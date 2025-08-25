Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Người dân không ra đường trong thời gian bão vào

TPO - Họp nhanh tại Sở Chỉ huy tiền phương, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh các cơ quan chức năng, địa phương không được lơ là chủ quan, huy động lực lượng công an đảm bảo người dân không ra đường từ 11h đến 18h ngày 25/8.

Sáng 25/8, tại Sở Chỉ huy tiền phương đặt tại trụ sở Quân khu 4, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã triển khai họp nhanh chỉ đạo các công tác ứng phó với cơn bão số 5.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc nhanh với các địa phương và đơn vị chức năng tại Sở Chỉ huy tiền phương.

Sau khi nghe các địa phương, các cơ quan chức năng báo cáo tình hình nhanh hiện tại của cơn bão số 5 và công tác ứng phó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh cơn bão mạnh, diễn biến phức tạp, thời gian kéo dài, công tác dự báo đường đi của bão tương đối chính xác nên các lực lượng chức năng và địa phương không được lơ là chủ quan.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các địa phương, cơ quan chức năng khẩn trương huy động lực lượng để đảm bảo an toàn cho người dân từ nay đến trước 11h ngày 25/8. Chỉ đạo, huy động lực lượng công an đảm bảo người dân không ra đường từ 11h đến 18h ngày 25/8.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh tinh thần huy động 4 tại chỗ trong công tác phòng chống bão số 5.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị các phương tiện truyền thông cần đưa thông tin sớm, đầy đủ về bão để người dân nắm bắt được và phòng ngừa thật tốt. “Bão duy trì từ 11h kéo dài đến 18h, quần thảo nên chúng ta không chủ quan. Có lúc gió nhẹ khi mắt bão đi qua nhưng sau đó là gió mạnh, nên đề nghị cung cấp thông tin đầy đủ cho người dân nắm bắt diễn biến để phòng ngừa thật tốt”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Dự báo lượng mưa trong và sau bão lớn, các vùng thấp trũng, vùng xung yếu dễ xảy ra lũ, ngập lụt, sạt lở hết sức nguy hiểm nên Phó Thủ tướng nhấn mạnh công tác hiện tại ưu tiên chống bão nhưng các địa phương cần có kế hoạch rõ trong kịch bản, xác định các vùng xung yếu, dễ ngập lụt, dễ sạt lở để điều động lực lượng vào trong. Bên cạnh đó là huy động các phương tiện xử lý các sự cố, sạt lở để thông đường.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh tinh thần 4 tại chỗ, tập trung vào thôn, bản để triển khai các công tác phòng chống bão.

Thông tin liên lạc chỉ đạo điều hành rất quan trọng, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các đơn vị quản lý chỉ đạo đơn vị Viettel, VNPT phải kiểm tra ngay máy móc thiết bị cung cấp cho các lãnh đạo, cán bộ phòng chống thiên tai ở cơ sở, thậm chí là thôn bản. Đề nghị bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công thương chịu trách nhiệm điều tiết tổng thể hồ đập, các địa phương kiểm tra và có đề xuất sớm. "Chỉ cần một thủy điện nhỏ vỡ cũng ảnh hưởng rất lớn nên cần phải kiên quyết loại trừ xảy ra sự cố do chủ quan", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Sau cuộc họp nhanh, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng các bộ ban ngành, cơ quan chức năng di chuyển vào kiểm tra các vùng xung yếu, hồ đập tại khu vực Hà Tĩnh.