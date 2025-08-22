Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Mưa dông gia tăng ở TPHCM vào cuối tuần

Hữu Huy
TPO - Cơ quan khí tượng dự báo từ ngày 23-27/8, thời tiết TPHCM có mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, trưa chiều và tối có mưa rào và dông nhiều nơi, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.

Theo dự báo từ cơ quan khí tượng, thời tiết khu vực TPHCM và các tỉnh, thành Nam bộ hôm nay (22/8) nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ C, cao nhất từ 30-32 độ C.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ và Tây Nguyên cho biết trong khoảng 24 giờ tới, rãnh áp thấp có trục qua Nam bộ - Nam Trung bộ hoạt động mạnh dần và hình thành dải hội tụ nhiệt đới. Gió mùa Tây Nam duy trì cường độ yếu đến trung bình. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới di chuyển lên phía Bắc qua khu vực Bắc Trung bộ, kết hợp nhiễu động gió đông, gây tác động đến thời tiết TPHCM.

Từ ngày 23-27/8, thời tiết TPHCM có mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, trưa chiều và tối có mưa rào và dông nhiều nơi, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Ảnh minh họa: CTV

Theo dự báo trong 3-10 ngày tới, dải hội tụ nhiệt đới tiếp tục nâng trục lên phía bắc và hoạt động mạnh hơn. Đáng chú ý, khoảng những ngày cuối tuần (ngày 23-24/8), trên dải hội tụ nhiệt đới có khả năng hình thành một xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông. Cùng thời điểm này, gió mùa Tây Nam cũng mạnh dần lên mức trung bình đến mạnh, gây mưa dông diện rộng cho khu vực Nam bộ, trong đó có TPHCM.

Ngoài ra, trên cao, áp cao cận nhiệt đới có xu hướng suy yếu và rút về phía đông, đến khoảng 25-26/8 sẽ hoạt động mạnh trở lại và lấn tây, tạo điều kiện cho hội tụ gió trên cao phát triển, khiến mưa dông ở TPHCM có thể xuất hiện liên tục trong nhiều ngày tới.

Dự báo từ ngày 23-27/8 và từ ngày 30-31/8, thời tiết TPHCM có mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, trưa chiều và tối có mưa rào và dông nhiều nơi, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Đêm có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 30-33 độ C, nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C.

Hữu Huy
