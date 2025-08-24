Di dời khẩn cấp hơn 1.300 dân khỏi khu chung cư xuống cấp trước bão số 5

TPO - Phường Thành Vinh (Nghệ An) đang tiến hành di dời hơn 1.300 người dân sống trong các chung cư cũ, xuống cấp để tránh nguy hiểm khi bão số 5 Kajiki đổ bộ.
Tại khu tập thể hào thành cổ và các khu chung cư Quang Trung cũ như: C6, C2, C4, D2, chính quyền đã tổ chức di chuyển đồ đạc, tài sản giá trị, sơ tán người dân ra khỏi các căn phòng đến nơi ở tạm an toàn trước khi bão bão số 5 đổ bộ. Để bảo đảm trật tự, chính quyền đã lập hai tổ công tác thường trực, vừa hỗ trợ di chuyển vừa động viên tinh thần người dân.
Lực lượng chức năng di dời người dân sống ở chung cư Quang Trung đến nơi an toàn.
Sau hơn 50 năm sử dụng, các khối nhà tập thể, chung cư Quang Trung đã xuống cấp, nhiều hạng mục có dấu hiệu mất an toàn, tiềm ẩn nguy cơ sập đổ khi mưa bão lớn. Theo chính quyền phường Thành Vinh, việc di dời người dân lần này không chỉ nhằm ứng phó tức thời với bão số 5 mà còn là giải pháp cần thiết để giảm thiểu rủi ro lâu dài.
Lực lượng chức năng hỗ trợ di dời tài sản của người dân