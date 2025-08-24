Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Hà Tĩnh:

Gấp rút gia cố đê biển xung yếu, bảo vệ 600 hộ dân trước bão số 5

Phạm Trường

TPO - Để hạn chế tình trạng bờ biển bị sạt lở, ăn sâu vào đất liền khi bão Kajiki (bão số 5) đổ bộ, tỉnh Hà Tĩnh đã huy động hàng trăm người khẩn trương gia cố tuyến đê Hội Thống.

Video: Gia cố hàng trăm mét đê biển trước bão số 5.
2-11.jpg
Đến trưa 24/8, hàng trăm người dân và các lực lượng chức năng Hà Tĩnh﻿ vẫn đang khẩn trương vận chuyển vật liệu gia cố các vị trí xung yếu dọc bờ biển xã Đan Hải để ứng phó bão số 5.
2-4.jpg
Có mặt tại xã Đan Hải, PV Tiền Phong ghi nhận thời tiết có mưa nhỏ. Thời điểm này, các lực lượng gồm công an, dân quân tự vệ, hội cựu chiến binh, hội phụ nữ, hội nông dân, người dân, đoàn viên thanh niên ở xã Đan Hải phối hợp với cán bộ, chiến sĩ Hải đội 102 (thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1) tập trung, khẩn trương vận chuyển hàng trăm bao tải chứa cát, đá hộc, rọ thép, cọc cừ để gia cố tại các vị trí xung yếu với chiều dài hơn 200m đoạn qua thôn Tân Ninh Châu và Hội Long.
2-7.jpg
Ông Trần Quỳnh Thao, Chủ tịch UBND xã Đan Hải cho biết, địa phương đã huy động tổng cộng hơn 400 người tham gia vận chuyển, bốc vác hàng trăm khối cát, đá hộc, rọ thép… để gia cố các vị trí xung yếu dọc bờ biển. Việc gia cố này sẽ cố gắng hoàn thành trong ngày 24/8, trước khi bão số 5 đổ bộ vào đất liền.
tp-2-12.jpg
tp-2-13.jpg
tp-2-9.jpg
Nhiều năm nay, do ảnh hưởng các đợt thiên tai, triều cường mạnh khiến một số vị trí xung yếu dọc khu vực bờ biển thôn Tân Ninh Châu và Hội Long (xã Đan Hải) bị sạt lở, khoét hàm ếch nghiêm trọng. Trong đó, có một số vị trí sạt lở đã tiến gần vào chân tuyến đê Hội Thống nằm phía bên trong rừng phòng hộ, khoảng 10m. Tình trạng sạt lở không chỉ cuốn trôi đất cát mà còn làm đổ ngã rất nhiều cây phi lao phòng hộ khác.
tp-2-3.jpg
Hàng trăm người dùng bao tải đựng cát, gia cố tạm đoạn đê có nguy cơ sạt lở mạnh trước khi bão đổ bộ.
tp-2-2.jpg
tp-2-6.jpg
tp-2-5.jpg
Vị trí cần gia cố được cắm cọc, dọc bao tải, đá hộc tạo thành tuyến đê, chống đỡ sóng lớn khi mưa bão đổ bộ.
tp-2-8.jpg
Việc gia cố các vị trí xung yếu bờ biển nhằm chủ động ứng phó bão số 5, hạn chế triều cường dâng cao gây sạt lở﻿, lan rộng, bảo vệ tuyến đê Hội Thống. Đây là tuyến đê xung yếu bảo vệ hơn 600 hộ dân ở xã Đan Hải.
Phạm Trường
