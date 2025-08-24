Hà Tĩnh: Khẩn cấp di dời bà con bản Rào Tre đi tránh bão

TPO - 21 hộ dân với 58 nhân khẩu người đồng bào dân tộc Chứt ở bản Rào Tre, xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh đã được di chuyển đến nơi an toàn nhằm phòng tránh mưa lớn, sạt lở đất do bão số 5 gây ra.

Ngày 24/8, chính quyền xã Phúc Trạch (tỉnh Hà Tĩnh) phối hợp với Đồn Biên phòng bản Giàng đã khẩn trương sơ tán 21 hộ dân với 58 nhân khẩu đồng bào dân tộc Chứt ở bản Rào Tre đến nơi an toàn nhằm phòng tránh mưa lớn, sạt lở đất do bão số 5 gây ra.

Theo chính quyền địa phương, hiện bản Rào Tre hiện có 46 hộ, 160 nhân khẩu đồng bào Chứt. Qua rà soát, có 21 hộ với 58 nhân khẩu sinh sống trong những ngôi nhà không đảm bảo an toàn. Sau đó chính quyền địa phương và lực lượng biên phòng đã vận động bà con di chuyển về trú tránh tại nhà văn hóa cộng đồng của bản.

Trung tá Nguyễn Văn Thiên - tổ trưởng tổ công tác Rào Tre, Đồn Biên phòng Bản Giàng, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh - cho biết, việc vận động các hộ dân người đồng bào dân tộc Chứt cũng gặp không ít khó khăn vì nhiều người không đồng tình di dời.

Lực lượng bộ đội đến vận động người dân tộc Chứt di dời đến vị trí an toàn.

"Ban đầu người dân không muốn di dời vì nghĩ đến nhà văn hoá cộng đồng sẽ không có đủ điều kiện sinh hoạt. Nhưng khi được vận động, giải thích, các hộ dân đã đồng ý. Do bão số 5 dự báo là cơn bão lớn nên những nhà nào không đảm bảo an toàn chúng tôi lên kế hoạch di dời khẩn cấp. Hiện tại thực phẩm cho các hộ dân tránh trú chống bão cũng đã được chuẩn bị đầy đủ", Trung tá Nguyễn Văn Thiên cho biết.

Ngoài bản Rào Tre, xã Phúc Trạch có khoảng 100 hộ dân khác nằm trong diện phải di dời khẩn cấp. Trong chiều 24/8, địa phương tiếp tục phối hợp với các lực lượng để đưa các hộ dân này đến nơi an toàn, đồng thời bố trí các điểm tránh trú như trường học, nhà văn hóa, công sở.

Qua rà soát, toàn xã cũng ghi nhận hơn 20 điểm có nguy cơ bị cô lập khi bão đổ bộ. Địa phương đã triển khai phương án “4 tại chỗ”, bố trí đầy đủ lực lượng quân sự, công an, y tế tại các vị trí xung yếu để kịp thời hỗ trợ, ứng cứu nhân dân khi có tình huống xảy ra.

Người dân di chuyển một số đồ đạc đến vị trí cao hơn để đảm bảo an toàn trước giờ bão số 5 đổ bộ.

Cán bộ biên phòng và chính quyền địa phương dùng xe máy chở người dân đến nhà văn hoá cộng đồng để tránh bão.

Quá trình vận động người dân di dời cũng gặp không ít khó khăn.

Trước dự báo ảnh hưởng lớn do cơn bão số 5, việc di dời những hộ dân sinh sống trong căn nhà không đảm bảo là việc vô cùng cấp thiết.