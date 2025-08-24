Trường học ở Nghệ An hoãn tựu trường do bão số 5

TPO - Trước dự báo ảnh hưởng từ cơn bão số 5 (bão Kajiki), nhiều trường học ở Nghệ An đã thông báo hoãn lịch tựu trường vào sáng 25/8.

Ngày 24/8, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, theo kế hoạch của ngành, lịch tựu trường của học sinh toàn tỉnh sẽ bắt đầu từ ngày 25/8. Tuy nhiên, trong điều kiện thời tiết mưa bão bất lợi, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho giáo viên, học sinh và phụ huynh, Sở đề nghị lãnh đạo các địa phương và các nhà trường căn cứ vào tình hình thực tế để điều chỉnh lịch tựu trường phù hợp.

Trường phổ thông DTBT THCS Nhôn Mai (xã Nhôn Mai), nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 3 đã có thông báo lùi kế hoạch tựu trường. Ban giám hiệu nhà trường đã nhờ ban quản lý các thôn, bản thông tin đến phụ huynh và học sinh.

Thầy Nguyễn Ngọc Tân, Hiệu trưởng trường phổ thông DTBT THCS Nhôn Mai cho hay, do đặc thù ở xã miền núi, toàn trường chỉ có 2 bản vùng trung tâm là đi lại thuận lợi. Còn học sinh ở 10 bản khác đến trường đều đi qua đồi núi, qua sông, suối nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro khi có mưa lớn. Trong bối cảnh hiện nay, đảm bảo an toàn cho học sinh là điều được nhà trường ưu tiên hàng đầu. Nhà trường sẽ thông báo lịch tựu trường khi thời tiết ổn định.

Trường Tiểu học Lê Mao (phường Thành Vinh, Nghệ An) thông báo hoãn lịch tựu trường

Cũng trong sáng nay, nhiều trường học ở Nghệ An như Trường Tiểu học Cửa Nam 1, Trường mầm non Lê Mao, Tiểu học Lê Mao, Tiểu học Nguyễn Trãi,… cũng có thông báo hoãn lịch tựu trường ngày 25/8, và sẽ được chuyển sang ngày khác khi thời tiết phù hợp hơn.

Trong công điện hỏa tốc ứng phó với bão số 5 phát đi tối 23/8, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương, đơn vị tạm dừng, không tổ chức các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không thật sự cần thiết trong thời gian này.

Năm học 2025 - 2026, tỉnh Nghệ An có hơn 900.000 học sinh ở các cấp học với hơn 1.500 trường học.

Theo kế hoạch thời gian năm học 2025 - 2026 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên được tỉnh Nghệ An ban hành học sinh toàn tỉnh sẽ tựu trường vào ngày 25/8. Lễ khai giảng được tổ chức vào ngày 5/9.

Học sinh toàn tỉnh sẽ kết thúc học kỳ I trước ngày 18/1/2026, hoàn thành chương trình và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2026.

Nhiều trường học ở Nghệ An bị thiệt hại nặng sau cơn bão số 3

Trước đó, do ảnh hưởng mưa lũ từ cơn bão số 3 (bão Wipha) cuối tháng 7 vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề cho ngành giáo dục Nghệ An với hơn 56 trường học bị ảnh hưởng, trong đó có 5 trường phổ thông dân tộc bán trú miền núi bị thiệt hại nghiêm trọng, ước tính thiệt hại vật chất lên tới hơn 130 tỉ đồng.

Hơn 244 phòng học và 61 phòng chức năng cần sửa chữa, 15 phòng học và 80 phòng chức năng cần xây mới; 55 phòng ở bán trú và 9 nhà ăn cần xây mới, 18 nhà ăn cần sửa. Ngoài ra 1.780 bộ bàn ghế, 197 máy vi tính và nhiều thiết bị giảng dạy khác bị hư hỏng hoặc trôi.

Các trường học đang nỗ lực khắc phục hậu quả sau bão lũ để đảm bảo cho các em học sinh đến trường đúng kế hoạch.