Ảnh hưởng bão số 5, TPHCM mưa diện rộng, có nơi trên 140 mm

TPO - Dự báo trong khoảng 2-3 ngày tới, khu vực TPHCM tiếp tục có mưa vừa, mưa to. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 100-140mm, có nơi trên 140mm.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ và Tây Nguyên hồi 4 giờ ngày 25/8, vị trí tâm bão số 5 ở vào khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc; 107,7 độ Kinh Đông, cách Nghệ An khoảng 220 km, cách Hà Tĩnh khoảng 200 km về phía Đông Đông Nam, cách Bắc Quảng Trị khoảng 180 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166 km/h), giật cấp 17; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h.

Do ảnh hưởng bởi bão số 5, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau (bao gồm vùng biển TPHCM) có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; riêng vùng biển Lâm Đồng cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, độ cao sóng từ 2-4m. Vùng biển Cà Mau - An Giang - Phú Quốc gió Tây Nam cấp 5, giật cấp 6-7, độ cao sóng 1,5-2,5m. Trên cả hai vùng biển, thời tiết có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.

Thời tiết TPHCM và các tỉnh, thành Nam bộ hôm nay (25/8) nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to. Trong cơn dông cần đề phòng sét, gió giật mạnh và lốc xoáy.

Trong hôm nay và những ngày tới, khu vực TPHCM tiếp tục có mưa vừa, mưa to. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 100-140mm, có nơi trên 140mm. Ảnh: CTV

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ và Tây Nguyên dự báo từ ngày 25-26/8 và từ 29-31/8: Thời tiết TPHCM có mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, có mưa dông diện rộng, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to, trong cơn dông cần đề phòng sét, gió giật mạnh và lốc xoáy. Thời gian mưa tập trung vào trưa, chiều và tối. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 30-33 độ C.

Từ ngày 27-28/8 và từ 1-2/9: mây thay đổi, ngày nắng, có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to, trong cơn dông cần đề phòng sét, gió giật mạnh và lốc xoáy. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 32-34 độ C.

“Đề phòng mưa dông kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn gây ngập nước ở những vùng đô thị kém khả năng tiêu thoát nước ảnh hưởng đến giao thông, ngập nước ở những vùng trũng thấp”- Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ và Tây Nguyên khuyến cáo.