Người dân thu hoạch lúa xuyên đêm để tránh bão số 3

TPO - Để giảm thiểu thiệt hại khi cơn bão số 3 đổ bộ vào đất liền, nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đã thu hoạch gặt lúa trong đêm.

Theo đó, dù nhiều diện tích lúa chưa được chín, nhiều hộ vẫn thu hoạch để giảm thiệt hại khi bão đổ bộ vào.

Tối 5/9, chị Nguyễn Thảo ở xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân (Thanh Hoá) chia sẻ, nghe tin số bão số 3 khu vực Bắc Trung Bộ, mà Thanh Hoá là một trong những tỉnh ảnh hưởng trực tiếp người dân chúng tôi rất lo lắng, làm cả năm đến lúc thu hoạch gặp mưa bão. Sợ bị đổ, bị lũ lụt mất hết nhiều người dân ở trên địa bàn xã tôi đã thu hoạch lúa sớm để tránh bão. Gần 12 giờ đêm mọi người dân vẫn đang rất đông ở ngoài đồng để chờ đến lượt máy gặt đến nhà mình. Nhưng trên trời đã nghe tiếng sấm rồi, mong sao mọi người dân sẽ gặt hết lúa mang về nhà một cách an toàn.

Tổ chức cấm biển từ 12 giờ ngày 6/9

Tối 5/9, UBND tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có văn bản về việc tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 3 năm 2024.

Theo đó, để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân tại các khu vực nguy hiểm, nhất là trên lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản, tàu thuyền tại nơi tránh trú, khu vực có nguy cơ ngập sâu do sóng lớn, nước dâng, mưa lũ, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét không bảo đảm an toàn, kiên quyết không để người dân ở lại khu vực nguy hiểm khi bão ảnh hưởng trực tiếp và mưa lũ lớn (trường hợp cần thiết phải chủ động cưỡng chế di dời để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân).

Chỉ đạo đảm bảo an toàn công trình đê điều, hồ đập, an toàn giao thông, hạn chế thiệt hại về nhà ở, kho tàng, trụ sở, công trình công cộng, khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp; bảo vệ sản xuất nông nghiệp, chống ngập úng khu đô thị và khu công nghiệp.

Chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện tại khu vực trọng điểm xung yếu để sẵn sàng triển khai xử lý kịp thời các tình huống phát sinh khi có bão, lũ.

Xem xét trách nhiệm người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị lơ là, chủ quan trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống bão, lũ; xử lý nghiêm chủ doanh nghiệp, phương tiện, tàu thuyền, lồng bè không tuân thủ chỉ đạo của cơ quan chức năng và lực lượng có thẩm quyền trong công tác phòng, chống bão...

Theo ghi nhận, từ đêm 5/9, trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đã có gió mạnh, mưa ở một số nơi.