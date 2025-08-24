Nghệ An: Di dời khẩn cấp hơn 1.300 dân khỏi khu chung cư xuống cấp trước bão số 5

TPO - Phường Thành Vinh (Nghệ An) đang tiến hành di dời hơn 1.300 người dân sống trong các chung cư cũ, xuống cấp để tránh nguy hiểm khi bão số 5 Kajiki đổ bộ.