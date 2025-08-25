Điều khiến bão Kajiki gây lo ngại hơn cả Yagi

TPO - Khi bão Yagi vào Biển Đông ngày 3/9/2024, chính quyền và người dân miền Bắc có khoảng 4 ngày để ứng phó. Trong khi đó, chỉ hai ngày sau khi vào Biển Đông và mạnh lên thành bão, Kajiki đã đổ bộ đất liền Bắc Trung Bộ.

Sáng nay (25/8) dù tâm bão chưa đổ bộ, đất liền các tỉnh miền Trung đã ghi nhận mưa dữ dội và gió rất mạnh, nhất là tại Hà Tĩnh, Quảng Bình (cũ) và Nghệ An.

Trạm Hòn Ngư (Nghệ An) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 11, trạm Hoành Sơn (Hà Tĩnh) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9, trạm Kỳ Anh (Hà Tĩnh) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8, trạm Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh) có gió giật cấp 8. Trạm Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9, trạm Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9.

Hà Tĩnh-Quảng Trị đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trên 300mm chỉ từ đêm qua đến sáng nay.

Bão Kajiki được các chuyên gia của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định "rất đặc biệt". Trong đó, điều đặc biệt nhất và nguy hiểm nhất của Bão Kajiki là tốc độ di chuyển quá nhanh.

Đêm 22/8, áp thấp nhiệt đới đi vào Biển Đông, sau đó mạnh lên thành bão. Trong suốt hơn hai ngày qua, bão liên tục di chuyển với tốc độ từ 20-25km/h. Vì vậy, chỉ hơn hai ngày, đến đêm 24/8, vùng mây bão đã bắt đầu gây ra gió mạnh và mưa lớn cho khu vực Bắc Trung Bộ và ven biển miền Bắc.

Điều này khiến thời gian cho công tác ứng phó với một cơn bão mạnh như Kajiki là vô cùng cập rập và khẩn trương.

Đĩa mây của bão Kajiki vào trưa nay. Nguồn: Windy.

Tuy nhiên, một điều rất đáng lo ngại là khi gần bờ, bão di chuyển chậm lại, khoảng 15km/h. Tốc độ giảm cùng với đĩa mây rất rộng lớn và đậm đặc phía đông khiến cho thời gian tác động và quần thảo của bão trên đất liền sẽ kéo dài.

Lúc 10h sáng nay, bão đang duy trì sức mạnh cấp 13-14 (134-166km/giờ), giật cấp 17. Dự báo thời điểm đổ bộ đất liền Thanh Hoá – Hà Tĩnh chiều nay, bão còn khoảng cấp 12-13, giật cấp 15.

Do ảnh hưởng của bão, từ chiều đến đêm nay, khu vực Bắc Thanh Hóa có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11, khu vực Nam Thanh Hóa-Bắc Hà Tĩnh có gió mạnh 10-11, vùng gần tâm bão cấp 12-13, giật cấp 15-16.

Khu vực Nam Hà Tĩnh, Quảng Trị, vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10.

Dự báo lượng mưa từ trưa 25/8 đến hết ngày 26/8 ở Thanh Hóa đến Quảng Trị từ 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm, ở trung du và đồng bằng Bắc Bộ, khu vực Lào Cai, Sơn La mưa từ 100-150mm, có nơi trên 250mm.

Bão Kajiki chưa đổ bộ nhưng gió mạnh đã gây tốc mái ở Hà Tĩnh. Ảnh: Hoài Nam.

Bão tăng cấp không kém Yagi

Nếu Yagi tăng liên tục 8 cấp trong vòng 48 giờ đồng hồ, là cơn bão tăng cấp nhanh nhất trong lịch sử quan trắc trên Biển Đông thì Kajiki cũng không kém nhiều.

Khi vào Biển Đông đêm 22/8, đây chỉ là một áp thấp nhiệt đới cuối cấp 6, đầu cấp 7 nhưng đến chiều tối qua, khi di chuyển trên vùng biển phía nam đảo Hải Nam của Trung Quốc, bão đã mạnh lên cấp 14, giật cấp 17. Thậm chí, khi quét qua phía Nam đảo Hải Nam ghi nhận gió mạnh cấp 14, giật trên cấp 17.

Như vậy chỉ trong vòng chưa đến hai ngày, bão Kajiki đã tăng lên gần 8 cấp, cùng với Yagi, trở thành những cơn bão tăng mạnh nhanh nhất trong lịch sử Biển Đông. Các chuyên gia lý giải, mặt biển rất ấm, đứt gió yếu, độ ẩm lớn đã khiến bão Kajiki thực sự "bùng nổ".

Không chỉ tại Việt Nam, Kajiki dự báo sẽ là cơn bão có sức tàn phá ghê gớm cho cả Lào, Thái Lan, trước đó là đảo Hải Nam của Trung Quốc. Các chuyên gia nhận định, sau khi đổ bộ vào chiều và đêm nay, Kajiki rất có thể trở thành cơn bão lịch sử ở miền Trung.