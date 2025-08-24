Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Người dân phố biển chằng chống nhà, kéo thuyền thúng về nhà tránh bão số 5

Thu Hiền

TPO - Ứng phó với bão số 5, người dân phố biển Cửa Lò (Nghệ An) hối hả kéo thuyền thúng về nhà, chằng chống nhà cửa, bơm nước lên mái nhà.

tp-9-2.jpg
Trưa 24/8, trước khi bão số 5﻿ Kajiki đổ bộ vào đất liền, người dân phường Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) hối hả kéo thuyền thúng lên bờ, chằng chống để đề phòng nước biển dâng cao cuốn trôi.
tp-10.jpg
tp-1.jpg
Một số còn dùng xe máy kéo thuyền thúng về nhà để đảm bảo an toàn.
tp-2-9243.jpg
tp-6-2.jpg
Một số người dân còn dùng xe máy kéo thuyền thúng về nhà để đảm bảo an toàn. “Chiếc thuyền thúng này là “cần câu cơm” của cả gia đình nên phải bảo vệ cẩn thận. Dù vất vả nhưng đưa về nhà cho an tâm, lỡ không may sóng đánh trôi mất thuyền thì không biết lấy chi hành nghề”, ông Nguyễn Văn Phú (trú phường Cửa Lò) nói.
tp-3.jpg
Dọc ven biển Cửa Lò,﻿ nhiều người dân cũng tranh thủ mang dụng cụ ra xúc cát biển để đưa về gia cố nhà cửa.
tp-4.jpg
tp-5.jpg
Các mái tôn được neo bằng dây thừng chắc chắn để giảm thiệt hại khi bão đổ bộ vào đất liền. “Gia cố mái nhà bằng các túi nước lớn tiện lợi hơn nhiều so với dùng phương pháp xúc đất, cát vào bao tải mang lên mái nhà. Bão xong, mình cũng chỉ cần lên tháo nước ra là được” anh Nguyễn Văn Long (trú phường Cửa Lò) cho hay.
tp-11-2.jpg
tp-12-2.jpg
Ông Ngô Đức Kiên - Bí thư Thị ủy Cửa Lò cho biết, Ban Chỉ đạo phòng, chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ đã thành lập đội chỉ huy tiền phương, đồng thời, phân công các tổ ứng trực bám sát 39 khối dân cư và toàn bộ cơ sở lưu trú trên địa bàn. Các phương án tránh, trú an toàn cho tàu thuyền, lồng bè nuôi thủy sản được kích hoạt; ngư dân và các hộ dân ven biển khẩn trương chằng néo nhà cửa, công trình nhằm bảo đảm an toàn trước bão. Trong ảnh, người dân chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây xanh trước khi bão đổ bộ.
tp-8.jpg
Đến nay, toàn bộ gần 260 phương tiện tàu thuyền của ngư dân phường Cửa Lò đã được neo đậu an toàn tại khu vực Cửa Hội và các điểm trú tránh khác. Các ki-ốt kinh doanh ven biển, nhà hàng, khách sạn đều khẩn trương chằng chống, đảm bảo an toàn.
tp-14.jpg
Để ứng phó với bão Kajiki, tỉnh Nghệ An cấm tàu thuyền và các phương tiện vận tải ra khơi kể từ 5g ngày 24/8. Toàn tỉnh có hơn 2.900 thuyền, với 13.240 lao động trực tiếp đánh bắt hải sản. Đến sáng 24/8, phần lớn tàu thuyền đã vào bờ neo đậu an toàn.
Thu Hiền
