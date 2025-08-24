Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Quảng Ninh tạm ngừng cấp phép cho tàu thuyền ra biển

Quốc Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Quảng Ninh ra văn bản tạm dừng cấp phép tàu tham quan, lưu trú trên biển, chỉ cấp phép cho tàu chạy về nơi tránh trú để chuẩn bị phương án ứng phó với cơn bão số 5.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, lúc 9 giờ sáng 24/8, tâm bão Kajiki ở khoảng 17,4 độ vĩ Bắc; 111,1 độ kinh Đông, cách Nghệ An khoảng 605 km và cách Hà Tĩnh khoảng 580 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 12-13 (118-149 km/giờ), giật cấp 16.

Trong chiều 24/8, bão số 5 (Kajiki) sẽ đi vào vùng biển phía Nam vịnh Bắc Bộ với gió mạnh cấp 13. Để bảo đảm an toàn cho tàu thuyền đang hoạt động trên vùng biển Quảng Ninh, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Sở Xây dựng, Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh, Cảng vụ đường thủy nội địa, Ủy ban nhân dân các địa phương ven biển tạm ngừng cấp phép tàu.

tp-quocnam-z62-4385.jpg
Quảng Ninh dừng cấp phép tàu tham quan du lịch, tàu lưu trú nghỉ đêm trên vịnh và yêu cầu trở về bờ để tránh trú bão. Ảnh: Quốc Nam.

Cụ thể, tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện thủy không đủ điều kiện hoạt động ra khơi, trong đó tạm ngừng cấp phép các hoạt động tham quan, lưu trú trên biển từ 13 giờ ngày 24/8. Có thể xem xét, cho phép các tàu được chạy về nơi tránh trú, neo đậu và kết thúc công việc này trước 15 giờ ngày 24/8. Việc kết thúc việc tạm ngừng cấp phép khi có bản tin cuối cùng về bão.

Trước đó, ngày 23/8, Tỉnh ủy Quảng Ninh ban hành công văn số 2971-CV/TU về việc chủ động phòng, chống, ứng phó với cơn bão số 5.

Theo đó, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các sở, ban, ngành, địa phương, ngành than, cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung chỉ đạo tại Công điện của Thủ tướng Chính phủ, trọng tâm: Theo dõi, cập nhật thường xuyên, liên tục thông tin diễn biến của cơn bão để chủ động chỉ đạo triển khai công tác ứng phó phù hợp với diễn biến cụ thể tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Các địa phương có biển tập trung chỉ đạo, triển khai ngay các biện pháp và thông tin đến các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp đang có các hoạt động trên biển để chủ động phòng, chống, ứng phó đối với cơn bão; kêu gọi các tàu thuyền, phương tiện đang hoạt động trên biển về nơi tránh trú bão an toàn.

Chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra tình huống thiên tai (các công trình đang triển khai, lán trại, nhà tạm, khai trường khai thác than, chân bãi thải mỏ, ngầm tràn, ven sông, suối…) đảm bảo phù hợp với từng địa bàn, xã, phường, đặc khu; chủ động sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân khi có tình huống xảy ra.

Quốc Nam
#Quảng Ninh #bão số 5 #tàu thuyền #tạm ngừng cấp phép #an toàn biển #ứng phó bão #giảm thiểu thiệt hại

