Gấp rút gia cố đê biển xung yếu, bảo vệ 600 hộ dân trước bão số 5

TPO - Để hạn chế tình trạng bờ biển bị sạt lở, ăn sâu vào đất liền khi bão Kajiki (bão số 5) đổ bộ, tỉnh Hà Tĩnh đã huy động hàng trăm người khẩn trương gia cố tuyến đê Hội Thống.
Nhiều năm nay, do ảnh hưởng các đợt thiên tai, triều cường mạnh khiến một số vị trí xung yếu dọc khu vực bờ biển thôn Tân Ninh Châu và Hội Long (xã Đan Hải) bị sạt lở, khoét hàm ếch nghiêm trọng. Trong đó, có một số vị trí sạt lở đã tiến gần vào chân tuyến đê Hội Thống nằm phía bên trong rừng phòng hộ, khoảng 10m. Tình trạng sạt lở không chỉ cuốn trôi đất cát mà còn làm đổ ngã rất nhiều cây phi lao phòng hộ khác.
Vị trí cần gia cố được cắm cọc, dọc bao tải, đá hộc tạo thành tuyến đê, chống đỡ sóng lớn khi mưa bão đổ bộ.