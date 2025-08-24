Đà Nẵng cấm biển, tàu thuyền của ngư dân Huế vào bờ an toàn tránh bão số 5

TPO - Hơn 1.000 tàu thuyền đánh bắt trên biển của ngư dân Huế đã vào bờ neo đậu an toàn. Thành phố Đà Nẵng cấm biển từ ngày 24/8, yêu cầu các lực lượng hướng dẫn, hỗ trợ người dân triển khai các biện pháp ứng phó bão số 5 và mưa lũ...

Huế: 1.125 tàu cá vào bờ an toàn

Sáng 24/8, Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu TP Huế cho biết, toàn bộ 1.125 phương tiện với 8.106 lao động trên biển của ngư dân thành phố đã vào bờ neo đậu an toàn vào lúc 9h cùng ngày nhằm chủ động ứng phó với bão số 5.

Lực lượng quân đội hỗ trợ ngư dân TP Huế chằng néo tàu thuyền sau khi phương tiện đánh bắt thủy sản được đưa vào bờ trú tránh bão﻿.

Đến nay, TP Huế đã chuẩn bị phương án sơ tán, di dời 52.186 nhân khẩu thuộc 16.349 hộ dân ở những khu vực xung yếu, nguy hiểm vùng ven biển, đầm phá và khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở. Địa phương cũng đã dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ phòng, chống thiên tai gồm 20 tấn gạo, 4.000 thùng mì ăn liền, 2.000 đơn vị thực phẩm khô và 100.000 chai nước uống.

Bộ đội giúp dân tại Huế chằng chống nhà cửa﻿ trước thời điểm mưa bão.

Đại tá Phan Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế, yêu cầu các đơn vị trực thuộc huy động lực lượng hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, kho trạm, bảo đảm an toàn tài sản. Bộ CHQS thành phố thành lập 3 đoàn kiểm tra, chỉ đạo trực tiếp tại cơ sở, duy trì 100% quân số trực sẵn sàng cơ động khi có yêu cầu. Các lực lượng phản ứng nhanh cũng được bố trí, bảo đảm triển khai kịp thời nhiệm vụ khi có lệnh.

Lãnh đạo Sở NN&MT TP Huế kiểm tra, đôn đốc﻿ thu hoạch lúa hè thu ở các phường, xã.

Ngành nông nghiệp TP Huế hiện chỉ đạo các địa phương, hợp tác xã hỗ trợ nông dân gấp rút thu hoạch lúa hè thu nhằm giảm thiểu thiệt hại do mưa bão. Ông Lê Văn Anh, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT TP Huế đã trực tiếp kiểm tra, đôn đốc tiến độ. Vụ hè thu 2025, toàn thành phố gieo cấy khoảng 25.000 ha lúa, trong đó đã thu hoạch hơn 500 ha.

Nông dân phường Vỹ Dạ, TP Huế, khẩn trương thu hoạch lúa hè thu đã chín để "chạy" bão.

Các địa phương đang huy động tối đa máy gặt, sắp xếp hợp lý phương tiện và lực lượng thanh niên xung kích, dân phòng, quân đội, công an để hỗ trợ thu hoạch lúa, sắn và rau màu ở vùng thấp trũng.

Hồ chứa Tả Trạch (Huế) vận hành điều tiết nước﻿ nhằm tăng dung tích phòng lũ.

Bên cạnh đó, hồ chứa thủy lợi Tả Trạch vùng thượng nguồn sông Hương đã vận hành điều tiết nước từ ngày 23/8, hạ dần mực nước từ cao trình +32m về ngưỡng quy định nhằm tăng dung tích phòng lũ, sẵn sàng ứng phó mưa lớn, lũ lụt do ảnh hưởng bão số 5 trong những ngày tới.

Đà Nẵng cấm biển, khẩn cấp ứng phó bão và mưa lũ

Thành phố Đà Nẵng cấm biển từ ngày 24/8, đồng thời yêu cầu các lực lượng hướng dẫn, hỗ trợ người dân triển khai các biện pháp ứng phó bão số 5 và mưa lũ

Sáng 24/8, ông Trần Nam Hưng – Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết vừa ký công điện về việc tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 5 (Kajiki).

Bộ đội biên phòng Cù Lao Chàm tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân neo đậu tàu thuyền tại Âu thuyền Cù Lao Chàm.

Theo đó, yêu cầu khẩn trương rà soát phương án, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng tổ chức triển khai công tác hỗ trợ sơ tán, di dời dân tại các khu vực không bảo đảm an toàn; triển khai các biện pháp bảo vệ sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ nhân dân thu hoạch sản phẩm nông nghiệp; tổ chức neo, đậu lồng bè, nuôi trồng thủy sản, nghiêm cấm, không cho người ở lại trên lồng bè khi thiên tai.

Các địa phương chủ động bố trí lực lượng canh gác, chốt chặn, kiên quyết ngăn chặn không cho người dân đi lại đánh bắt cá trên sông, suối, vùng ngập, ngầm, tràn; chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, nước uống... và sẵn sàng triển khai các lực lượng, phương tiện, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn.

Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng tổ chức bắn pháo hiệu cảnh báo bão số 5.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND các xã, phường ven biển tổ chức cấm biển từ ngày 24/8; tiếp tục rà soát, kiểm đếm tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển; kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền, phương tiện về nơi tránh trú bão an toàn; hướng dẫn, hỗ trợ người dân triển khai các biện pháp cần thiết bảo đảm an toàn cho tàu thuyền tại nơi neo đậu (không để xảy ra cháy nổ, chìm đắm tại nơi tránh trú).

Sở Xây dựng và Công ty Thoát nước và xử lý nước thải tập trung lực lượng kiểm tra ngay tại các hồ điều tiết, trạm bơm chống ngập, các điểm ngập sâu để vận hành chống ngập kịp thời, hiệu quả...