Bộ Xây dựng: Tàu thuyền khẩn trương rời vùng ảnh hưởng của bão

TPO - Để tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 5 (Kajiki), Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện yêu cầu các cơ quan, đơn vị bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn trên những tuyến cao tốc, quốc lộ trong khu vực bị ảnh hưởng của bão; không để xảy ra chìm đắm tàu thuyền tại nơi tránh trú.

Bộ Xây dựng yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị như Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đường sắt Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam, Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng và Kết cấu hạ tầng xây dựng theo dõi chặt chẽ diễn biến cơn bão.

Các Cục quản lý chuyên ngành thành lập tổ công tác, cử lãnh đạo xuống hiện trường để phối hợp chỉ đạo thực hiện công tác ứng phó với bão số 5, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn (đặc biệt trên các tuyến cao tốc, quốc lộ trong khu vực bị ảnh hưởng của bão số 5); giữ an toàn tuyệt đối với các công trình dân dụng.

Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền, phương tiện di chuyển thoát ra khỏi, không đi vào vùng có nguy cơ ảnh hưởng của bão hoặc về nơi tránh trú bão an toàn; hướng dẫn, hỗ trợ người dân triển khai các biện pháp cần thiết bảo đảm an toàn cho tàu thuyền tại nơi neo đậu (không để xảy ra chìm đắm tại nơi tránh trú).

Tàu du lịch bị đắm trong bão Yagi tháng 9/2024. Ảnh: Hoàng Dương.

Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam cần chỉ đạo Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam bố trí phương tiện tại các khu vực trọng điểm dự báo bão số 5 sẽ ảnh hưởng trực tiếp, để sẵn sàng phối hợp với các cơ quan, đơn vị, lực lượng có liên quan triển khai nhanh nhất công tác ứng phó, tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố như Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai cần bảo đảm an toàn tuyệt đối với các công trình dân dụng, hoạt động xây dựng, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn trong thời gian bão ảnh hưởng trực tiếp.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 5 là một trong những cơn bão nhanh, mạnh, nguy hiểm nhất, sẽ đổ bộ vào đất liền nước ta.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão trên khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ, cách Nghệ An khoảng 160km, cách Hà Tĩnh khoảng 140km về phía Đông, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13, giật 15 và còn có thể mạnh thêm.