Bão giật cấp 17 khi áp sát bờ, đề nghị cấm đường ở các vùng ảnh hưởng trực tiếp ngày 25/8

TPO - Vào chiều tối nay (24/8), bão số 5 đã mạnh lên cấp 14, giật cấp 17, dự báo còn mạnh thêm. Cơ quan khí tượng tiếp tục nâng mức cảnh báo gió mạnh trên đất liền. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị cấm đường từ 7-19h ngày mai ở các vùng ảnh hưởng trực tiếp.

Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh có thể chịu gió mạnh cấp 12-14, giật cấp 15-16

Vào 19h tối nay, tâm bão cách Nghệ An khoảng 410km, cách Hà Tĩnh khoảng 390km về phía đông đông nam, cách Bắc Quảng Trị khoảng 340km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166km/giờ), giật cấp 17.

Nhận định của các đài khí tượng uy tín trên thế giới đều cho rằng, đây là cơn bão rất mạnh và cực kỳ nguy hiểm với kịch bản trung bình là bão đổ bộ cấp 14, giật cấp 16, kịch bản xấu hơn là bão đổ bộ cấp 15, giật cấp 17.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, trong đêm nay, bão di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc và có thể mạnh thêm.

Đến 7h sáng mai (25/8), khi hoạt động trên vùng biển nam vịnh Bắc Bộ, cách Nghệ An khoảng 200km, cách Hà Tĩnh khoảng 180km về phía đông đông nam, cách Bắc Quảng Trị khoảng 90km về phía đông bắc, bão vẫn duy trì cường độ cấp 14, giật 17.

Ảnh vệ tinh chụp bão số 5 trong tối nay (24/8).

Trong ngày mai, bão sẽ đi vào đất liền nước ta, vùng tâm bão đổ bộ là Nghệ An - Hà Tĩnh, vùng ảnh hưởng trực tiếp là Thanh Hoá đến Huế.

Miền Bắc cũng chịu ảnh hưởng của rìa cơn bão với gió mạnh ở khu vực ven biển Quảng Ninh đến Ninh Bình, mưa lớn ở trung du, đồng bằng Bắc Bộ và tỉnh Lào Cai.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, bão số 5 có hoàn lưu rộng, di chuyển rất nhanh, gây tác động tổng hợp, không chỉ đe dọa tuyến biển, vùng đồng bằng mà còn rất nguy hiểm với cả miền núi. Trên biển gió rất mạnh, sóng lớn và nước dâng, trên đất liền có gió mạnh, mưa đặc biệt lớn, nguy cơ ngập lụt diện rộng, lũ quét và sạt lở đất.

Cụ thể, từ gần sáng 25/8, trên đất liền các tỉnh Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 8-11, giật cấp 12-14. Riêng khu vực Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 12-14, giật cấp 15-16, vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình có gió mạnh dần lên cấp 6-8, giật cấp 9-10.

Vùng ven biển và các đảo từ Hải Phòng - Bắc Quảng Trị có nước dâng do bão cao từ 0,5-1,8m, riêng Thanh Hóa và Nghệ An 1,0-1,8m.

Mực nước theo mốc trạm tại Hòn Dấu (Hải Phòng) cao 3,4-3,8m, Ba Lạt (Ninh Bình) 1,7-2,1m, Sầm Sơn (Thanh Hoá) 3,6-3,8m, Hòn Ngư (Nghệ An) 3,4-3,8m, Cửa Nhượng (Hà Tĩnh) 2,2-2,6m. Nguy cơ cao ngập úng tại những vùng trũng, thấp ở ven biển, cửa sông do nước dâng và sóng lớn vào chiều và tối 25/8.

Bão số 5 có sức tàn phá không kém bão YAGI đổ bộ Quảng Ninh năm 2024.

Cảnh báo mưa được giữ nguyên như các bản tin trước. Thời gian mưa tập trung từ đêm 24/8 đến ngày 26/8. Khu vực mưa lớn nhất là Thanh Hoá đến Huế với lượng mưa từ 200-400mm, có nơi trên 700mm. Khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, tỉnh Lào Cai mưa từ 100-150mm, có nơi trên 250mm.

Đề nghị cấm đường từ 7-19h

Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương thực hiện nghiêm Công điện số 141/CĐ-TTg ngày 22/8 và số 143/CĐ-TTg ngày 23/8 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó, khu vực ven biển, đảo cần triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn đối với công trình cầu, cảng, rà soát, khẩn trương tổ chức sơ tán người dân ở nhà không đảm bảo an toàn, kiên quyết không để người dân ở lại sà lan, tàu cá, lồng, bè, chòi canh khi bão đổ bộ. Nghiêm cấm người dân, khách du lịch hiếu kỳ xem bão để tránh thiệt hại đáng tiếc.

Với khu vực đồng bằng và trung du khẩn trương chặt tỉa cành cây, chằng chống nhà cửa, kho tàng, bến bãi, trụ cẩu, tháp cao như tháp truyền hình, viễn thông.

Sẵn sàng các biện pháp đảm bảo an toàn, hạn chế thiệt hại về nhà ở, kho tàng, trụ sở, công trình công cộng, khu công nghiệp, nhà máy, hệ thống lưới điện, viễn thông, bảo vệ sản xuất nông nghiệp và chống ngập úng khu đô thị và khu công nghiệp.

Rà soát, sẵn sàng phương án sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Trong đó, chính quyền cấp xã chỉ đạo lực lượng liên quan thông báo tới từng hộ dân sinh sống tại các khu vực có nguy cơ xảy ra ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét để chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn.

Bộ cũng đề nghị các địa phương khuyến cáo người dân hạn chế đi ra ngoài đường nếu không có việc thực sự cần thiết. Cấm người dân đi ra ngoài đường từ 7h đến 19h ngày 25/8 để giảm thiểu thiệt hại về tính mạng do cây đổ, nhà bị tốc mái, tôn bay, đồng thời cấm các xe lưu thông trên đường khi bão đổ bộ, nhất là xe khách.

Khu vực miền núi triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát giao thông tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, có nguy cơ xảy ra sạt lở, kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn, bố trí lực lượng, chuẩn bị vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố thông tuyến giao thông.

Bộ cũng đề nghị các địa phương kiểm tra, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ chứa xung yếu, đã đầy nước, bố trí lực lượng thường trực để sẵn sàng vận hành điều tiết và xử lý các tình huống, đồng thời bố trí lực lượng tại các khu vực có nguy cơ bị chia cắt để sẵn sàng ứng phó với các tình huống.