Xã hội

Cấm lưu thông qua cầu Cửa Hội nối Hà Tĩnh, Nghệ An

Phạm Trường
TPO - Để đảm bảo an toàn trước bão số 5, ngành chức năng Hà Tĩnh ban hành lệnh cấm người và phương tiện qua cầu Cửa Hội nối với Nghệ An.

Sở Xây dựng Hà Tĩnh vừa ban hành lệnh cấm, yêu cầu cấm người và mọi phương tiện lưu thông qua cầu Cửa Hội từ 6h ngày 25/8 (trừ các phương tiện ưu tiên theo quy định và phương tiện phục vụ ứng phó sự cố, thiên tai của cơ quan có thẩm quyền).

Việc cấm người và phương tiện lưu thông qua cầu Cửa Hội nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi bão Kajiki (bão số 5) đang diễn biến phức tạp, được dự báo ảnh hưởng trực tiếp tới khu vực tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh.

Cấm người và phương tiện lưu thông qua cầu Cửa Hội từ 6h ngày 25/8.

Công ty CP 478 - đơn vị được giao quản lý, bảo dưỡng thường xuyên cầu Cửa Hội phải tổ chức thực hiện việc rào chắn, bố trí trực cảnh báo, cảnh giới 24/24h tại các vị trí rào chắn đảm bảo an toàn, tuân thủ các quy định hiện hành, tổ chức cảnh báo, phân luồng từ xa (tại các khu vực nút giao hai đầu công trình), tuyệt đối không để người, phương tiện lưu thông qua cầu trong điều kiện thời tiết nguy hiểm.

Cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam, nối phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An và xã Đan Hải của tỉnh Hà Tĩnh. Cầu có chiều dài 1.728 m, trong đó phần cầu chính gồm 3 nhịp với 2 tháp dây văng hình búp sen. Chiều rộng phần cầu chính là 18,5 m và phần cầu dẫn là 16 m.

Công trình có tổng mức đầu tư 950 tỷ đồng, từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ và vốn ngân sách địa phương của hai tỉnh. Cầu được khởi công vào ngày 15/2/ 2019 và thông xe vào ngày 14/3/2021.

