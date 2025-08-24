Người dân phố biển chằng chống nhà, kéo thuyền thúng về nhà tránh bão số 5

TPO - Ứng phó với bão số 5, người dân phố biển Cửa Lò (Nghệ An) hối hả kéo thuyền thúng về nhà, chằng chống nhà cửa, bơm nước lên mái nhà.
Một số còn dùng xe máy kéo thuyền thúng về nhà để đảm bảo an toàn.
Một số người dân còn dùng xe máy kéo thuyền thúng về nhà để đảm bảo an toàn. “Chiếc thuyền thúng này là “cần câu cơm” của cả gia đình nên phải bảo vệ cẩn thận. Dù vất vả nhưng đưa về nhà cho an tâm, lỡ không may sóng đánh trôi mất thuyền thì không biết lấy chi hành nghề”, ông Nguyễn Văn Phú (trú phường Cửa Lò) nói.
Các mái tôn được neo bằng dây thừng chắc chắn để giảm thiệt hại khi bão đổ bộ vào đất liền. “Gia cố mái nhà bằng các túi nước lớn tiện lợi hơn nhiều so với dùng phương pháp xúc đất, cát vào bao tải mang lên mái nhà. Bão xong, mình cũng chỉ cần lên tháo nước ra là được” anh Nguyễn Văn Long (trú phường Cửa Lò) cho hay.
Ông Ngô Đức Kiên - Bí thư Thị ủy Cửa Lò cho biết, Ban Chỉ đạo phòng, chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ đã thành lập đội chỉ huy tiền phương, đồng thời, phân công các tổ ứng trực bám sát 39 khối dân cư và toàn bộ cơ sở lưu trú trên địa bàn. Các phương án tránh, trú an toàn cho tàu thuyền, lồng bè nuôi thủy sản được kích hoạt; ngư dân và các hộ dân ven biển khẩn trương chằng néo nhà cửa, công trình nhằm bảo đảm an toàn trước bão. Trong ảnh, người dân chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây xanh trước khi bão đổ bộ.