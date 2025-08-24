Thủ tướng lập Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 5

TPO - Thủ tướng Chính phủ vừa thành lập Ban Chỉ đạo tiền phương do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đứng đầu, để chỉ đạo công tác phòng, chống bão số 5.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia chủ trì, phối hợp với Quân khu IV và các bộ, ngành liên quan đảm bảo công tác hậu cần, bố trí phương tiện, trang thiết bị, thông tin liên lạc phục vụ cho hoạt động của Ban Chỉ đạo tiền phương trong mọi tình huống.

Chiều tối 24/8, tại Quân khu IV (tỉnh Nghệ An), Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia sẽ chủ trì cuộc họp trực tiếp và trực tuyến về công tác ứng phó bão số 5 và mưa lũ do bão.

Theo báo cáo nhanh của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia tại cuộc họp (cập nhật lúc 15h), cơn bão số 5 là một trong những cơn bão rất nguy hiểm trong nhiều năm gần đây.

Dự kiến đường đi của bão số 5. Ảnh: PV.



Chiều tối (24/8), bão đã mạnh lên cấp 13, giật cấp 15 và dự báo có thể đạt tới cấp 14, giật 16 trong 12 giờ tới. Đây là một cơn bão có hoàn lưu rộng, di chuyển rất nhanh, lại đi qua vùng biển có nhiệt độ mặt nước tới 30°C, đồng thời được tiếp thêm năng lượng từ gió mùa tây nam, nên khả năng bão tiếp tục mạnh lên là rất lớn.

Do ảnh hưởng của bão số 5, trên biển có gió rất mạnh, trên đất liền có gió mạnh, mưa đặc biệt lớn, cục bộ có nơi có thể trên 600-700 mm, kéo theo nguy cơ ngập lụt diện rộng, lũ quét và sạt lở đất. Cơn bão này không chỉ đe dọa tuyến biển, vùng đồng bằng mà còn rất nguy hiểm với cả khu vực miền núi.

Về mức độ nguy hiểm, bão số 5 được đánh giá không kém nhiều so với bão Yagi 2024 về gió mạnh, và ít nhất bằng, thậm chỉ có thể mạnh hơn bão số 10 năm 2017, vốn từng gây thiệt hại nặng nề tại khu vực Hà Tĩnh.

Dự báo trong 12-24 giờ tới bão số 5 di chuyển chủ yếu theo hướng tây-tây bắc, khoảng 20 km/h, cường độ có thể mạnh lên cấp 14. Khoảng trưa và chiều mai (25/8) bão có khả năng đi vào đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa Bắc Quảng Bình (tâm bão ở khu vực Nghệ An Hà Tĩnh).

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã liên tiếp ban hành các Công điện số 141/CĐ-TTg ngày 22/8, Công điện số 143/CĐ-TTg ngày 23/8 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 5 năm 2025.

Theo các công điện, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương không được lơ là, chủ quan, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai có hiệu quả các biện pháp ứng phó với bão số 5 và mưa lũ do bão với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất, chủ động các biện pháp ứng phó ở mức cao nhất để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho Nhân dân, hạn chế thiệt hại về tài sản của Nhân dân và Nhà nước.

Thủ tướng yêu cầu bí thư, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi, đặc biệt là các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và thành phố Huế (nơi dự báo bão có khả năng đổ bộ trực tiếp) đình hoãn các cuộc họp, công việc chưa thật sự cần thiết, huy động cả hệ thống chính trị của địa phương vào cuộc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, đôn đốc công tác ứng phó với bão số 5 và mưa lũ do bão.