Quảng Trị:

Bão sắp đổ bộ, nông dân ngược xuôi gặt lúa 'xanh nhà hơn già đồng'

Hữu Thành
TPO - Trước ảnh hưởng của cơn bão số 5, nông dân ở Quảng Trị phải xuyên đêm gặt lúa "chạy" bão nhằm giảm thiểu thiệt hại vụ Hè - Thu này.

Từ tối qua đến chiều 24/8, nông dân tỉnh Quảng Trị hối hả thu hoạch lúa xuyên đêm, chạy đua với thời gian trước lúc bão số 5 đổ bộ vào đất liền. Trong đêm, nhiều nông dân ở Quảng Trị tất bật ra đồng gặt lúa vụ Hè - Thu trong ánh đèn của máy gặt đập liên hợp. Nhiều gia đình đã huy động toàn bộ nhân lực, phương tiện thu hoạch lúa nhằm hạn chế thiệt hại, không khí trên đồng rất khẩn trương.

nong-dan-quang-tri-gat-lua-chay-bao-so-5-4.png
Người dân ở Quảng Trị xuyên đêm gặt lúa tránh bão﻿ số 5. Ảnh: TT.

Ông Đặng Sỹ Dũng - Chủ tịch UBND xã Triệu Phong - thông tin, địa phương đã và đang triển khai nhiều công tác để ứng phó với bão số 5 và mưa lớn được dự báo sắp xảy ra.

nong-dan-quang-tri-gat-lua-chay-bao-so-5-2.png
Nông dân Quảng Trị khẩn trương thu hoạch lúa "chạy" bão số 5.

Để hạn chế thiệt hại, UBND xã Triệu Phong đã yêu cầu các hợp tác xã trên địa bàn đôn đốc người dân, phối hợp với các đơn vị khẩn trương thu hoạch diện tích lúa vụ Hè - Thu 2025 đã đủ điều kiện.

nong-dan-quang-tri-gat-lua-chay-bao-so-5-1.png
Hơn 2.500 ha lúa vụ Hè - Thu đủ điều kiện tại tỉnh Quảng Trị đã được thu hoạch.

Địa phương cũng chỉ đạo các ban ngành, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự của xã, các khu dân cư rà soát những hộ dân đang sống trong khu vực nguy cơ ngập úng, sạt lở đất, sẵn sàng phương án di dời đến địa điểm an toàn; phối hợp với các đơn vị quản lý kiểm tra, có kế hoạch điều tiết lượng nước trong các hồ chứa trên địa bàn, đảm bảo chủ động trong các tình huống; triển khai các biện pháp tuyên truyền người dân chủ động ứng phó với bão số 5; thành lập tổ công tác lưu động sẵn sàng ứng phó với các tình huống phát sinh.

nong-dan-quang-tri-gat-lua-chay-bao-so-5-3.png
Máy gặp đập liên hợp giúp người dân nhanh chóng thu hoạch lúa.

Vụ Hè - Thu năm nay toàn tỉnh gieo cấy gần 38.800 ha, đến thời điểm này, nông dân đã thu hoạch hơn 2.500 ha lúa. Hiện, ngành chức năng của tỉnh Quảng Trị đang chỉ đạo các địa phương gặt lúa chạy bão đối với các diện tích có thể thu hoạch.

Ông Hoàng Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị - đề nghị các địa phương hướng dẫn bà con khẩn trương huy động nhân lực, phương tiện thu hoạch các diện tích lúa.

“Vào thời điểm này, chúng ta vừa mới chịu ảnh hưởng của đợt lũ tháng 6, do vậy vụ mùa bị dịch chuyển về phía sau. Vùng phía Nam của tỉnh lúa còn non, còn những vùng nào lúa có thể thu hoạch thì khẩn trương thu hoạch gọi là “xanh nhà hơn già đồng”. Những vùng lúa còn non thì đề nghị có các phương án bảo vệ lúa, rà soát lại các hệ thống đê bao, thoát úng, lên các phương án hỗ trợ cho người dân để tránh thiệt hại về mùa màng cho bà con nông dân", ông Nam nói.

Hữu Thành
