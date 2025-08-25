Bão số 5 áp sát đất liền, biển Thiên Cầm gió lớn, sóng dâng cao

TPO - Sáng 25/8, do ảnh hưởng của bão số 5, các tỉnh Hà Tĩnh – Quảng Trị đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trên 150mm. Tại xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh), biển động mạnh, gió lớn sóng dâng cao.

Sở Xây dựng Hà Tĩnh vừa ban hành lệnh cấm, yêu cầu cấm người và mọi phương tiện lưu thông qua cầu Cửa Hội từ 6h ngày 25/8 (trừ các phương tiện ưu tiên theo quy định và phương tiện phục vụ ứng phó sự cố, thiên tai của cơ quan có thẩm quyền). Việc cấm người và phương tiện lưu thông qua cầu Cửa Hội nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi bão Kajiki (bão số 5) đang diễn biến phức tạp, được dự báo ảnh hưởng trực tiếp tới khu vực tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh. Cấm người và phương tiện lưu thông qua cầu Cửa Hội từ 6h ngày 25/8. Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 5 Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 5 phát lúc 07h30 ngày 25/8/2025 Bão số 5 di chuyển với tốc độ khoảng 20km/h Hồi 7h hôm nay (25/8), vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc; 107,2 độ Kinh Đông, cách Nghệ An khoảng 160km về phía Đông Đông Nam, cách Hà Tĩnh khoảng 145km về phía Đông, cách Bắc Quảng Trị khoảng 155km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166km/giờ), giật cấp 17; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h Dự báo diễn biến bão trong 12 đến 36 giờ tới.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 7h hôm nay (25/8), tâm bão ở 18,4°N - 107,2°E, cách Hà Tĩnh 145km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17. Bão di chuyển hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20km/h.

Do ảnh hưởng của bão số 5, tại Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; Cô Tô cấp 6, giật cấp 9; Bãi Cháy cấp 6, giật cấp 8; Hòn Ngư cấp 7, giật cấp 9; Cồn Cỏ cấp 6, giật cấp 8.

Các tỉnh Hà Tĩnh – Quảng Trị đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trên 150mm.

7h sáng 25/8, tại xã Thiên Cầm, biển động mạnh, gió lớn và sóng cao dâng liên tục. Tại đây, mưa lớn theo từng đợt xuất hiện từ rạng sáng. Các khu vực khách sạn dọc bờ biển đã được chằng chéo cẩn thận, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với cơn bão số 5.

Ông Trần Hữu Hải (50 tuổi, trú tại xã Thiên Cầm) chia sẻ: “Khoảng 10 năm nay tại địa phương chưa ghi nhận trận bão nào được dự báo mạnh như cơn bão số 5 này. Ai cũng lo lắng và đã chuẩn bị kỹ càng".

Hình ảnh ở Thiên Cầm sáng nay.