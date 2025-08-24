Đặc khu Cồn Cỏ di dời gần 400 quân, dân vào hầm trú ẩn tránh bão số 5

TPO - Đặc khu Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị đang khẩn trương hoàn thành mọi công tác chuẩn bị phòng, chống bão để giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra khi bão số 5 (Kajiki) đang diễn biến phức tạp.

Trưa 24/8, ông Trần Xuân Anh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND đặc khu Cồn Cỏ cho biết, thực hiện công điện khẩn ngày 23/8 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự đặc khu Cồn Cỏ đã chủ động ứng phó với bão số 5, với phương châm “4 tại chỗ” và nguyên tắc “Phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.

Chằng chống nhà cửa chống bão số 5. Ảnh: CC.

Từ ngày 23/8, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự đặc khu đã tổ chức cuộc họp, triển khai các phương án như: kế hoạch di dân vào nơi trú ẩn an toàn trước khi bão đổ bộ; phân công các thành viên phụ trách từng khu vực; huy động lực lượng chặt tỉa cây xanh, chằng chống nhà cửa, kho tàng; di dời tàu thuyền, máy móc, trang thiết bị đến nơi an toàn... nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra.

Di chuyển thuyền đánh cá lên bờ an toàn.

Đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 5 đã cơ bản hoàn thành.

Di dời tài sản đến nơi an toàn.

“Trước 17 giờ chiều nay, đặc khu dự kiến sẽ đưa gần 400 quân, dân vào các hầm trú ẩn an toàn ở trên đảo. Hiện có 9 tàu thuyền đã vào neo đậu an toàn ở âu cảng Cồn Cỏ. Chúng tôi đang tiếp tục triển khai lực lượng di dời các tàu thuyền còn lại vào tránh bão, kiên quyết không cho ra khơi. Mặc khác chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm thiết yếu để sẵn sàng ứng phó với bão”, ông Trần Xuân Anh cho biết.