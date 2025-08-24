Bão mạnh lên cuồng phong, lập Sở chỉ huy tiền phương

TPO - Vào chiều nay, bão số 5 đã mạnh lên cấp 13-14, giật cấp 17. Như vậy trong chưa đến hai ngày, bão tăng tới 7 cấp. Sở chỉ huy tiền phương đã được thành lập tại Nghệ An để ứng phó với bão. Các địa phương từ Thanh Hoá đến Đà Nẵng thực hiện sơ tán hơn 675.000 dân. Vùng gió mạnh và mưa lớn đều mở rộng.

Mạnh như bão YAGI

Vào 16 chiều nay, bão số 5 duy trì cường độ mạnh cấp 13-14, giật cấp 17. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, trong tối và đêm nay, bão vẫn gặp các điều kiện rất thuận lợi để mạnh thêm. Một số đài khí tượng trên thế giới nhận định, bão có thể đạt cường độ mạnh cấp 15, giật cấp 17 hoặc trên cấp 17.

Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, cường độ bão khi ảnh hưởng đất liền nước ta có thể tương đương với cơn bão YAGI năm 2024 vào miền Bắc và mạnh hơn bão số 10 (Doksuri) năm 2017 vào miền Trung. Đây là hai cơn bão gây ra thiệt hại vô cùng nặng nề.

Dự báo, khi bão số 5 tiệm cận bờ, cường độ vùng gần tâm bão có khả năng đạt cấp 13-14, đạt cấp 16, khu vực đất liền ven biển có gió mạnh cấp 12-13, thậm chí có thể có cấp 14, giật cấp 16.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ chiều nay, vùng biển từ Thanh Hóa đến Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ) có gió mạnh dần lên cấp 7-9, sau tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-14, giật cấp 16, sóng biển cao 5-7m, vùng gần tâm 8-10m, biển động dữ dội.

Từ đêm 24/8, trên đất liền từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 8-10, vùng gần tâm bão cấp 11-13, giật cấp 14-15, không loại trừ khả năng có thể xuất hiện gió mạnh cấp 13-14, giật cấp 16. Vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình gió mạnh dần lên cấp 6-8, giật cấp 9.

Bão số 5 được dự báo mạnh như bão YAGI khi đổ bộ đất liền miền Trung.

Vùng mưa do ảnh hưởng của bão cũng mở rộng ra khu vực trung du Bắc Bộ và tỉnh Lào Cai. Cụ thể, từ chiều 24/8 đến hết ngày 26/8, Thanh Hoá đến Bắc Quảng Trị có mưa dữ dội với cường độ mưa từ 200-400mm, có nơi trên 700mm. Khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, tỉnh Lào Cai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-150mm, có nơi trên 250mm.

Cảnh báo lũ trên báo động 3

Do ảnh hưởng của mưa bão, từ đêm nay (24/8) đến hết 28/8, tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế xuất hiện một đợt lũ. Tại Thanh Hoá, sông Bưởi lên mức báo động (BĐ) 2, thượng lưu sông Mã (Thanh Hóa) lên mức BĐ1-BĐ2, hạ lưu sông Mã lên trên BĐ1.

Tại Nghệ An, thượng lưu sông Cả lên mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3, hạ lưu sông Cả BĐ2-BĐ3. Tại Hà Tĩnh, sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố lên mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3, sông La lên mức BĐ2-BĐ3.

Tại Quảng Trị, sông Gianh, sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn lên mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3. Tại Huế, sông Bồ, sông Hương lên mức BĐ1-BĐ2.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, đá tại các tỉnh thuộc khu vực trung du và vùng đồng bằng Bắc Bộ, khu vực Trung Bộ, trọng tâm từ Thanh Hóa-Huế.

Khu vực nước dâng do bão cũng mở rộng đến Hải Phòng. Cụ thể, vùng ven biển và các đảo từ Hải Phòng-Bắc Quảng Trị có nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5m. Mực nước theo mốc trạm tại Hòn Dấu (Hải Phòng) cao 3,3-3,8m, Ba Lạt (Ninh Bình) 1,7-2,1m, Sầm Sơn (Thanh Hoá) 3,2-3,7m, tại Hòn Ngư (Nghệ An) 3,2- 3,6m, tại Cửa Nhượng (Hà Tĩnh) 2,2-2,6m.

Nguy cơ cao ngập úng tại những vùng trũng, thấp ở ven biển, cửa sông do nước dâng và sóng lớn vào chiều và tối 25/8.

Sơ tán 675.166 người dân đến nơi an toàn

Trước mức độ nguy hiểm của bão số 5, thực hiện Công điện số 143 CĐ-TTg ngày 23/8 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung ứng phó khẩn cấp bão, Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam) thành lập Sở Chỉ huy tiền phương của Chính phủ, phục vụ chỉ đạo, điều hành trực tuyến ứng phó bão số 5, đặt tại tỉnh Nghệ An.

Các địa phương miền Trung đang chạy đua ứng phó với bão số 5. Ảnh: Phạm Trường.

Các địa phương đang chạy nước rút trong việc sơ tán người dân đến nơi an toàn. Tính đến chiều nay, Thanh Hoá sơ tán 40.830 hộ/169.352 người, Nghệ An sơ tán 17.865 hộ/71.460 người, Hà Tĩnh sơ tán 6.955 hộ/16.936 người, Quảng Trị sơ tán 42.708 hộ/155.218 người, Huế sơ tán 16.349 hộ/52.186 người và Đà Nẵng sơ tán 52.500 hộ/210.014 người.

Theo ông Hoàng Phúc Lâm, bão số 5 được đánh giá là một cơn bão rất đặc biệt, đầu tiên là tốc độ di chuyển rất nhanh với vận tốc từ 20-25km/h. Vì vậy, từ khi vào Biển Đông đến khi bão ảnh hưởng đến đất liền nước ta rất ngắn, chỉ chưa đầy hai ngày.

Cường độ bão cũng tăng rất nhanh. Thời điểm tối và đêm 22/8 khi mới vào Biển Đông, đây mới là áp thấp nhiệt đới cuối cấp 6, đầu cấp 7. Đến chiều nay đã mạnh cấp 13-14, giật cấp 17.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia tiếp tục ban bố rủi ro thiên tai cấp 4 cho vùng biển ven bờ từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị với cảnh báo có thể xảy ra thiệt hại rất lớn về người, thiệt hại rất nặng nề về cơ sở vật chất.