Hợp nhất các cơ quan phòng thủ dân sự để tinh gọn bộ máy

TPO - “Việc hợp nhất này được thực hiện tương ứng với cơ quan chỉ huy phòng thủ dân sự ở cấp bộ, ngành Trung ương và các cấp địa phương”, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nêu.

Chiều 22/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận, cho ý kiến lần hai về dự án Luật Phòng thủ dân sự.

Tờ trình do Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trình bày cho biết, trong những năm qua, công tác phòng thủ dân sự (PTDS) từng bước được hoàn thiện, cơ bản đáp ứng yêu cầu phòng, chống, ứng phó, khắc phục thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh.

Tuy nhiên, pháp luật hiện hành chưa quy định rõ ràng các biện pháp ứng phó theo cấp độ thảm hoạ, sự cố dẫn đến khó khăn trong triển khai thực hiện. Do đó, việc xây dựng Luật PTDS là rất cần thiết.

Theo Bộ trưởng Phan Văn Giang, cấp độ phòng thủ được xác định thành 4 cấp từ thấp đến cao. Dự thảo Luật quy định thẩm quyền ban bố, bãi bỏ cấp độ PTDS, thẩm quyền điều động, huy động lực lượng, phương tiện tham gia phòng thủ dân sự, phân công trách nhiệm phòng thủ dân sự; các biện pháp áp dụng trong phòng thủ dân sự cấp độ 1, 2, 3...

Dự thảo Luật cũng quy định cơ quan chỉ đạo, chỉ huy PTDS là tổ chức phối hợp liên ngành về PTDS. Cơ quan chỉ đạo quốc gia PTDS được thành lập trên cơ sở hợp nhất Ban Chỉ đạo PTDS quốc gia, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn.

“Việc hợp nhất này cũng được thực hiện tương ứng với cơ quan chỉ huy PTDS ở cấp bộ, ngành Trung ương và các cấp địa phương”, Bộ trưởng cho hay.

Thẩm tra sơ bộ, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh (QPAN) Lê Tấn Tới cho biết, liên quan đến các dạng thảm họa, sự cố, một số ý kiến cho rằng, quy định tại khoản 3 là để tránh sót và dự liệu các tình huống phát sinh nhưng lại bao trùm lên các dạng thảm họa, sự cố của các luật chuyên ngành; ý kiến khác đề nghị làm rõ việc phân biệt “Thảm họa, sự cố do chiến tranh” và “Thảm họa, sự cố do con người gây ra” vì đều do con người hoặc thiên nhiên gây ra, do đó không nên phân biệt thành 2 dạng khác nhau.

Có ý kiến cho rằng, các dạng thảm họa, sự cố là cơ sở để đánh giá mức độ rủi ro về thảm họa, sự cố và cấp độ PTDS nên đề nghị giao Chính phủ quy định chi tiết nội dung này. Thường trực Ủy ban QPAN nhận thấy, nội dung Điều 5 cơ bản là phù hợp, nhưng đề nghị cần tiếp tục nghiên cứu làm rõ thêm và tránh chồng chéo với các luật khác.

Cháy to vậy sao không điều trực thăng?

Thảo luận tại phiên họp, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng đồng tình với việc sáp nhập các cơ quan để tinh gọn bộ máy, có sự chỉ đạo thống nhất, ứng phó với các thảm hoạ, sự cố. Tuy nhiên, ông đề nghị rà soát, nên chăng trong luật cần có những quy định nguyên tắc về vị trí, vai trò của cơ quan này.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị làm rõ thêm sự cần thiết là tổ chức lại hay hợp nhất các cơ quan, hay vừa tổ chức lại vừa hợp nhất? Hay hợp nhất nhưng vẫn đảm bảo tính chuyên nghiệp của từng lực lượng. Vì Ban chỉ đạo không làm thay nhiệm vụ của các bộ, ngành, trong khi chúng ta đã quy định lĩnh vực quản lý nhà nước của từng bộ, ngành, như phòng cháy, chữa cháy là Bộ Công an; phòng, chống dịch là Bộ Y tế; phòng, chống thiên tai, bão lũ là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn...

"Phải nghiên cứu cụ thể chứ không sau này triển khai khó. Chúng ta có hợp nhất nhưng vẫn tôn trọng trách nhiệm quản lý nhà nước của các bộ, ngành", Chủ tịch Quốc hội lưu ý và đề nghị rà soát, bổ sung nội dung đầu tư trang thiết bị cho lực lượng chuyên trách.

Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, có người đề xuất, sao cháy to vậy không điều trực thăng? Nhưng trực thăng chữa cháy phải chuyên dụng. Nên chăng rà soát lại, có chính sách đầu tư mua sắm trang thiết bị, phương tiện cho lực lượng chuyên trách. Cùng với đó chú trọng vấn đề "4 tại chỗ".