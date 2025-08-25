Quảng Ninh cấm biển, tàu thuyền hối hả chạy vào bờ tránh bão

TPO - Sau khi tỉnh Quảng Ninh ra lệnh dừng các hoạt động tàu thuyền trên biển bởi ảnh hưởng của bão số 5, các tàu thuyền đã chủ động về gần bờ và các khu neo đậu để tránh trú bão. Lực lượng biên phòng bố trí tàu canh gác và thông báo diễn biến bão cùng với kêu gọi các tàu thuyền chằng chống và có biện pháp đảm bảo an toàn.
Chiều 24/8, tỉnh Quảng Ninh ra thông báo dừng cấp phép hoạt động các tàu du lịch, tàu tham quan vịnh, tàu nghỉ đêm trên vịnh và kêu gọi tất cả các tàu thuyền khẩn trương vào bờ để tránh trú bão số 5 - Kajiki.
Ghi nhận của Báo Tiền Phong tại dọc đường bao biển Trần Quốc Nghiễn, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, từng nhóm tàu đánh bắt thủy hải sản, tàu chở hàng và tàu du lịch... đều tìm các vị trí sau vách núi để tránh bão.
Trung tá Nguyễn Văn Hiệu, Phó Hải đội trưởng Hải đội biên phòng 2, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh, cho biết: Để đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện, chúng tôi bố trí 100% quân số trực, huy động 7 tàu, 5 xuồng cùng duy trì 2 tổ công tác thường xuyên làm nhiệm vụ. Các tổ công tác trực tiếp đến từng khu vực, có tàu thuyền neo đậu để kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền khẩn trương vào khu neo đậu an toàn. Đảm bảo đầy đủ trang thiết bị tìm kiếm cứu hộ cứu nạn. Đồng thời, thực hiện nghiêm việc duy trì liên lạc thông qua hệ thống thông tin điện đàm trên tàu để xử lý khi có tình huống xảy ra.
Ông Bùi Viết Hồi, chủ tàu QN 90486 TS, cho biết nhờ sự tuyên truyền, hướng dẫn kịp thời của Bộ đội Biên phòng, ông đã chủ động đưa tàu thuyền vào neo đậu an toàn tại khu vực tránh trú bão cột 3 (phường Hạ Long). Đồng thời, thực hiện chằng néo chắc chắn và chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm để ứng phó với bão số 5. Chúng tôi rất yên tâm khi có lực lượng bộ đội biên phòng luôn sát cánh hỗ trợ kịp thời để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.
Đây là khu tránh trú lớn nhất của TP Hạ Long cũ nằm sâu trong các dãy núi giúp các thuyền nhỏ tránh bão an toàn.
Công tác chằng buộc, cố định tàu thuyền và các bè mảng nuôi trồng thủy sản được triển khai khẩn trương trước khi bão đổ bộ.
Toàn tỉnh hiện có 4.268 tàu cá các loại đã được thông tin, hướng dẫn đến người quản lý phương tiện về diễn biến của bão. Thời điểm này, không có tàu hoạt động trong vùng ảnh hưởng của bão, tất cả đều đã chủ động neo đậu tại các bến cá, khu vực kín gió trong tỉnh cũng như tại các khu tránh trú bão ở Cát Bà, Đồ Sơn (TP Hải Phòng). Cùng với đó, 375 tàu du lịch trên địa bàn tỉnh đã được thông tin, cập nhật tình hình bão tới người quản lý. Các tàu này đã khẩn trương trở về bến, hoàn tất công tác neo đậu an toàn.
Trước đó, để ứng phó với bão số 5, tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Văn bản số 2950/UBND-TC ngày 23/8/2025 của UBND tỉnh Quảng Ninh, để chủ động ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị tập trung theo dõi tàu thuyền, ngư trường, rà soát số lượng tàu, giữ liên lạc thường xuyên, thông tin kịp thời để tránh đi vào vùng nguy hiểm; thông tin hướng dẫn người dân gia cố lồng bè nuôi trồng thủy sản, sẵn sàng di chuyển người lên bờ khi cần; thực hiện thông tin cho khách về diễn biến bão, có phương án bố trí lưu trú an toàn, đặc biệt trong dịp cuối tuần tại các tuyến đảo; sẵn sàng chuẩn bị lực lượng, phương tiện cứu hộ; rà soát phương án phòng chống thiên tai tại khu vực khai thác, bãi thải; theo dõi sát mực nước hồ, điều tiết hợp lý để vừa đảm bảo an toàn công trình, vừa trữ nước cho mùa khô; các đơn vị trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo tình hình và sẵn sàng triển khai chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh trong mọi tình huống phát sinh.