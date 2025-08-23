Thủ tướng yêu cầu 'khẩn trương nhất, quyết liệt nhất' ứng phó bão số 5

TPO - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 143/CĐ-TTg ngày 23/8/2025 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 5 năm 2025.

Đình hoãn các cuộc họp, công việc chưa cần thiết

Cơn bão số 5 (tên quốc tế là Kajiki) đang mạnh lên và di chuyển rất nhanh (tốc độ khoảng 25 km/giờ) về phía vùng biển và đất liền khu vực Trung Bộ nước ta.

Đây là cơn bão cường độ rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng rất rộng, di chuyển rất nhanh, đặc biệt nguy hiểm, cơ quan dự báo ở trong nước và quốc tế đều dự báo bão sẽ đổ bộ trực tiếp vào đất liền nước ta với cường độ mạnh.

Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị sẵn sàng ứng phó với bão số 5. Ảnh Nguyễn Thành

Để chủ động ứng phó, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng các Bộ, Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi không được lơ là, chủ quan, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai có hiệu quả các biện pháp ứng phó với bão số 5 và mưa lũ do bão với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất.

Thủ tướng lưu ý chủ động các biện pháp ứng phó ở mức cao nhất để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân và Nhà nước, nhất là hiện nay cả nước đang tập trung chuẩn bị cho đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi, đặc biệt là các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và thành phố Huế (nơi dự báo bão có khả năng đổ bộ trực tiếp) đình hoãn các cuộc họp, công việc chưa thật sự cần thiết, huy động cả hệ thống chính trị của địa phương vào cuộc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, đôn đốc công tác ứng phó với bão số 5 và mưa lũ do bão.

Căn cứ tình hình cụ thể tại địa phương chủ động quyết định việc cấm biển ngay từ ngày 24/8 (trong đó đặc biệt lưu ý cần cấm biển sớm đề phòng xảy ra giông lốc, sét từ trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp nhiều giờ).

Lãnh đạo các địa phương chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và huy động lực lượng (quân đội, công an, thanh niên…) hỗ trợ nhân dân chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây xanh, gia cố bảo vệ trụ sở, kho tàng, cơ sở sản xuất, kinh doanh…

Khẩn trương rà soát phương án, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng tổ chức triển khai công tác hỗ trợ sơ tán, di dời dân tại các khu vực không bảo đảm an toàn, nhất là trong các nhà yếu, khu dân cư ở vùng thấp trũng, nơi có nguy cơ sạt lở ven biển, ven sông.

Kiên quyết không để người dân ở lại trên tàu thuyền, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản khi bão ảnh hưởng trực tiếp (trường hợp cần thiết phải thực hiện các biện pháp cưỡng chế để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân).

Bảo đảm an toàn hệ thống đê điều, hồ đập

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao chỉ đạo cơ quan dự báo khí tượng thủy văn tiếp tục tổ chức theo dõi chặt chẽ, chủ động phối hợp, tham khảo các thông tin dự báo của quốc tế để dự báo, cung cấp thông tin đầy đủ, sớm nhất, chính xác nhất về diễn biến của bão số 5 và mưa lũ cho cơ quan chức năng và người dân biết để chủ động triển khai công tác ứng phó được kịp thời, hiệu quả.

Chủ động chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn hệ thống đê điều, hồ đập thủy lợi, bảo vệ và giảm thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp; phối hợp với ngành công thương hỗ trợ các địa phương chỉ đạo vận hành an toàn, hiệu quả hệ thống liên hồ chứa, không để xảy ra mất an toàn hồ đập.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức trực ban 24/7 theo dõi chặt chẽ tình hình, thường xuyên cập nhật và chủ động thông báo khu vực nguy hiểm trên biển để tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển biết không đi vào và thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với địa phương rà soát ngay tất cả các tàu và phương tiện vận tải (bao gồm cả tàu pha sông biển) hoạt động trên biển, ven biển, vùng cửa sông tại khu vực có nguy cơ ảnh hưởng của bão số 5, chủ động hướng dẫn di chuyển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc vào nơi tránh trú bảo đảm an toàn.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn đối với lực lượng, phương tiện, trang thiết bị của quân đội; chỉ đạo các quân khu và các đơn vị đóng trên địa bàn có nguy cơ ảnh hưởng của bão số 5 chủ động rà soát phương án, bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ địa phương triển khai công tác ứng phó, cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.

Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị có liên quan, lực lượng công an tại cơ sở sẵn sàng lực lượng, phương tiện bảo đảm an ninh trật tự, hỗ trợ người dân sơ tán, di dời, ứng phó với bão số 5, mưa lũ, sạt lở, lũ ống, lũ quét, cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu của địa phương.

Bão số 5 có thể đạt cấp 12-13, giật cấp 15-16, không được lơ là chủ quan

Ngày 23/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Công văn số 70-CV/TW của Ban Bí thư về việc ứng phó với cơn bão số 5 (tên quốc tế là Kajiki).

Công văn nêu, theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và các trung tâm dự báo quốc tế, cơn bão số 5 (Kajiki) có thể đạt cấp 12-13, giật cấp 15-16 tại khu vực Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ tỉnh Quảng Trị đến thành phố Huế.

Đây là cơn bão rất mạnh, di chuyển nhanh, phạm vi và cường độ ảnh hưởng trên biển và đất liền rất rộng và nguy hiểm. Theo dự báo, bão còn tiếp tục mạnh lên; dự báo đến sáng 25/8, bão có khả năng mạnh cấp 11-12, giật cấp 15, trên vùng biển từ tỉnh Thanh Hóa đến thành phố Huế và đi vào vùng đất liền khu vực Trung Bộ.

"Để chủ động ứng phó với bão và mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân và tài sản Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội chủ động, tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ, không được lơ là chủ quan với cơn bão số 5 (Kajiki), hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại xảy ra; hằng ngày cập nhật tình hình, gửi báo cáo về Văn phòng Trung ương Đảng (trước 16 giờ hằng ngày)" công văn nêu.

Công văn cũng giao Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, tổng hợp tình hình, hằng ngày báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư tình hình liên quan.