Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Người dân không ra đường trong thời gian bão vào

Ngọc Tú
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Họp nhanh tại Sở Chỉ huy tiền phương, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh các cơ quan chức năng, địa phương không được lơ là chủ quan, huy động lực lượng công an đảm bảo người dân không ra đường từ 11h đến 18h ngày 25/8.

Sáng 25/8, tại Sở Chỉ huy tiền phương đặt tại trụ sở Quân khu 4, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã triển khai họp nhanh chỉ đạo các công tác ứng phó với cơn bão số 5.

tp-mlala.jpg
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc nhanh với các địa phương và đơn vị chức năng tại Sở Chỉ huy tiền phương.

Sau khi nghe các địa phương, các cơ quan chức năng báo cáo tình hình nhanh hiện tại của cơn bão số 5 và công tác ứng phó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh cơn bão mạnh, diễn biến phức tạp, thời gian kéo dài, công tác dự báo đường đi của bão tương đối chính xác nên các lực lượng chức năng và địa phương không được lơ là chủ quan.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các địa phương, cơ quan chức năng khẩn trương huy động lực lượng để đảm bảo an toàn cho người dân từ nay đến trước 11h ngày 25/8. Chỉ đạo, huy động lực lượng công an đảm bảo người dân không ra đường từ 11h đến 18h ngày 25/8.

tp-l1.jpg
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh tinh thần huy động 4 tại chỗ trong công tác phòng chống bão số 5.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị các phương tiện truyền thông cần đưa thông tin sớm, đầy đủ về bão để người dân nắm bắt được và phòng ngừa thật tốt. “Bão duy trì từ 11h kéo dài đến 18h, quần thảo nên chúng ta không chủ quan. Có lúc gió nhẹ khi mắt bão đi qua nhưng sau đó là gió mạnh, nên đề nghị cung cấp thông tin đầy đủ cho người dân nắm bắt diễn biến để phòng ngừa thật tốt”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Dự báo lượng mưa trong và sau bão lớn, các vùng thấp trũng, vùng xung yếu dễ xảy ra lũ, ngập lụt, sạt lở hết sức nguy hiểm nên Phó Thủ tướng nhấn mạnh công tác hiện tại ưu tiên chống bão nhưng các địa phương cần có kế hoạch rõ trong kịch bản, xác định các vùng xung yếu, dễ ngập lụt, dễ sạt lở để điều động lực lượng vào trong. Bên cạnh đó là huy động các phương tiện xử lý các sự cố, sạt lở để thông đường.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh tinh thần 4 tại chỗ, tập trung vào thôn, bản để triển khai các công tác phòng chống bão.

Thông tin liên lạc chỉ đạo điều hành rất quan trọng, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các đơn vị quản lý chỉ đạo đơn vị Viettel, VNPT phải kiểm tra ngay máy móc thiết bị cung cấp cho các lãnh đạo, cán bộ phòng chống thiên tai ở cơ sở, thậm chí là thôn bản. Đề nghị bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công thương chịu trách nhiệm điều tiết tổng thể hồ đập, các địa phương kiểm tra và có đề xuất sớm. "Chỉ cần một thủy điện nhỏ vỡ cũng ảnh hưởng rất lớn nên cần phải kiên quyết loại trừ xảy ra sự cố do chủ quan", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Sau cuộc họp nhanh, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng các bộ ban ngành, cơ quan chức năng di chuyển vào kiểm tra các vùng xung yếu, hồ đập tại khu vực Hà Tĩnh.

Ngọc Tú
#Nghệ An #bão #dự báo #Sở Chỉ huy tiền phương #ứng phó bão #chống bão #Hà Tĩnh

Xem thêm

Cùng chuyên mục