Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Hà Tĩnh: Khẩn cấp di dời bà con bản Rào Tre đi tránh bão

Hoài Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - 21 hộ dân với 58 nhân khẩu người đồng bào dân tộc Chứt ở bản Rào Tre, xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh đã được di chuyển đến nơi an toàn nhằm phòng tránh mưa lớn, sạt lở đất do bão số 5 gây ra.

Ngày 24/8, chính quyền xã Phúc Trạch (tỉnh Hà Tĩnh) phối hợp với Đồn Biên phòng bản Giàng đã khẩn trương sơ tán 21 hộ dân với 58 nhân khẩu đồng bào dân tộc Chứt ở bản Rào Tre đến nơi an toàn nhằm phòng tránh mưa lớn, sạt lở đất do bão số 5 gây ra.

Theo chính quyền địa phương, hiện bản Rào Tre hiện có 46 hộ, 160 nhân khẩu đồng bào Chứt. Qua rà soát, có 21 hộ với 58 nhân khẩu sinh sống trong những ngôi nhà không đảm bảo an toàn. Sau đó chính quyền địa phương và lực lượng biên phòng đã vận động bà con di chuyển về trú tránh tại nhà văn hóa cộng đồng của bản.

Trung tá Nguyễn Văn Thiên - tổ trưởng tổ công tác Rào Tre, Đồn Biên phòng Bản Giàng, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh - cho biết, việc vận động các hộ dân người đồng bào dân tộc Chứt cũng gặp không ít khó khăn vì nhiều người không đồng tình di dời.

add48b4105e48dbad4f5.jpg
Lực lượng bộ đội đến vận động người dân tộc Chứt di dời đến vị trí an toàn.

"Ban đầu người dân không muốn di dời vì nghĩ đến nhà văn hoá cộng đồng sẽ không có đủ điều kiện sinh hoạt. Nhưng khi được vận động, giải thích, các hộ dân đã đồng ý. Do bão số 5 dự báo là cơn bão lớn nên những nhà nào không đảm bảo an toàn chúng tôi lên kế hoạch di dời khẩn cấp. Hiện tại thực phẩm cho các hộ dân tránh trú chống bão cũng đã được chuẩn bị đầy đủ", Trung tá Nguyễn Văn Thiên cho biết.

Ngoài bản Rào Tre, xã Phúc Trạch có khoảng 100 hộ dân khác nằm trong diện phải di dời khẩn cấp. Trong chiều 24/8, địa phương tiếp tục phối hợp với các lực lượng để đưa các hộ dân này đến nơi an toàn, đồng thời bố trí các điểm tránh trú như trường học, nhà văn hóa, công sở.

Qua rà soát, toàn xã cũng ghi nhận hơn 20 điểm có nguy cơ bị cô lập khi bão đổ bộ. Địa phương đã triển khai phương án “4 tại chỗ”, bố trí đầy đủ lực lượng quân sự, công an, y tế tại các vị trí xung yếu để kịp thời hỗ trợ, ứng cứu nhân dân khi có tình huống xảy ra.

3279006925616145058.jpg
Người dân di chuyển một số đồ đạc đến vị trí cao hơn để đảm bảo an toàn trước giờ bão số 5 đổ bộ.
2138429647636042303.jpg
4347085973786485204.jpg
Cán bộ biên phòng và chính quyền địa phương dùng xe máy chở người dân đến nhà văn hoá cộng đồng để tránh bão.
53e4c536a7ac2ff276bd.jpg
Quá trình vận động người dân di dời cũng gặp không ít khó khăn.
116ab51c3bb9b3e7eaa8.jpg
975020bf4225ca7b9334.jpg
Trước dự báo ảnh hưởng lớn do cơn bão số 5, việc di dời những hộ dân sinh sống trong căn nhà không đảm bảo là việc vô cùng cấp thiết.
7581fdf8735dfb03a24c.jpg
Người dân di chuyển đồ đạc lên nhà văn hoá cộng đồng bản Rào Tre.
    Hoài Nam
    #Hà Tĩnh #bão số 5 #di dời #di dời người dân tộc Chứt

    Xem thêm

    Cùng chuyên mục