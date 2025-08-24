Hà Tĩnh: Gấp rút gia cố đê biển xung yếu, bảo vệ 600 hộ dân trước bão số 5

TPO - Để hạn chế tình trạng bờ biển bị sạt lở, ăn sâu vào đất liền khi bão Kajiki (bão số 5) đổ bộ, tỉnh Hà Tĩnh đã huy động hàng trăm người khẩn trương gia cố tuyến đê Hội Thống.