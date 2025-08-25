Bão số 5 áp sát, cả phường ngược xuôi giải cứu dưa hấu

TPO - Bà con đã cắt hàng tấn dưa về nhà nhưng mưa gió nên thương lái không tới thu mua, cộng thêm hàng chục tấn tới ngày thu hoạch vẫn còn ngoài đồng, trong khi bão số 5 đang đến gần.
Trao đổi với PV Tiền Phong tối 24/8, ông Trần Quang Vũ - Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng phường Hải Vân, TP. Đà Nẵng - cho hay, các lực lượng, tình nguyện viên hiện vẫn đang vận chuyển và bán dưa "chạy bão" ngay trong đêm cho nông dân trên địa bàn.
Ngoài hai điểm bán trên, phường còn đưa dưa đến các công ty, nhà máy, doanh nghiệp...để tiêu thụ giúp bà con. Suốt từ chiều đến tối 24/8, các lực lượng cật lực hỗ trợ nông dân trồng dưa trên địa bàn phường Hải Vân.