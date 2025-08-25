Bão số 5 áp sát, cả phường ngược xuôi giải cứu dưa hấu

TPO - Bà con đã cắt hàng tấn dưa về nhà nhưng mưa gió nên thương lái không tới thu mua, cộng thêm hàng chục tấn tới ngày thu hoạch vẫn còn ngoài đồng, trong khi bão số 5 đang đến gần.