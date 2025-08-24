Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Thanh Hóa bắt đầu mưa, khẩn trương ứng phó bão '4 tại chỗ'

Hoàng Lam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Từ đầu giờ chiều nay (24/8), do ảnh hưởng của cơn bão số 5, tại Thanh Hóa đã bắt đầu có mưa nhỏ. Hiện chính quyền các địa phương, lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai các phương án ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ".

Theo đó, liên quan đến việc ứng phó với cơn bão số 5, UBND tỉnh Thanh Hóa và Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa đã liên tiếp ban hành văn bản chỉ đạo các ngành, địa phương khẩn trương triển khai phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, với mục tiêu cao nhất là bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.

Toàn tỉnh Thanh Hóa sẵn sàng huy động hơn 186.500 người tham gia ứng phó, trong đó lực lượng cấp tỉnh hơn 20.000 người, gồm quân sự, công an, biên phòng và dân quân tự vệ. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đã hiệp đồng cùng các đơn vị Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 với khoảng 1.950 cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng tăng cường khi cần thiết.

a2d5a2586ac2e29cbbd3.jpg
Thanh Hóa "cấm biển" từ 8h ngày 24/8 để ứng phó với bão số 5.

Nguồn vật tư, phương tiện dự trữ đã được chuẩn bị đầy đủ như: Gần 45.000 m3 đá hộc, hơn 9.300 m3 cát, hơn 1 triệu bao tải, 197.000 m2 bạt, hàng trăm nghìn cọc tre, rọ thép… phục vụ gia cố đê kè, công trình xung yếu. Bên cạnh đó là 198 xe cứu hộ, cứu thương, gần 700 tàu, xuồng, canô, hơn 4.400 ô tô chở người, 2.200 xe tải, 730 máy ủi, máy xúc, cùng hơn 25.000 áo phao, 15.000 phao cứu sinh.

2625739723684146487.jpg
Do ảnh hưởng của bão số 5, tại Thanh Hóa bắt đầu có mưa từ chiều 24/8.

Các địa phương đã chủ động rà soát các công trình trọng điểm, khu vực nguy cơ cao. Toàn tỉnh hiện có hơn 610 hồ chứa, trong đó 57 hồ không đảm bảo an toàn đã được lập phương án bảo vệ, 18 hồ đang thi công sửa chữa. Thanh Hóa cũng xác định 42 trọng điểm xung yếu trên hệ thống đê điều và xây dựng phương án ứng phó cụ thể.

Với khu vực miền núi, tỉnh đã rà soát hơn 7.300 hộ có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi lũ quét, sạt lở đất; ven biển có hơn 40.800 hộ cần sơ tán khi bão lớn đổ bộ; tại vùng trũng thấp, ven sông, suối cũng có trên 46.000 hộ trong diện nguy cơ ngập sâu. Các phương án sơ tán dân đã được chuẩn bị, gắn với bố trí lương thực, nhu yếu phẩm và chỗ ở tạm thời cho người dân.

20250824-101507-2.jpg
Sáng 24/8, tại khu vực biển Sầm Sơn, lực lượng chức năng cùng người dân di chuyển tàu thuyền đến khu vực an toàn

Thanh Hóa hiện có 6.555 phương tiện tàu thuyền/20.580 lao động. Từ sáng 24/8, Thanh Hóa đã thực hiện "cấm biển", không cho tàu thuyền ra khơi cho đến khi không còn ảnh hưởng của bão. Toàn bộ các phương tiện hoạt động trên biển đã được lực lượng chức năng kêu gọi và hướng dẫn để thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn. Tất cả thuyền trưởng, chủ tàu thuyền đều đã nắm được thông tin về cơn bão số 5 và thường xuyên giữ liên lạc với cơ quan chức năng, gia đình, chính quyền địa phương.

Hoàng Lam
#báo số 5 #Thanh Hóa #tàu thuyền trên biển #tránh trú #thông tin #an toàn trên biển

Xem thêm

Cùng chuyên mục