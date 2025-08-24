Thanh Hóa bắt đầu mưa, khẩn trương ứng phó bão '4 tại chỗ'

TPO - Từ đầu giờ chiều nay (24/8), do ảnh hưởng của cơn bão số 5, tại Thanh Hóa đã bắt đầu có mưa nhỏ. Hiện chính quyền các địa phương, lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai các phương án ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ".

Theo đó, liên quan đến việc ứng phó với cơn bão số 5, UBND tỉnh Thanh Hóa và Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa đã liên tiếp ban hành văn bản chỉ đạo các ngành, địa phương khẩn trương triển khai phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, với mục tiêu cao nhất là bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.

Toàn tỉnh Thanh Hóa sẵn sàng huy động hơn 186.500 người tham gia ứng phó, trong đó lực lượng cấp tỉnh hơn 20.000 người, gồm quân sự, công an, biên phòng và dân quân tự vệ. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đã hiệp đồng cùng các đơn vị Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 với khoảng 1.950 cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng tăng cường khi cần thiết.

Thanh Hóa "cấm biển" từ 8h ngày 24/8 để ứng phó với bão số 5.

Nguồn vật tư, phương tiện dự trữ đã được chuẩn bị đầy đủ như: Gần 45.000 m3 đá hộc, hơn 9.300 m3 cát, hơn 1 triệu bao tải, 197.000 m2 bạt, hàng trăm nghìn cọc tre, rọ thép… phục vụ gia cố đê kè, công trình xung yếu. Bên cạnh đó là 198 xe cứu hộ, cứu thương, gần 700 tàu, xuồng, canô, hơn 4.400 ô tô chở người, 2.200 xe tải, 730 máy ủi, máy xúc, cùng hơn 25.000 áo phao, 15.000 phao cứu sinh.

Do ảnh hưởng của bão số 5, tại Thanh Hóa bắt đầu có mưa từ chiều 24/8.

Các địa phương đã chủ động rà soát các công trình trọng điểm, khu vực nguy cơ cao. Toàn tỉnh hiện có hơn 610 hồ chứa, trong đó 57 hồ không đảm bảo an toàn đã được lập phương án bảo vệ, 18 hồ đang thi công sửa chữa. Thanh Hóa cũng xác định 42 trọng điểm xung yếu trên hệ thống đê điều và xây dựng phương án ứng phó cụ thể.

Với khu vực miền núi, tỉnh đã rà soát hơn 7.300 hộ có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi lũ quét, sạt lở đất; ven biển có hơn 40.800 hộ cần sơ tán khi bão lớn đổ bộ; tại vùng trũng thấp, ven sông, suối cũng có trên 46.000 hộ trong diện nguy cơ ngập sâu. Các phương án sơ tán dân đã được chuẩn bị, gắn với bố trí lương thực, nhu yếu phẩm và chỗ ở tạm thời cho người dân.

Sáng 24/8, tại khu vực biển Sầm Sơn, lực lượng chức năng cùng người dân di chuyển tàu thuyền đến khu vực an toàn

Thanh Hóa hiện có 6.555 phương tiện tàu thuyền/20.580 lao động. Từ sáng 24/8, Thanh Hóa đã thực hiện "cấm biển", không cho tàu thuyền ra khơi cho đến khi không còn ảnh hưởng của bão. Toàn bộ các phương tiện hoạt động trên biển đã được lực lượng chức năng kêu gọi và hướng dẫn để thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn. Tất cả thuyền trưởng, chủ tàu thuyền đều đã nắm được thông tin về cơn bão số 5 và thường xuyên giữ liên lạc với cơ quan chức năng, gia đình, chính quyền địa phương.