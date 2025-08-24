Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Nghệ An:

Di dời khẩn cấp hơn 1.300 dân khỏi khu chung cư xuống cấp trước bão số 5

Thu Hiền

TPO - Phường Thành Vinh (Nghệ An) đang tiến hành di dời hơn 1.300 người dân sống trong các chung cư cũ, xuống cấp để tránh nguy hiểm khi bão số 5 Kajiki đổ bộ.

tp-20.jpg
Chiều 24/8, trước diễn biến phức tạp của bão số 5 (Kajiki), chính quyền phường Thành Vinh tỉnh Nghệ An đã tổ chức di dời khẩn cấp hơn 1.300 nhân khẩu đang sinh sống tại các khu tập thể, chung cư cũ xuống cấp nhằm phòng tránh rủi ro.
tp-27.jpg
tp-26.jpg
Tại khu tập thể hào thành cổ và các khu chung cư Quang Trung cũ như: C6, C2, C4, D2, chính quyền đã tổ chức di chuyển đồ đạc, tài sản giá trị, sơ tán người dân ra khỏi các căn phòng đến nơi ở tạm an toàn trước khi bão bão số 5 đổ bộ. Để bảo đảm trật tự, chính quyền đã lập hai tổ công tác thường trực, vừa hỗ trợ di chuyển vừa động viên tinh thần người dân.
tp-22.jpg
Ông Nguyễn Sỹ Diệu, Chủ tịch UBND phường Thành Vinh cho biết: “Để đảm an toàn tuyệt đối cho người dân, chúng tôi sẽ hoàn thành di dời người dân trong các khu chung cư cũ, khu tập thể xuống cấp tại khu vực hào thành cổ tới nơi an toàn trước 19 giờ ngày 24/8”.
tp-10-961.jpg
Theo đó, các hộ ở chung cư C2, C4, C6, D2… thuộc khu Quang Trung sẽ được sắp xếp ở tạm tại nhà văn hóa khối và một số khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn. Các hộ dân khu vực hào thành cổ sẽ được di dời tới Sân vận động Vinh, trụ sở UBND phường Quang Trung và Cửa Nam cũ.
tp-13.jpg
“Chung cư Quang Trung xây dựng mấy chục năm nay, xuống cấp, hư hỏng cả rồi. Giờ nghe tin bão lớn ai cũng lo, khi có thông báo là gia đình chúng tôi đồng ý di dời tới nơi ở mới ngay”, một người dân sống tại chung cư Quang Trung, lo lắng.
tp-21.jpg
tp-14-2377.jpg
Lực lượng chức năng di dời người dân sống ở chung cư Quang Trung đến nơi an toàn.
tp-29.jpg
tp-28.jpg
Sau hơn 50 năm sử dụng, các khối nhà tập thể, chung cư Quang Trung đã xuống cấp, nhiều hạng mục có dấu hiệu mất an toàn, tiềm ẩn nguy cơ sập đổ khi mưa bão lớn. Theo chính quyền phường Thành Vinh, việc di dời người dân lần này không chỉ nhằm ứng phó tức thời với bão số 5 mà còn là giải pháp cần thiết để giảm thiểu rủi ro lâu dài.
tp-30.jpg
tp-31.jpg
Lực lượng chức năng hỗ trợ di dời tài sản của người dân
Thu Hiền
