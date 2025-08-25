Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nghệ An mưa trắng trời

Thu Hiền

TPO - Trước khi bão số 5 đổ bộ, Nghệ An mưa trắng trời, nhiều tuyến đường bị ngập sâu.

tp-19.jpg
Đến 10h30 phút ngày 25/8, tại khu vực biển Cửa Lò﻿ (phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An), mưa trắng trời, gió mạnh, sóng biển cuồn cuộn, dâng cao. Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu.
21.jpg
tp-2.jpg
Trên tuyến đường Bình Minh (phường Cửa Lò), gió mạnh khiến nhiều cành cây xanh gãy đổ, bảng biển, cụm đèn trang trí đường bị gió thổi bay.
tp-3.jpg
Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở Cửa Lò ngập sâu.﻿
tp-8.jpg
tp-1.jpg
Gió rít mạnh khiến người và phương tiện di chuyển khó khăn.
tp-7.jpg
Gió mạnh khiến cây đổ đè lên ô tô.
tp-20.jpg
Sóng biển dâng cao, cuộn trào.
tp-9.jpg
Lực lượng chức năng chốt chặn qua cầu Cửa Hội - cây cầu bắc qua sông Lam, nối hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Tất cả người và phương tiện qua cầu đều bị yêu cầu quay đầu.
tp-6.jpg
Trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua Diễn Châu, mưa to, gió lớn đã làm một số cây bên đường gãy đổ, ảnh hưởng đến giao thông trên tuyến. Nhận được thông tin, Trạm CSGT 5.1 thuộc Phòng CSGT Công an Nghệ An đã lập tức có mặt để phân luồng và dọn dẹp cây cối, đảm bảo an toàn và lưu thông trên tuyến.
Thu Hiền
