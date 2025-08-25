Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Bão số 5 áp sát, cả phường ngược xuôi giải cứu dưa hấu

Thanh Hiền

TPO - Bà con đã cắt hàng tấn dưa về nhà nhưng mưa gió nên thương lái không tới thu mua, cộng thêm hàng chục tấn tới ngày thu hoạch vẫn còn ngoài đồng, trong khi bão số 5 đang đến gần.

Trao đổi với PV Tiền Phong tối 24/8, ông Trần Quang Vũ - Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng phường Hải Vân, TP. Đà Nẵng - cho hay, các lực lượng, tình nguyện viên hiện vẫn đang vận chuyển và bán dưa "chạy bão" ngay trong đêm cho nông dân trên địa bàn.

tp-ban-dua-11.jpg
Dưa hấu﻿ được đưa về bán tại hai điểm là chợ Nam Ô và số 172 Nguyễn Văn Cừ ngay trong đêm. "Bà con đã cắt hàng tấn dưa mang về nhà nhưng mưa gió nên thương lái không lấy, một số đầu mối thì không liên hệ được. Dưa đã chín, để càng lâu càng dễ hỏng nên phường kêu gọi các lực lượng hỗ trợ vận chuyển, bán dưa giúp bà con nông dân", ông Vũ nói. Ảnh: T.H.
tp-ban-dua-6.jpg
Mỗi kg dưa được bán với giá 7.000 đồng, bằng một nửa so với ngày thường. Số dưa này của bà con nông dân thôn Trường Định và Hòa Bắc.
7ce1fe5645f0cdae94e1.jpg
tp-ban-dua-12.jpg
tp-ban-dua-7.jpg
tp-ban-dua-8.jpg
Ngoài hai điểm bán trên, phường còn đưa dưa đến các công ty, nhà máy, doanh nghiệp...để tiêu thụ giúp bà con. Suốt từ chiều đến tối 24/8, các lực lượng cật lực hỗ trợ nông dân trồng dưa trên địa bàn phường Hải Vân.
tp-ban-dua-2.jpg
Từ chiều đến tối, các chuyến xe lần lượt đưa hàng tấn dưa hấu đi khắp nơi.
tp-ban-dua-9.jpg
Theo ông Vũ, hiện trên địa bàn có khoảng 50 tấn dưa của bà con đã đến ngày thu hoạch cần được bán. Ngoài số dưa đã hái về, các lực lượng cũng ra đồng cùng bà con hái và vận chuyển đến các địa điểm. Trong ngày 24-25/8, các lực lượng tình nguyện sẽ cố gắng "giải cứu" hết hàng chục tấn dưa này. Nếu tình hình mưa kéo dài, mưa sẽ rất dễ hỏng, nhất là số dưa đã chín. Nếu thời tiết nắng ráo thì bà con sẽ thu hoạch dưa trong khoảng 2 tuần, tuy nhiên mưa bão đang đến gần nên bà con rất lo. Dù mức giá bán thấp hơn ngày thường rất nhiều nhưng ai cũng mong bán được hết.
Thanh Hiền
