấp rút thi công để hợp long vào ngày 28/8 tới
Cận cảnh những ngôi nhà cổ trăm tuổi giữa lòng TPHCM